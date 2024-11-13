Magic The Gathering : Présentation de l'extension Fondations

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois de novembre 2024, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Fondations. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Fondations de Magic.
Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering
(MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de novembre 2024, et plus précisément le 15, Wizards of the Coast a sorti l'extension Fondations
, qui apporte son lot de contenu, mais aussi quelques surprises.
Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Fondations de Magic The Gathering
.
Coup d'œil sur l'extension Fondations de Magic The Gathering
Les thématiques et le lore de l'extension Fondations de Magic
Après avoir exploré l'horreur avec l'extension Mornebrune
, Wizards of the Coast propose à la communauté d'apprendre ou bien de consolider leurs connaissances avec Fondations
. Disposant de Planeswalkers et des légendes préférées de la communauté, ce nouveau set est, ainsi, destiné aux « joueurs passés, présents et futurs de Magic
».
Présentation des produits de l'extension Fondations de Magic
Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Fondations de Magic The Gathering
, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté, tout en enseignant les nouveaux venus. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Fondations de Magic
:
|Produits de
la gamme Fondations
|Contenu
|Prix
|Booster de jeu
|- 14 cartes
|≃ 6-7 €
|Booster collector
|- 15 cartes
|≃ 25 €
|Booster Jumpstart
|- 20 cartes
- 1 feuillet de thème
|≃ 6 €
|Bundle
|- 9 boosters de jeu
- 1 carte Premium traditionnelle à illustration alternative
- 40 cartes de terrain (20 Premium et 20 non-Premium)
- 1 compteur de points « spindown » géant
- 2 fiches de référence
- 1 boîte de deck
|≃ 50 €
|Pack d'avant-première
(événement Avant-première)
|- 6 boosters de jeu
- 1 carte promo Fondations traditionnelle rare ou rare mythique Premium traditionnelle
- 1 boîte de deck
- 1 dé « spindown »
- 1 carte avec un code pour MTG Arena (dépend des régions)
|≃ 35 €
|Boîte d'apprentissage
|- 10 boosters Jumpstart
- 2 fiches de référence
- 1 guide de référence
- 2 guides pour apprendre à joueur
- 2 tapis de jeu
- 2 compteurs de points « spindown »
|≃ 30 €
|Collection de démarrage
(uniquement en anglais)
|- 350+ cartes
- 3 boosters de jeu
- 95 terrains
- 13 jetons
- 2 fiches de référence
- 1 guide de construction de deck
- 1 compteur à molette
|≃ 80 €
Les mécaniques et nouveautés de l'extension Fondations de Magic The Gathering
Comme pour la plupart des autres extensions, le set Fondations de Magic: The Gathering
propose plusieurs archétypes (notamment pour le draft), que les joueurs et les joueuses peuvent suivre afin de construire leur deck. Ces archétypes, qui sont là pour donner une ligne directrice, s'articulent autour d'un duo de couleurs et sont en lien avec diverses mécaniques.
|Archétypes de l'extension Fondations
|Manas
|Vol
|
|Cimetière
|
|Saccage
|
|Force
|
|Marqueurs +1/+1
|
|Gains de points de vie
|
|Sorts
|
|Morbidité
|
|Aggro
|
|Rampe
|
L'extension Fondations de Magic The Gathering marque le retour de différentes mécaniques
, que certains joueurs connaissent bien et que les nouveaux venus peuvent apprendre sans souci :
- Flashback → Il s'agit d'un mot-clé désignant la possibilité de lancer une carte, dotée de ladite mécanique, depuis son cimetière, et ce, en payant le coût de flashback indiqué.
- Seuil → Des capacités peuvent se déclencher si le seuil a été atteint. Dans le cas présent, le seuil stipule qu'il convient d'avoir au moins sept cartes dans son cimetière pour bénéficier de la capacité en question. Dans l'extension Fondations, le seuil est une mécanique qui est seulement attenante aux créatures.
- Prouesse → C'est une mécanique qui se déclenche à chaque fois qu'un sort non-créature est lancé. Celle-ci peut notamment faire gagner un marqueur +1/+1 à la créature dotée du mot-clé, et ce, jusqu'à la fin du tour.
- Saccage → Cette mécanique impose, d'une certaine manière, une condition : il faut avoir attaqué son adversaire afin de déclencher la capacité mentionnée sur la carte en question.
- Planeswalkers → Les Planeswakers sont des cartes dotées de marqueur loyauté (chiffre en bas à droite). À chaque tour, son propriétaire peut lancer l'une des capacités écrites et doit alors réduire ou bien augmenter le marqueur loyauté en fonction du coût de la faculté choisie. Si le marqueur de loyauté tombe à 0, le Planeswalker est envoyé dans le cimetière. Attention, le joueur adverse peut décider, lors de son tour, d'envoyer ses créatures attaquantes contre votre Planeswalker.
L'extension Fondations : une entrée dans Magic The Gathering
Comme nous avons pu le dire précédemment, l'extension Fondations
s'adresse aux connaisseurs et aux nouveaux joueurs de Magic The Gathering. Ainsi, Wizards of the Coast ne propose pas de decks Commander pour ce nouveau set mais un produit bien spécifique qui permettra aux néophytes de bien prendre en main le fameux jeu de cartes : une boîte d'apprentissage
. D'après les informations partagées sur le site officiel, celle-ci sera disponible en français le 13 décembre 2024, et dès le 15 novembre en anglais ainsi que japonais.
La boîte d'apprentissage de Fondations
comporte au total 10 boosters Jumpstart, qui comprennent chacun 20 cartes. Sans oublier, deux tapis, deux compteurs de points de vie « spindown » et deux guides pour bien apprendre à jouer. Le but étant de mélanger 2 boosters Jumpstart ensemble pour confectionner un deck, puis de lancer une partie avec un ami. Rapide et efficace ! De ce fait, si vous désirez faire vos premiers pas dans Magic The Gathering, l'extension Fondations
, et plus précisément sa boîte d'apprentissage, est faite pour vous.
Afin de retrouver les différents produits liés à l'extension Fondations
, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !
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