Lost Ark sera distribué par Amazon Games en Occident en 2021

Smilegate a une solide expérience dans la création de grands jeux que les joueurs adorent, construits pour offrir des années de plaisir - exactement le type de meilleurs jeux en ligne, vivants et en pleine expansion, que nous voulons offrir à nos clients.

Attendu de pied ferme par bon nombre d'amateurs de MMORPG,: La Corée du Sud et la Russie. Nous savons toutefois que le titre s'ouvrira à de plus larges contrées prochainement, puisque les développeurs avaient affirmé se préparer « à un lancement mondial » durant le mois d'avril , voulant dire que de nouvelles informations seraient prochainement partagées.Si nous n'en savons malheureusement toujours pas assez, Amazon Games Studios vient de nous apprendre, via un communiqué de presse , qu'il sera en charge de la distribution du MMORPG en Occident, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord. Peu de détails ont été donnés, mais il est indiqué que le jeu sera « publié l'année prochaine », soit en 2021, si tout se passe bien et qu'aucun problème technique ne vient contrecarrer les plans. Naturellement, Amazon est fier de pouvoir s'associer avec Smilegate :Le communiqué ne nous apprend rien de plus,. Une nouvelle qui ne manquera pas de ravir celles et ceux attendantdepuis de nombreux mois, lui qui est entrée en bêta ouverte en fin d'année 2018, quatre ans après son annonce.