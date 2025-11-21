Magic The Gathering : Un crossover avec Clair Obscur: Expedition 33 ? Ça semble possible

L'un des concepteurs de Magic The Gathering ne serait absolument pas contre une collaboration avec Clair Obscur: Expedition 33.

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Une collaboration entre Clair Obscur: Expedition 33 et Magic en approche ?

C'est le sujet de conversation de l'année, n'est-ce pas ? [Clair Obscur] Expedition 33 serait vraiment amusant à réaliser.

Magic: The Gathering's principal designer says he wants the card game to collaborate with Clair Obscur: Expedition 33



Speaking to Dexerto, Gavin Verhey said “It would be really fun to do” before adding “who knows if it'll happen or if they're even up for that kind of thing” pic.twitter.com/xEovnZI51g — Dexerto (@Dexerto) November 20, 2025

Gavin Verhey revient sur les crossovers entre Magic et les jeux vidéo

Les marques de jeux vidéo sont tout simplement de très bonnes collaborations pour Magic. Lorsque vous attirez de nouveaux joueurs grâce à une collaboration avec un jeu vidéo, ceux-ci sont déjà des gamers [joueurs]. Vous n'avez pas besoin de leur expliquer ce que sont les points de vie, un objectif ou le mana. Ils comprennent tout de suite.

Depuis de nombreux mois maintenant, Magic The Gathering enchaîne les collaborations avec des licences de renom, notamment pour sa gamme « Universes Beyond », mais aussi avec des jeux ou constructeurs (le Secret Lair PlayStation et Monster Hunter sont de bons exemples). D'ailleurs,Il y a très peu de temps, les journalistes de Dexerto ont pu interviewer le concepteur principal de Magic The Gathering, Gavin Verhey. Au cours de l'échange,. C'est, alors, queCependant, Gavin Verhey a, très rapidement, tempéré ses propos, en indiquant qu'un tel projet n'est actuellement pas prévu : « Qui sait si cela se fera ou s'ils [Sandfall Interactive] sont même prêts pour ce genre de chose ». Toutefois, cela laisse tout de même entendre que Magic The Gathering serait prêt à collaborer avec Sandfall Interactive. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est encore sûr.Lors de la même interview,Ainsi, nul doute que de prochaines collaborations entre des jeux et Magic verront le jour à l'avenir. Reste à savoir si Clair Obscur: Expedition 33 en fera partie. Si tel est le cas, il y a de grandes chances que ce crossover ravisse la communauté.