Magic The Gathering dévoile les extensions prévues pour 2025 (dates, thématiques...)

Magic The Gathering : Présentation de l'extension Le Hobbit

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois d'août 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Le Hobbit. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Le Hobbit de Magic.