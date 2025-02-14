Magic The Gathering : Présentation de l'extension Aetherdrift

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois de février 2025, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Aetherdrift. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Aetherdrift de Magic.

Coup d'œil sur l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Aetherdrift de Magic

Présentation des produits de l'extension Aetherdrift de Magic

Produits de

la gamme

Aetherdrift

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes ≃ 6-7 € Booster collector - 15 cartes ≃ 27 € Deck Commander - 1 deck commander

- 1 booster collector

- 10 cartes jetons recto-verso

- 1 boîte de deck ≃ 45 € Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle

- 40 cartes de terrain

- 1 compteur de points de vie Spindown

- 1 boîte de rangement

- 2 fiches de référence ≃ 30 € Bundle Ligne d'arrivée - 2 boosters collector

- 6 boosters de jeu

- 20 terrains Premium

- 3 cartes à illustration étendue

- 2 cartes de présentation

- 1 boîte de rangement

- 1 compteur de points de vie Spindown spécial

- 5 autocollants de symboles de mana

- 2 cartes de référence ≃ 85 € Pack d'avant-première - 6 boosters de jeu

- 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon de l'année

- 1 compteur de points de vie Spindown

- 1 dé à 20 faces ≃ 35 €





Les mécaniques et nouveautés de l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering

Archétypes de l'extension Aetherdrift Manas Valeur d'artefact Saigneur d'artefacts Aggro vitesse maximale Mid-Range épuisement Mid-range véhicules et montures Usure vitesse maximale Aggro défausse Cimetière Aggro véhicules et montures Rampe épuisement

Allumez les moteurs → Cette mécanique est liée à la vitesse. Quand une carte dotée de cette capacité arrive, la vitesse du contrôleur passe à 1. Il est possible de gagner un point de vitesse à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pendant votre tour. Certains effets peuvent se déclencher lorsque la vitesse est augmentée ou bien lorsqu'elle atteint son seuil maximal (4).

→ Cette mécanique est liée à la vitesse. Quand une carte dotée de cette capacité arrive, la vitesse du contrôleur passe à 1. Il est possible de gagner un point de vitesse à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pendant votre tour. Certains effets peuvent se déclencher lorsque la vitesse est augmentée ou bien lorsqu'elle atteint son seuil maximal (4). Épuisement → Il s'agit d'une capacité pouvant être lancée pour bénéficier d'un effet (inscrit sur la carte) en échange d'un certain coût de mana.

→ Il s'agit d'une capacité pouvant être lancée pour bénéficier d'un effet (inscrit sur la carte) en échange d'un certain coût de mana. Véhicules → Les cartes véhicules disposent d'un coût de Pilotage (demandant d'engager une ou des créatures dont la force totale est supérieure ou égale au coût exigé).

→ Les cartes véhicules disposent d'un coût de Pilotage (demandant d'engager une ou des créatures dont la force totale est supérieure ou égale au coût exigé). Monture et sceller → Sceller fonctionne un peu de la même manière que Pilotage et demande d'engager une ou des créatures dont la force totale est supérieure ou égale au coût inscrit sur la carte en question (généralement des montures).

→ Sceller fonctionne un peu de la même manière que Pilotage et demande d'engager une ou des créatures dont la force totale est supérieure ou égale au coût inscrit sur la carte en question (généralement des montures). Recyclage → C'est une capacité, disposant d'un coût mana, qui permet de défausser la carte dotée du mot-clé afin d'en piocher une nouvelle.











Decks Commander

Aetherdrift Couleurs Descriptif Commandant Énergie vivante Vert (forêt), Bleu (eau), Rouge (feu) - Stockez l'énergie

- chargez des créatures-artefacts Saheeli, créatrice radieuse Puissance éternelle Blanc (plaine), Bleu (eau), Noir (marais) - Faites défiler les cartes

- Cultivez votre armée de momies Temmet, volonté de Naktamon





Très régulièrement, le jeu de cartes(MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de février 2025, et plus précisément le 14, Wizards of the Coast a sorti, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit,nous fait démarrer l'année 2025 sur les chapeaux de roues puisque celle-ci a pour thématique la vitesse. En effet, ce nouveau set met en scène une course interplanétaire, soit le Grand Prix de Ghirapur, à laquelle 10 équipes participent. Ces derniers espèrent remporter le championnat et repartir avec un prix de renom, l'Aetherspark.Comme toujours,, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre,Comme pour la plupart des autres extensions, le setpropose divers archétypes (notamment pour le draft), afin que les joueurs et les joueuses puissent construire leur deck. Ces archétypes, qui sont surtout là pour donner une ligne directrice, s'articulent autour d'un duo de couleurs/manas et sont en lien avec différentes mécaniques., qui conviendront aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs :Pour finir, remarquons quepropose deux decks Commander :Afin de retrouver les différents produits liés à, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !