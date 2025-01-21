Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Aetherdrift en avant-première

Pour ce début d'année 2025, Wizards of the Coast a prévu une extension, basée sur la vitesse, pour son fameux jeu de cartes Magic The Gathering : Aetherdrift. Nous avons assisté à une présentation de ce set, afin de vous rapporter de plus amples informations à propos de l'extension Aetherdrift de Magic.
Après Innistrad Remastered, Wizards of the Coast démarre l'année 2025 sur les chapeaux de roues avec l'extension Aetherdrift pour Magic The Gathering (MTG)
. Ainsi, après avoir chassé Edgar Markov et ses vampires via Innistrad Remastered, les joueurs et les joueuses de Magic feront le plein de vitesse avec ce nouveau set, devant arriver au cours du mois de février de cette année.Nous avons eu l'occasion d'assister à une présentation de l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering
. Il est donc temps de faire le point
, avant notre traditionnel récapitulatif, qui arrivera prochainement, sur ce qui vous attend avec Aetherdrift de MTG
.
Un aperçu du lore de l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering
Une extension à toute vitesse
Devant sortir le 14 février 2025, sous son format physique, dans les boutiques locales, Aetherdrift est une extension Magic The Gathering qui possède, comme toujours, un pan narratif fort
. Avec ce nouveau set, inspiré de multiples œuvres (notamment l'anime Redline), nous sommes embarqués dans une course interplanétaire (Amonkhet, Avishkar et Muraganda), soit le Grand Prix de Ghirapur
.
Évidemment, plusieurs équipes sont en lice pour remporter ce championnat de course. D'autant plus que la récompense n'est pas des moindres : l'Aetherspark est un jeu
. Il s'agit, pour les non-aficionados de MTG, d'un artefact qui contient en son sein l'étincelle artificielle d'un planeswalker. Un objet qui a donc une grande importance et que Chandra Nalaar convoite.
Les équipes en lice pour le Grand Prix de Ghirapur
De nombreuses équipes prennent part à cette édition du Grand Prix de Ghirapur, au cœur de l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering
. Au total, une dizaine de groupes, représentant des archétypes bicolores
, s'affrontent dans une compétition effrénée. Vous trouverez leurs noms en anglais, accompagnés d'une brève description disponible sur le site officiel :
- The Aether Rangers
- Couleurs/Mana → Forêt , Eau .
- Description brève → « [...] Une équipe qui réunit des humains, des elfes, des vedalkens et des nains pour courir à la gloire d'Avishkar et de l'Assemblée d'Avishkar [...] ».
- The Champions of Amonkhet
- Couleurs/Mana → Plaine , Marais .
- Description brève → « [...] Ces coureurs chevauchent pour gagner la gloire et acclamer Naktamun, Hazoret, les nouveaux dieux et le peuple d'Amonkhet qui lutte encore pour construire un nouveau plan à partir des ruines de l'histoire [...]
- Cloudspire Racing Team
- Couleurs/Mana → Montagne , Plaine .
- Description brève → « [...] Ses pilotes et ses véhicules sont des stars [gagnants de la précédente édition dudit Grand Prix], des héros qui inspirent l'espoir et des parangons de l'art de la course, avec des machines conçues pour émerveiller et faire vibrer [...] ».
- The Guidelight Voyagers
- Couleurs/Mana → Plaine , Île .
- Description brève → « [...] Les Guidelight Voyagers sont une étrange collection d'automates dirigés par un seul esprit : une machine qui se nomme elle même "Mendicant Core" [...] ».
- The Speed Demons
- Couleurs/Mana → Île , Marais .
- Description brève → [...] Il s'agit des Speed Demons, un groupe de coureurs possédés et de leurs bourreaux qui conduisent des véhicules hantés par des spectres, menés par le démon éponyme qui permet leurs excursions depuis leur monde d'origine [...] ».
- The Goblin Rocketeers
- Couleurs/Mana → Montagne , Forêt .
- Description brève → « [...] Ils abandonnent leur mission initiale d'exploration au-delà de la limite de vitesse et montent une nouvelle campagne (financée en grande partie par leur bienfaiteur adoptif et co-capitaine, Daretti, lui aussi bloqué pour l'instant sur Avishkar) : gagner le Grand Prix [...] ».
- The Alacrian Quickbeasts
- Couleurs/Mana → Forêt , Plaine .
- Description brève → « [...] Alimentées par de l'éther, [les] Quickeasts sont capables de mouvements étonnamment rapides et soutenus et de se propulser, elles et leurs cavaliers, à grande vitesse sur des terrains variés pendant des joueurs [...] ».
- The Speedbrood
- Couleurs/Mana → Marais , Forêt .
- Description brève → « [...] Contrairement aux Quickbeasts, cependant, les coureurs Speedbrood font naître leurs véhicules lors d'un rituel complexe, au cours duquel l'un de leurs camarades perd son exosquelette et subit une longue métamorphose pour se transformer en véhicule à son tour [...] ».
- The Keelhaulers
- Couleurs/Mana → Île , Montagne .
- Description brève → « [...] Les Keelhaulers du Grand Prix de Ghirapur sont un groupe turbulent, une équipe de requins humanoïdes (appelés "chordatans") et de leurs camarades humains et poissons respirant l'air, privilégient les véhicules rapides et dépouillés [...] ».
- The Endriders
- Couleurs/Mana → Montagne , Marais .
- Description brève → « [...] Devenus une équipe populaire de compétiteurs acharnées, les Endriders font la course pour gagner et alimenter leur volonté sans fin [...] ».
Diverses mécaniques et produits pour Aetherdrift de Magic The Gathering
Deux mécaniques centrales
L'extension Aetherdrift de Magic The Gathering proposera diverses mécaniques de jeu
, dont deux centrales. La première d'entre elles, baptisée « Start your engines! », mise sur la vitesse. Les joueurs et les joueuses gagnent 1 point de vitesse à chaque fois qu'un adversaire perd 1 point de vie lors de leur tour. Une capacité d'une carte peut être déclenchée lorsque la vitesse maximale (de 4 points) est atteinte.
Le set Aetherdrift
dispose également de la mécanique « Exhaust », qui coûte un surplus de mana et peut être déclenchée pour obtenir un effet particulier. Cette mécanique peut être utilisée une fois par tour. D'après les informations partagées lors de la présentation, si une carte, qui possède « Exhaust », revient du cimetière ou bien de l'exil, celle-ci peut de nouveau être activée.
Une extension chargée à bloc
Contrairement à Innistrad Remastered, qui ne proposait que des boosters, l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering se veut plus que complète
. Celles et ceux qui le désirent pourront, ainsi, se procurer les éléments suivants :
- Bosters de jeu Aetherdrift
- Boosters Collector Aetherdrift
- Decks Commander (Énergie vitale et Puissante éternelle)
- Bundle
- Bundle Ligne d'arrivée
- Pack d'avant-première
Nous ne vous détaillerons pas le contenu de chaque produit prévu pour l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering
ici. Comme toujours, nous vous partagerons toutes les informations à ce sujet, peu de temps avant sa sortie.
Les dates pour Aetherdrift de Magic The Gathering
Finalement, afin de vous préparer au mieux à sa sortie, que ce soit en physique ou bien sur MTG Arena, rappelons les dates clés concernant l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering
:
- Événements d'Avant-première d'Aetherdrift → 7 au 13 février 2025
- Sortie d'Aetherdrift sur MTG Arena → 11 février 2025
- Sortie d'Aetherdrift en physique → 14 février 2025
Rendez-vous donc au mois de février 2025 pour découvrir l'extension Aetherdrift de Magic The Gathering
.
commentaire (0)