Magic The Gathering annonce une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air

Wizards of the Coast a, récemment, indiqué qu'une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air de Magic The Gathering est prévue et a même dévoilé une date de sortie.
Les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering (MTG) vont avoir de quoi faire en cette année 2025. D'ailleurs, le calendrier des sorties a été mis à jour, il y a peu de temps, par Wizards of The Coast, qui a annoncé une extension en collaboration avec Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, avec sa date de lancement
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Une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air en approche pour Magic
En effet, lors de la MagicCon de cette année 2025, qui s'est déroulée du 21 au 23 février dernier, Wizards of the Coast a dévoilé de plus amples informations concernant l'extension Tarkir : La Tempête des Dragons, qui est prévue pour le mois d'avril. Wizards of the Coast a, par ailleurs, profité de l'événement pour annoncer que Magic The Gathering va s'offrir une collaboration avec Avatar : Le Dernier Maître de l'Air
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Ainsi, l'extension Avatar: Le Dernier Maître de l'Air de Magic The Gathering, qui est basée sur la série animée originale de Nickelodeon, doit arriver le 21 novembre 2025
. D'après les informations dévoilées, ce nouveau set permettra aux joueurs et aux joueuses de Magic de déchaîner « les éléments comme jamais auparavant dans cette nouvelle extension, jouable dans le format standard
». Pour l'occasion, un très court trailer a été partagé sur la chaîne YouTube Magic: The Gathering.
Rendez-vous donc le 21 novembre 2025 pour découvrir l'extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air de Magic The Gathering
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