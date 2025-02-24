Magic The Gathering annonce une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air

Wizards of the Coast a, récemment, indiqué qu'une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air de Magic The Gathering est prévue et a même dévoilé une date de sortie.

Une extension Avatar : Le Dernier Maître de l'Air en approche pour Magic

Hear a bit more about this exciting collaboration from Avatar: The Last Airbender show co-creator, Mike DiMartino.https://t.co/JdUVZ9itBX — Magic: The Gathering (@wizards_magic) February 21, 2025

Les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering (MTG) vont avoir de quoi faire en cette année 2025. D'ailleurs, le calendrier des sorties a été mis à jour, il y a peu de temps, parEn effet, lors de la MagicCon de cette année 2025, qui s'est déroulée du 21 au 23 février dernier, Wizards of the Coast a dévoilé de plus amples informations concernant l'extension Tarkir : La Tempête des Dragons, qui est prévue pour le mois d'avril.Ainsi,. D'après les informations dévoilées, ce nouveau set permettra aux joueurs et aux joueuses de Magic de déchaîner « les éléments comme jamais auparavant dans cette nouvelle extension, jouable dans le format standard ». Pour l'occasion, un très court trailer a été partagé sur la chaîne YouTube Magic: The Gathering.Rendez-vous donc le 21 novembre 2025 pour découvrir