Magic The Gathering dévoile les extensions prévues pour 2025 (dates, thématiques...)

Wizards of the Coast a révélé, il y a très peu de temps, le planning de sorties de Magic the Gathering pour l'année 2025, et donc les extensions prévues au programme.
Les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering (MTG) vont avoir de quoi faire au cours de l'année 2025, à en juger par les extensions prévues par Wizards of the Coast pour les mois à venir
.
Les extensions de Magic The Gathering prévues pour 2025
Lors du MagicCon: Las Vegas 2024, Wizards of the Coast a, effectivement, dévoilé le planning de sorties de son fameux jeu de cartes Magic The Gathering
. À l'heure actuelle, la division de Hasbro n'a pas partagé de nombreux détails concernant les extensions de Magic prévues pour 2025
, mais nous possédons tout de même quelques informations à leur sujet, notamment leur thématique et date de sortie. Et, autant dire qu'il y aura de quoi faire. Mais, sans plus tarder, voici les extensions/sorties de Magic The Gathering pour 2025
:
- Extension Innistrad Remastered de Magic The Gathering
- Date de sortie → 24 janvier 2025.
- Description sur le site officiel → « Redécouvrez tout ce que vous adorez craindre ! Déterrez des réimpressions issues de toute l'histoire d'Innistrad et des personnages emblématiques du plan d'horreur gothique de Magic ».
- Extension Aetherdrift de Magic The Gathering
- Date de sortie → 14 février 2025
- Description sur le site officiel → « Faites mordre la poussière à vos adversaires ! Prenez le volant dans Aetherdrift, une course à travers le Multivers remplie d'adrénaline et de gameplay Magic explosif dans trois mondes ».
- Extension Tarkir : La Tempête des Dragons de Magic The Gathering
- Date de sortie → 11 avril 2025
- Description sur le site officiel → « Tarkir est plus audacieux que jamais, et déborde d'action digne des meilleurs films, de mécaniques de clan dynamiques et de nouveaux dragons redoutables qui ajoutent une puissance de feu durable à votre collection ».
- Extension Final Fantasy de Magic The Gathering
- Date de sortie → 13 juin 2025
- Description sur le site officiel → « Les seize jeux principaux de la série de RPG populaire "Final Fantasy", remplis de personnages, d'objets et de scènes inoubliables font leur arrivée dans Magic: The Gathering ! Lancez de puissants sorts, faites appel à des invocations mythiques, et visitez vos lieux préférés à dos de chocobo. D'innombrables éléments des jeux vous permettront d'écrire votre propre histoire ! ».
- Extension Aux Portes des Éternités de Magic The Gathering
- Date de sortie → 1er août 2025
- Description sur le site officiel → « Décollez pour l'extension de fantasy spatiale de Magic ! Mettez le cap sur Sothéra et explorez des planètes lointaines, maîtrisez une magie éblouissante, et partez en guerre contre des factions extraterrestres ».
- Extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering
- Date de sortie → 2025.
- Description sur le site officiel → « Amical. Incroyable. Spectaculaire. Magic The Gathering Marvel's Spider-Man glisse des cartes du Spider-Verse dans vos decks ».
En attendant la sortie de ces différentes extensions de Magic The Gathering, sachez que le set Mornebrune : La Maison de l'Horreur (« Duskmourn » en anglais) est d'ores et déjà disponible. D'ailleurs, nous vous proposons un aperçu de l'extension Mornebrune de Magic The Gathering
. Le prochain set est baptisé « Fondations » et est prévu pour le 15 novembre 2024.
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