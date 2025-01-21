Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Aetherdrift en avant-première

Pour ce début d'année 2025, Wizards of the Coast a prévu une extension, basée sur la vitesse, pour son fameux jeu de cartes Magic The Gathering : Aetherdrift. Nous avons assisté à une présentation de ce set, afin de vous rapporter de plus amples informations à propos de l'extension Aetherdrift de Magic.

Un aperçu du lore de l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering

Une extension à toute vitesse

Les équipes en lice pour le Grand Prix de Ghirapur

The Aether Rangers Couleurs/Mana → Forêt , Eau . Description brève → « [...] Une équipe qui réunit des humains, des elfes, des vedalkens et des nains pour courir à la gloire d'Avishkar et de l'Assemblée d'Avishkar [...] ».

The Champions of Amonkhet Couleurs/Mana → Plaine , Marais . Description brève → « [...] Ces coureurs chevauchent pour gagner la gloire et acclamer Naktamun, Hazoret, les nouveaux dieux et le peuple d'Amonkhet qui lutte encore pour construire un nouveau plan à partir des ruines de l'histoire [...]

Cloudspire Racing Team Couleurs/Mana → Montagne , Plaine . Description brève → « [...] Ses pilotes et ses véhicules sont des stars [gagnants de la précédente édition dudit Grand Prix], des héros qui inspirent l'espoir et des parangons de l'art de la course, avec des machines conçues pour émerveiller et faire vibrer [...] ».

The Guidelight Voyagers Couleurs/Mana → Plaine , Île . Description brève → « [...] Les Guidelight Voyagers sont une étrange collection d'automates dirigés par un seul esprit : une machine qui se nomme elle même "Mendicant Core" [...] ».

The Speed Demons Couleurs/Mana → Île , Marais . Description brève → [...] Il s'agit des Speed Demons, un groupe de coureurs possédés et de leurs bourreaux qui conduisent des véhicules hantés par des spectres, menés par le démon éponyme qui permet leurs excursions depuis leur monde d'origine [...] ».

The Goblin Rocketeers Couleurs/Mana → Montagne , Forêt . Description brève → « [...] Ils abandonnent leur mission initiale d'exploration au-delà de la limite de vitesse et montent une nouvelle campagne (financée en grande partie par leur bienfaiteur adoptif et co-capitaine, Daretti, lui aussi bloqué pour l'instant sur Avishkar) : gagner le Grand Prix [...] ».

The Alacrian Quickbeasts Couleurs/Mana → Forêt , Plaine . Description brève → « [...] Alimentées par de l'éther, [les] Quickeasts sont capables de mouvements étonnamment rapides et soutenus et de se propulser, elles et leurs cavaliers, à grande vitesse sur des terrains variés pendant des joueurs [...] ».

The Speedbrood Couleurs/Mana → Marais , Forêt . Description brève → « [...] Contrairement aux Quickbeasts, cependant, les coureurs Speedbrood font naître leurs véhicules lors d'un rituel complexe, au cours duquel l'un de leurs camarades perd son exosquelette et subit une longue métamorphose pour se transformer en véhicule à son tour [...] ».

The Keelhaulers Couleurs/Mana → Île , Montagne . Description brève → « [...] Les Keelhaulers du Grand Prix de Ghirapur sont un groupe turbulent, une équipe de requins humanoïdes (appelés "chordatans") et de leurs camarades humains et poissons respirant l'air, privilégient les véhicules rapides et dépouillés [...] ».

The Endriders Couleurs/Mana → Montagne , Marais . Description brève → « [...] Devenus une équipe populaire de compétiteurs acharnées, les Endriders font la course pour gagner et alimenter leur volonté sans fin [...] ».















Diverses mécaniques et produits pour Aetherdrift de Magic The Gathering

Deux mécaniques centrales





Une extension chargée à bloc

Bosters de jeu Aetherdrift

Boosters Collector Aetherdrift

Decks Commander (Énergie vitale et Puissante éternelle)

Bundle

Bundle Ligne d'arrivée

Pack d'avant-première

Les dates pour Aetherdrift de Magic The Gathering

Événements d'Avant-première d'Aetherdrift → 7 au 13 février 2025

Sortie d'Aetherdrift sur MTG Arena → 11 février 2025

Sortie d'Aetherdrift en physique → 14 février 2025

Après Innistrad Remastered,. Ainsi, après avoir chassé Edgar Markov et ses vampires via Innistrad Remastered, les joueurs et les joueuses de Magic feront le plein de vitesse avec ce nouveau set, devant arriver au cours du mois de février de cette année., avant notre traditionnel récapitulatif, qui arrivera prochainement,Devant sortir le 14 février 2025, sous son format physique, dans les boutiques locales,. Avec ce nouveau set, inspiré de multiples œuvres (notamment l'anime Redline),Évidemment, plusieurs équipes sont en lice pour remporter ce championnat de course.. Il s'agit, pour les non-aficionados de MTG, d'un artefact qui contient en son sein l'étincelle artificielle d'un planeswalker. Un objet qui a donc une grande importance et que Chandra Nalaar convoite.. Au total,, s'affrontent dans une compétition effrénée. Vous trouverez leurs noms en anglais, accompagnés d'une brève description disponible sur le site officiel :, dont deux centrales. La première d'entre elles, baptisée « Start your engines! », mise sur la vitesse. Les joueurs et les joueuses gagnent 1 point de vitesse à chaque fois qu'un adversaire perd 1 point de vie lors de leur tour. Une capacité d'une carte peut être déclenchée lorsque la vitesse maximale (de 4 points) est atteinte.Le setdispose également de la mécanique « Exhaust », qui coûte un surplus de mana et peut être déclenchée pour obtenir un effet particulier. Cette mécanique peut être utilisée une fois par tour. D'après les informations partagées lors de la présentation, si une carte, qui possède « Exhaust », revient du cimetière ou bien de l'exil, celle-ci peut de nouveau être activée.Contrairement à Innistrad Remastered, qui ne proposait que des boosters,. Celles et ceux qui le désirent pourront, ainsi, se procurer les éléments suivants :Nous ne vous détaillerons pas le contenu de chaque produit prévu pourici. Comme toujours, nous vous partagerons toutes les informations à ce sujet, peu de temps avant sa sortie.Finalement, afin de vous préparer au mieux à sa sortie, que ce soit en physique ou bien sur MTG Arena, rappelonsRendez-vous donc au mois de février 2025 pour découvrir