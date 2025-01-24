Magic The Gathering : Présentation de l'extension Innistrad Remastered

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois de janvier 2025, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Innistrad Remastered. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Innistrad Remastered de Magic.

Coup d'œil sur l'extension Innistrad Remastered de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Innistrad Remastered de Magic

Présentation des produits de l'extension Innistrad Remastered de Magic

Produits de

la gamme

Innistrad Remastered Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes ≃ 6-7 € Booster collector (anglais) - 15 cartes ≃ 30 €





Les mécaniques et nouveautés de l'extension Innistrad Remastered de Magic The Gathering

Cartes recto-verso qui se transforment (CRVT) → Ces cartes bien spécifiques comportent, comme vous l'aurez compris, un recto et un verso. Celles-ci sont toujours lancées face recto. Pour passer à la face verso, il convient de respecter ce qui est écrit sur ladite carte. Exemple → La carte « Maître-chasseur de la lande » se transforme (et passe donc à sa phase verso) si aucun sort n'a été lancé au dernier tour, et ce, au début de chaque entretien.

→ Ces cartes bien spécifiques comportent, comme vous l'aurez compris, un recto et un verso. Celles-ci sont toujours lancées face recto. Pour passer à la face verso, il convient de respecter ce qui est écrit sur ladite carte. Perturbation → Cette mécanique, liée aux cartes recto-verso qui se transforment, permet de lancer une carte transformée depuis son cimetière, en payant son coût de perturbation.

→ Cette mécanique, liée aux cartes recto-verso qui se transforment, permet de lancer une carte transformée depuis son cimetière, en payant son coût de perturbation. Assimilation → C'est un mot-clé désignant une paire de cartes. Si la paire est réunie, alors elles sont exilées et deviennent une seule et même carte (qui porte un autre nom). Exemple → La carte « Charognards de minuit » s'assimile avec « Rats du graf » pour devenir « L'Hôte bruyant ».

→ C'est un mot-clé désignant une paire de cartes. Si la paire est réunie, alors elles sont exilées et deviennent une seule et même carte (qui porte un autre nom). Émergence → Il s'agit d'une mécanique qui demande de sacrifier une créature, de soustraire le mana de celle-ci au coût d'émergence, afin de lancer la carte possédant ledit mot-clé.

→ Il s'agit d'une mécanique qui demande de sacrifier une créature, de soustraire le mana de celle-ci au coût d'émergence, afin de lancer la carte possédant ledit mot-clé. Folie → Une carte avec Folie, qui est défaussée, est envoyée en exil. Ce qui peut aider à déclencher une capacité, dans certains cas. Il est possible de faire revenir la carte de l'exil en payant le coup de Folie.

→ Une carte avec Folie, qui est défaussée, est envoyée en exil. Ce qui peut aider à déclencher une capacité, dans certains cas. Il est possible de faire revenir la carte de l'exil en payant le coup de Folie. Intensification → Cette mécanique, liée à un coût de mana, permet de déclencher davantage de mode(s) de la carte présentant ce système.

→ Cette mécanique, liée à un coût de mana, permet de déclencher davantage de mode(s) de la carte présentant ce système. Flashback → Le Flashback donne la possibilité de faire revenir une carte depuis le cimetière sur le champ de bataille, en payant un coût spécifique de mana.

→ Le Flashback donne la possibilité de faire revenir une carte depuis le cimetière sur le champ de bataille, en payant un coût spécifique de mana. Enquêter → Enquêter permet de créer des jetons Indice, qui peuvent, par la suite, être sacrifiés pour piocher des cartes.

→ Enquêter permet de créer des jetons Indice, qui peuvent, par la suite, être sacrifiés pour piocher des cartes. Jetons Sang → Là encore, le jeton Sang octroie aux joueurs la possibilité de piocher une carte, si celui-ci s'en est défaussé d'une et a sacrifié ledit jeton.

→ Là encore, le jeton Sang octroie aux joueurs la possibilité de piocher une carte, si celui-ci s'en est défaussé d'une et a sacrifié ledit jeton. Survivance → La mécanique de Survivance peut être déclenchée quand la créature, qui possède la capacité, meurt, alors qu'elle ne possède pas de marqueur +1/+1. Cela permet de la faire revenir sur le champ de bataille, avec un marqueur +1/+1.

→ La mécanique de Survivance peut être déclenchée quand la créature, qui possède la capacité, meurt, alors qu'elle ne possède pas de marqueur +1/+1. Cela permet de la faire revenir sur le champ de bataille, avec un marqueur +1/+1. Miracle → En piochant une carte avec le mot-clé Miracle, en tant que première carte, lors de son tour, le joueur peut la lancer en payant son coût de Miracle et non de mana.

→ En piochant une carte avec le mot-clé Miracle, en tant que première carte, lors de son tour, le joueur peut la lancer en payant son coût de Miracle et non de mana. Associations d'âmes → Mécanique qui permet d'associer une créature à une autre créature dissociée, afin de bénéficier d'un effet particulier.













Affiche de film

Sans bordure

Showcase Équinoxe et Crocs (des précédentes éditions d'Innistrad)

Cadre Rétro







Très régulièrement, le jeu de cartes(MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de janvier 2025, et plus précisément le 24, Wizards of the Coast a sorti, qui permet de se plonger ou bien de replonger dans toute l'histoire d'Innistrad.Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit,permet aux joueurs et aux joueuses de revisiter l'histoire d'Innistrad ainsi que ses personnages emblématiques « du plan d'horreur gothique ». Cette « réédition » donne également la possibilité aux nouveaux venus sur le jeu de cartes de découvrir Innistrad, comme il se doit.Comme toujours,, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Toutefois, celle-ci se veut un peu moins complète que les extensions habituelles, étant donné qu'il s'agit d'une « réédition ». Dans tous les cas,, que les joueurs d'Innistrad connaissent déjà. Pour celles et ceux qui n'ont pas découvert Innistrad par le passé, voici un bref résumé des mécaniques d', afin de vous aider à y voir plus clair :, afin de contenter les collectionneurs et les yeux de tous. Ainsi, en ouvrant des boosters, vous pourrez tomber sur des cartes avec ces différents types d'affichage :Afin de retrouver les différents produits liés à, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !