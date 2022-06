Lost Ark : Une date de sortie pour la mise à jour de juin

Quand sort la mise à jour de juin sur Lost Ark ?

La Mise à jour de juin s'effectuera le 30 juin.



Des renseignements détaillés sur le retard seront fournis plus tard cette semaine dans l'actualité d’équipe.



Lisez ce qui suit !https://t.co/cJKDBMT3Hh — Lost Ark FR (@PlayLostArkFR) June 22, 2022

Depuis le partage de la feuille de route pour juin et juillet de Lost Ark , de nombreux joueurs attendaient, impatiemment, de pouvoir découvrir le contenu prévu pour ce mois de juin sur le MMORPG. Malheureusement, cette mise à jour a été reportée à plusieurs reprises, mais les développeurs viennent d'indiquer, comme l'a expliqué le studio sur les forums de Lost Ark. Les équipes remercient la communauté pour le soutien et la patience quant à la sortie tardive de ce contenu. Pour rappel, nous accueillerons, entre autres choses,. Il s'agit du deuxième raid du genre, après Valtan publié un peu plus tôt dans l'année. Nous découvrirons aussi un nouveau raid de gardien et un donjon inédit, mais aucune nouvelle classe, puisque cela est prévu en juillet.Les développeurs ont également prévu d'apporter de nombreuses améliorations,. Les équipes sont donc focalisées sur ce problème, pour tenter de les éradiquer, ce qui a commencé avec une vague de bannissement il y a quelques jours.Comme toujours, cette mise à jour arrivera dans la matinée du jeudi (le 30 juin, donc) et rendra les serveurs de Lost Ark hors-ligne durant quelques heures, le temps que le patch soit implanté et que le studio vérifie que tout fonctionne bien. Nous vous partagerons tous les détails de cette mise à jour dès lors que nous les aurons.