Magic The Gathering : Un crossover avec Clair Obscur: Expedition 33 ? Ça semble possible

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 novembre 2025 à 11h59
L'un des concepteurs de Magic The Gathering ne serait absolument pas contre une collaboration avec Clair Obscur: Expedition 33.
Magic The Gathering : Un crossover avec Clair Obscur: Expedition 33 ? Ça semble possible
Depuis de nombreux mois maintenant, Magic The Gathering enchaîne les collaborations avec des licences de renom, notamment pour sa gamme « Universes Beyond », mais aussi avec des jeux ou constructeurs (le Secret Lair PlayStation et Monster Hunter sont de bons exemples). D'ailleurs, il se pourrait bien qu'un crossover Magic x Clair Obscur: Expedition 33 voit le jour à l'avenir.

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Une collaboration entre Clair Obscur: Expedition 33 et Magic en approche ?

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Il y a très peu de temps, les journalistes de Dexerto ont pu interviewer le concepteur principal de Magic The Gathering, Gavin Verhey. Au cours de l'échange, Dexerto a demandé à Gavin Verhey si l'équipe désirait travailler, à l'avenir, sur une collaboration spécifique. C'est, alors, que le RPG de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, a été mentionné :
C'est le sujet de conversation de l'année, n'est-ce pas ?  [Clair Obscur] Expedition 33 serait vraiment amusant à réaliser.
Cependant, Gavin Verhey a, très rapidement, tempéré ses propos, en indiquant qu'un tel projet n'est actuellement pas prévu : « Qui sait si cela se fera ou s'ils [Sandfall Interactive] sont même prêts pour ce genre de chose ». Toutefois, cela laisse tout de même entendre que Magic The Gathering serait prêt à collaborer avec Sandfall Interactive. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est encore sûr.

Gavin Verhey revient sur les crossovers entre Magic et les jeux vidéo

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Lors de la même interview, Gavin Verhey a, par ailleurs, prononcé quelques mots concernant les collaborations de Magic The Gathering avec des jeux vidéo ou, plus généralement, des licences vidéoludiques :
Les marques de jeux vidéo sont tout simplement de très bonnes collaborations pour Magic. Lorsque vous attirez de nouveaux joueurs grâce à une collaboration avec un jeu vidéo, ceux-ci sont déjà des gamers [joueurs]. Vous n'avez pas besoin de leur expliquer ce que sont les points de vie, un objectif ou le mana. Ils comprennent tout de suite.
Ainsi, nul doute que de prochaines collaborations entre des jeux et Magic verront le jour à l'avenir. Reste à savoir si Clair Obscur: Expedition 33 en fera partie. Si tel est le cas, il y a de grandes chances que ce crossover ravisse la communauté.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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SCSS (invité) Le 30/12/2025 à 00:40

Ca serait catastrophique... qu'ils arrêtent de salire toutes les franchises existantes car ils n'ont plus aucune inspiration pour leur TCG...

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Oui! (invité) Le 21/11/2025 à 12:22

ça serait incroyable. vraiment.