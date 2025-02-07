Magic The Gathering va avoir le droit à son univers cinématographique et télévisuel

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 février 2025 à 12h09
Hasbro Entertainment et Legendary Entertainment ont, récemment, annoncé leur collaboration afin de créer un univers cinématographique pour le fameux jeu de cartes Magic The Gathering.
Magic The Gathering va avoir le droit à son univers cinématographique et télévisuel
Si nous savions déjà qu'une série animée Magic The Gathering, à destination de Netflix, est en préparation, le fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast/Hasbro ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Un univers cinématographique et télévisuel basé sur Magic The Gathering est prévu.

Un univers cinématographique pour Magic annoncé

En effet, il y a très peu de temps, Legendary Entertainment et Habso Entertainment ont indiqué s'être associés afin de créer un univers cinématographique et télévisuel pour Magic The Gathering. D'après les informations partagées, ce partenariat donnera, tout d'abord, naissance à un long métrage mais aussi à une série télévisée. Toutefois, les fans du jeu de cartes peuvent s'attendre à d'autres productions à l'avenir.
Nous sommes fiers d'être les gardiens de propriétés intellectuelles uniques et très appréciées, et aucune marque ne correspond mieux à cette description que Magic: The Gathering. Aux côtés de la fantastique équipe de Hasbro, nous sommes impatients de créer un univers multimédia qui ravira les fans de longue date et en attirera de nouveaux.
- Mary Parent, présidente de la production mondiale chez Legendary.
Évidemment, pour le moment, nous n'en savons pas plus. Nul doute que de nouvelles informations à ce sujet seront dévoilées en temps et en heure et nous vous tiendrons informés. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui attendaient un tel projet cinématographique pour Magic The Gathering, dont le lore est plus que conséquent. 
Il s'agit d'un partenariat palpitant et complémentaire, qui associe l'une des marques les plus emblématiques du monde à un studio puissant et reconnu. Magic: The Gathering a inspiré des décennies de mondes épiques et de récits fantastiques. Ce jeu correspond parfaitement à l'approche diversifiée de Legendary en matière de propriété intellectuelle, et nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler ensemble à la construction d'un tout nouvel univers, celui de Magic: The Gathering.
- Zev Foreman, responsable des films chez Hasbro Entertainment.
Miniature vidéo

Pour finir, rappelons que le jeu de cartes Magic The Gathering va se doter d'une nouvelle extension ce mois-ci, à savoir Aetherdrift, dont les produits se rendront disponibles le 14 février 2025 dans les boutiques locales.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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