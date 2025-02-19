Magic The Gathering : L'extension Final Fantasy dévoile ses produits et cartes

Wizards of the Coast a, récemment, révélé de nombreuses informations concernant l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering.

Des détails sur les produits et cartes de l'extension Final Fantasy de Magic

Boosters de jeu

Boosters collector

Decks Commander (4, au total)

Decks Commander Édition Collector (4, au total)

Bundle

Gift Bundle (date de sortie fixée au 27 juin)

Pack d'avant-première

Kit de démarrage

We hope you enjoyed this look at #MTGxFINALFANTASY! Many more classic characters, epic moments, and cool cards await you when the set releases on June 13th! https://t.co/DuuK00zdnw pic.twitter.com/YRgXcXSxEa — Magic: The Gathering (@wizards_magic) February 18, 2025

Vous pourrez redécouvrir les histoires et les personnages de FINAL FANTASY à travers les illustrations des cartes Magic avec plus de 100 cartes de créatures légendaires dans toute l'extension, représentant les icônes de la série. 55 de ces créatures légendaires sont devenues les vedettes de cartes sans bordure qui permettent de mettre en avant le style à couper le souffle de FINAL FANTASY.





Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de cartes Magic The Gathering va accueillir, au cours du mois de juin 2025, une extension Final Fantasy, qui est, d'ailleurs, très attendue par la communauté. Afin de faire patienter les joueurs et les joueuses,, afin de contenter les collectionneurs et joueurs. D'ailleurs, l'ensemble a été dévoilé par Wizards of the Coast, il y a très peu de temps. De ce fait, et sans plus tarder,, nouvelles ou bien anciennes. Wizards of the Coast a déjà indiqué que ce set proposera des cartes recto-verso mais aussi des créatures sagas. De plus amples informations à ce sujet seront dévoilées en mai lors d'une présentation dédiée.En ce qui concerne les traitements de cartes et les illustrations,. Autant d'aspects esthétiques qui plairont à coup sûr à la communauté.Rappelons, pour conclure, que