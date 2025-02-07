Magic The Gathering va avoir le droit à son univers cinématographique et télévisuel

Hasbro Entertainment et Legendary Entertainment ont, récemment, annoncé leur collaboration afin de créer un univers cinématographique pour le fameux jeu de cartes Magic The Gathering.

Un univers cinématographique pour Magic annoncé

Nous sommes fiers d'être les gardiens de propriétés intellectuelles uniques et très appréciées, et aucune marque ne correspond mieux à cette description que Magic: The Gathering. Aux côtés de la fantastique équipe de Hasbro, nous sommes impatients de créer un univers multimédia qui ravira les fans de longue date et en attirera de nouveaux. - Mary Parent, présidente de la production mondiale chez Legendary.

Il s'agit d'un partenariat palpitant et complémentaire, qui associe l'une des marques les plus emblématiques du monde à un studio puissant et reconnu. Magic: The Gathering a inspiré des décennies de mondes épiques et de récits fantastiques. Ce jeu correspond parfaitement à l'approche diversifiée de Legendary en matière de propriété intellectuelle, et nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler ensemble à la construction d'un tout nouvel univers, celui de Magic: The Gathering. - Zev Foreman, responsable des films chez Hasbro Entertainment.

Si nous savions déjà qu'une série animée Magic The Gathering, à destination de Netflix, est en préparation, le fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast/Hasbro ne s'arrêtera pas en si bon chemin.En effet, il y a très peu de temps,. D'après les informations partagées,. Toutefois, les fans du jeu de cartes peuvent s'attendre à d'autres productions à l'avenir.Évidemment, pour le moment, nous n'en savons pas plus. Nul doute que de nouvelles informations à ce sujet seront dévoilées en temps et en heure et nous vous tiendrons informés. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui attendaient un tel projet cinématographique pour Magic The Gathering, dont le lore est plus que conséquent.Pour finir, rappelons que le jeu de cartes Magic The Gathering va se doter d'une nouvelle extension ce mois-ci, à savoir Aetherdrift, dont les produits se rendront disponibles le 14 février 2025 dans les boutiques locales.