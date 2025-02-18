Magic The Gathering : L'extension Final Fantasy montre déjà ses decks Commander

De nouveaux détails concernant l'extension Final Fantasy du jeu de cartes Magic The Gathering ont, récemment, été dévoilés, notamment en ce qui concerne les decks Commander prévus.
L'extension Final Fantasy de Magic The Gathering est, très certainement, l'un des sets du jeu de cartes les plus attendus de cette année 2025. Prévue pour le mois de juin prochain, l'extension Final Fantasy de MTG fait parler d'elle, en ce moment même, car de nouvelles informations concernant ce crossover ont été révélées
.
Des détails sur l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering
En effet, grâce à un article du site IGN, qui a dévoilé un aperçu exclusif de ce nouveau set et de ses decks Commander, nous en savons désormais un peu plus à propos de l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering
.
Ainsi, l'extension Final Fantasy de MTG proposera 4 decks Commande
r, avec 4 personnages issus de 4 jeux de la franchise. Pour être plus précis, les équipes du fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast ont sélectionné Terra (Final Fantasy 6), Cloud (Final Fantasy 7), Tidus (Final Fantasy 10) et Y'shtola (Final Fantasy 14)
. Ces titres de la franchise Final Fantasy ont été choisis pour leur gameplay mais aussi pour la notoriété de leur histoire.
Dans le cadre de la conception exploratoire, avant d'aller trop loin dans le deckbuilding et la conception des cartes, nous avons réfléchi aux jeux qui offraient le plus de possibilités pour le gameplay que nous voulions pour les decks, ainsi que les scénarios les plus connus du public.
D'après les informations partagées par Daniel Holt, qui occupe le poste de « concepteur principal du jeu et responsable du jeu Commander », auprès des journalistes d'IGN, les decks Commander de l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering seront articulés autour des mécaniques suivantes
:
- Deck Commander de Final Fantasy 6 (Terra) → Réanimation de cimetière (Blanc, Rouge, Noir).
- Deck Commander de Final Fantasy 7 (Cloud) → Équipement (Blanc, Rouge, Vert).
- Deck Commander de Final Fantasy 10 (Tidus) → Pions (Blanc, Bleu, Vert).
- Deck Commander de Final Fantasy 14 (Y'shtola) → Lancement de sorts et utilisation de capacités (Blanc, Bleu, Noir).
Nul doute que l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering proposera d'autres produits, notamment des boosters et bundles. Cependant, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à ce sujet. Rappelons, pour conclure, que le set Final Fantasy de MTG doit sortir le 13 juin 2025.
commentaire (0)