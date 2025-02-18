Magic The Gathering : L'extension Final Fantasy montre déjà ses decks Commander

De nouveaux détails concernant l'extension Final Fantasy du jeu de cartes Magic The Gathering ont, récemment, été dévoilés, notamment en ce qui concerne les decks Commander prévus.

Des détails sur l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering

Here's an exclusive first look at Final Fantasy's Magic: The Gathering crossover, with four Commander decks each built around a specific game from the series: https://t.co/d5EjiUaVbr pic.twitter.com/zG6415Ci7P — IGN (@IGN) February 17, 2025

Dans le cadre de la conception exploratoire, avant d'aller trop loin dans le deckbuilding et la conception des cartes, nous avons réfléchi aux jeux qui offraient le plus de possibilités pour le gameplay que nous voulions pour les decks, ainsi que les scénarios les plus connus du public.

Deck Commander de Final Fantasy 6 (Terra) → Réanimation de cimetière (Blanc, Rouge, Noir).

Deck Commander de Final Fantasy 7 (Cloud) → Équipement (Blanc, Rouge, Vert).

Deck Commander de Final Fantasy 10 (Tidus) → Pions (Blanc, Bleu, Vert).

Deck Commander de Final Fantasy 14 (Y'shtola) → Lancement de sorts et utilisation de capacités (Blanc, Bleu, Noir).

L'extension Final Fantasy de Magic The Gathering est, très certainement, l'un des sets du jeu de cartes les plus attendus de cette année 2025. Prévue pour le mois de juin prochain,En effet, grâce à un article du site IGN, qui a dévoilé un aperçu exclusif de ce nouveau set et de ses decks Commander,Ainsi,r, avec 4 personnages issus de 4 jeux de la franchise. Pour être plus précis,. Ces titres de la franchise Final Fantasy ont été choisis pour leur gameplay mais aussi pour la notoriété de leur histoire.D'après les informations partagées par Daniel Holt, qui occupe le poste de « concepteur principal du jeu et responsable du jeu Commander », auprès des journalistes d'IGN,Nul doute que l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering proposera d'autres produits, notamment des boosters et bundles. Cependant, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à ce sujet. Rappelons, pour conclure, que le set Final Fantasy de MTG doit sortir le 13 juin 2025.