Lost Ark repousse sa sortie à début 2022

Suite à l'alpha fermé en juin, les développeurs deont reçu de nombreuses critiques positives, même si plusieurs points étaient à améliorer, ce qui reste logique puisque ce n'était qu'une alpha. Cependant, compte tenu du fait des changements qui doivent être implantés, dont certains émanant de la version coréenne du titre,. Nous aurions normalement dû le voir débarquer cet automne, sur Steam.Les développeurs, conscients du silence ces derniers temps, ont également indiqué vouloir améliorer leur communication, et nous partager plus de choses au cours de ces prochains mois. De ce fait, dans un premier temps, les forums et un Discord officiel seront lancés en octobre, dans le but de partager certaines informations plus rapidement.Pour que l'attente soit moins longue, nous apprenons également qu'une bêta fermée sera organisée en novembre, soit plus ou moins à la période à laquelle devait être lancé le MMORPG.Espérons avoir de bonnes nouvelles au cours de ces prochaines semaines et ne pas prendre connaissance d'un nouveau report d'ici quelques mois. Pour rappel,, par l'intermédiaire de Steam. Vous pouvez retrouver de plus amples informations ici