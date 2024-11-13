Magic The Gathering : Présentation de l'extension Fondations

Booster de jeu - 14 cartes ≃ 6-7 €

Booster collector - 15 cartes ≃ 25 €

Booster Jumpstart - 20 cartes

- 1 feuillet de thème ≃ 6 €

Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte Premium traditionnelle à illustration alternative

- 40 cartes de terrain (20 Premium et 20 non-Premium)

- 1 compteur de points « spindown » géant

- 2 fiches de référence

- 1 boîte de deck ≃ 50 €

Pack d'avant-première

(événement Avant-première) - 6 boosters de jeu

- 1 carte promo Fondations traditionnelle rare ou rare mythique Premium traditionnelle

- 1 boîte de deck

- 1 dé « spindown »

- 1 carte avec un code pour MTG Arena (dépend des régions) ≃ 35 €

Boîte d'apprentissage - 10 boosters Jumpstart

- 2 fiches de référence

- 1 guide de référence

- 2 guides pour apprendre à joueur

- 2 tapis de jeu

- 2 compteurs de points « spindown » ≃ 30 €