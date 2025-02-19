Magic The Gathering : L'extension Final Fantasy dévoile ses produits et cartes

Wizards of the Coast a, récemment, révélé de nombreuses informations concernant l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering.
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de cartes Magic The Gathering va accueillir, au cours du mois de juin 2025, une extension Final Fantasy, qui est, d'ailleurs, très attendue par la communauté. Afin de faire patienter les joueurs et les joueuses, Wizards of the Coast a partagé des informations à propos des produits prévus pour l'extension Final Fantasy de Magic, tout en dévoilant diverses cartes
.
Des détails sur les produits et cartes de l'extension Final Fantasy de Magic
L'extension Final Fantasy de Magic The Gathering, qui représentera les seize jeux de la franchise, proposera une belle diversité de produits
, afin de contenter les collectionneurs et joueurs. D'ailleurs, l'ensemble a été dévoilé par Wizards of the Coast, il y a très peu de temps. De ce fait, et sans plus tarder, voici la gamme de produits prévue pour Magic The Gathering - Final Fantasy
:
L'extension Final Fantasy de Magic aura, bien évidemment, le droit à diverses mécaniques
- Boosters de jeu
- Boosters collector
- Decks Commander (4, au total)
- Decks Commander Édition Collector (4, au total)
- Bundle
- Gift Bundle (date de sortie fixée au 27 juin)
- Pack d'avant-première
- Kit de démarrage
, nouvelles ou bien anciennes. Wizards of the Coast a déjà indiqué que ce set proposera des cartes recto-verso mais aussi des créatures sagas. De plus amples informations à ce sujet seront dévoilées en mai lors d'une présentation dédiée.
Vous pourrez redécouvrir les histoires et les personnages de FINAL FANTASY à travers les illustrations des cartes Magic avec plus de 100 cartes de créatures légendaires dans toute l'extension, représentant les icônes de la série. 55 de ces créatures légendaires sont devenues les vedettes de cartes sans bordure qui permettent de mettre en avant le style à couper le souffle de FINAL FANTASY.
En ce qui concerne les traitements de cartes et les illustrations, l'extension Final Fantasy de MTG proposera des cartes de personnages sans bordure, des cartes estampes sans bordure mais aussi des cartes d'artiste sans bordure
. Autant d'aspects esthétiques qui plairont à coup sûr à la communauté.
Rappelons, pour conclure, que l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering sort le 13 juin 2025 en boutique
.
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