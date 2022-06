Lost Ark : La feuille de route de juin et juillet dévoilée

Roadmap juin et juillet de Lost Ark

Près de quatre mois après l'arrivée de Lost Ark en Occident, les développeurs sont ravis des retours des joueurs et de l'évolution du MMORPG. Dans une publication sur le site officiel , nous pouvons découvrir les principaux ajouts des mois de juin et juillet, alors que le studio revient également sur les premiers mois de Lost Ark, en indiquant, entre autres, que l'objectif est toujours de garder une cadence de sortie rapide, pour rattraper le retard sur la version d'autres régions.De ce fait,, ce qui signifie qu'entre trois et quatre nouvelles classes avancées seront introduites d'ici à la fin de l'année. La première arrivera en juillet. Pour le reste, nous vous récapitulons, ci-dessous, les points majeurs de la feuille de route publiée.Pour ce mois de juin,. Il s'agit du deuxième raid du genre, après Valtan. Les caractéristiques sont les mêmes, puisqu'une équipe de huit joueurs est demandée. Pour ce qui est du niveau requis, en normal, il faudra avoir atteint un niveau d'objet de 1430, et en difficile, 1460. De belles récompenses seront octroyées à celles et ceux qui le finissent.. Jouable aussi bien en solo qu'en groupe, il faudra avoir un niveau de 1460 pour tenter l'expérience.. Il possède quelques similitudes aux donjons solo Sombretour et Tour du destin, avec toutefois ses spécificités. Enfin, de nouveaux articles seront intégrés dans la boutique., la troisième. En plus de ses diverses compétences, elle possède des cartes dévastatrices., si jamais vous aviez besoin d'un petit défi supplémentaire, offrant de nouvelles récompenses, telles que « des titres, des exploits, des structures de forteresses et plus encore ». Notez que dans cette difficulté, il n'est pas possible d'activer des portails pour reprendre le raid plus tard.Enfin, des défis pourront être complétés par les joueurs dans les donjons des abysses, dans la même idée que les défis de raids de gardiens. Il s'agit d'une nouvelle activité hebdomadaire, avec des récompenses uniques à débloquer.Bien entendu, d'autres choses seront introduites avec les mises à jour de contenu de juin et juillet dans Lost Ark, mais les développeurs n'ont mentionné qu'une partie, afin de garder une part de surprise. Nous en saurons un peu plus lorsqu'elles seront sur le point d'être déployées.