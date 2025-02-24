Magic The Gathering annonce une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 février 2025 à 14h04
Wizards of the Coast a, récemment, indiqué qu'une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air de Magic The Gathering est prévue et a même dévoilé une date de sortie.
Magic The Gathering annonce une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air
Les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering (MTG) vont avoir de quoi faire en cette année 2025. D'ailleurs, le calendrier des sorties a été mis à jour, il y a peu de temps, par Wizards of The Coast, qui a annoncé une extension en collaboration avec Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, avec sa date de lancement.

Une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air en approche pour Magic

En effet, lors de la MagicCon de cette année 2025, qui s'est déroulée du 21 au 23 février dernier, Wizards of the Coast a dévoilé de plus amples informations concernant l'extension Tarkir : La Tempête des Dragons, qui est prévue pour le mois d'avril. Wizards of the Coast a, par ailleurs, profité de l'événement pour annoncer que Magic The Gathering va s'offrir une collaboration avec Avatar : Le Dernier Maître de l'Air
Ainsi, l'extension Avatar: Le Dernier Maître de l'Air de Magic The Gathering, qui est basée sur la série animée originale de Nickelodeon, doit arriver le 21 novembre 2025. D'après les informations dévoilées, ce nouveau set permettra aux joueurs et aux joueuses de Magic de déchaîner « les éléments comme jamais auparavant dans cette nouvelle extension, jouable dans le format standard ». Pour l'occasion, un très court trailer a été partagé sur la chaîne YouTube Magic: The Gathering.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 21 novembre 2025 pour découvrir l'extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air de Magic The Gathering.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Exclusivité Magic The Gathering : Nous vous présentons une carte de l'extension Réalité fracturée
Magic The Gathering 11 septembre 2026

Exclusivité Magic The Gathering : Nous vous présentons une carte de l'extension Réalité fracturée

Alors que la sortie de l'extension Réalité fracturée de Magic arrive à grand-pas, nous vous révélons, en exclusivité, l'une des cartes de ce nouveau set.
Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Réalité fracturée en avant-première
Magic The Gathering 08 septembre 2026

Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Réalité fracturée en avant-première

Pour cette fin d'année 2026, Magic The Gathering va se doter d'une extension centrée sur Jace, soit Réalité fracturée. Nous avons eu l'occasion d'assister à une présentation de ce nouveau set afin de vous dévoiler des informations sur l'extension Réalité fracturée de Magic.
Magic The Gathering : Les decks de bienvenue, le produit idéal pour les nouveaux joueurs
Magic The Gathering 21 août 2026

Magic The Gathering : Les decks de bienvenue, le produit idéal pour les nouveaux joueurs

Implanté depuis de nombreuses années sur le marché des TCG, Magic The Gathering n'oublie pas d'inviter de nouveaux joueurs à entrer dans la danse en proposant des produits initiatiques, tels que les decks de bienvenue. Coup d'œil rapide sur les decks de bienvenue de Magic.

commentaire (0)