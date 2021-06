Qu'est ce que Lost Ark ?

Quand sortira Lost Ark ?

Sur quelles plateformes Lost Ark sera jouable ?

Bande-annonce & gameplay Lost Ark

Très populaire en Corée du Sud et en Russie, notamment, nous savions queallait arriver en Europe, un jour ou l'autre. Smilegate RPG, en charge de son développement et Amazon Games, en charge de son édition en Europe, ont récemment donné de plus amples informations pour les Occidentaux, que nous avons regroupées dans ce guide afin que vous ne soyez pas perdu et que toutes vos questions trouvent des réponses.Si vous n'avez jamais entendu parler de, sachez qu'il s'agit d'un action-RPG multijoueur dans le genre hack'n'slash, trouvant son intrigue dans le monde d'Arkesia. Ce dernier est menacé et vous aurez comme objectif de trouver la légendaire Arche perdue pour le sauver. Pour parvenir à vos fins, 14 classes, possédant des caractéristiques uniques sont disponibles, permettant de découvrir ce monde et battre les ennemis qui se mettront en travers de votre chemin.sera jouable seul ou entre amis.Actuellement,ne possède aucune date de sortie. Mais nous avons tout de même une fenêtre de lancement, programmée pour l'automne 2021. Si vous souhaitez avoir une chance de tester le jeu en avant-première, vous pouvez vous inscrire pour l' alpha fermée Malheureusement pour les joueurs consoles,ne sera jouable que sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Notez qu'il sera d'ailleurs disponible en free-to-play, même s'il les packs Fondateurs sont vendus en échange de quelques dizaines d'euros.Nous avons récemment eu le droit à une belle bande-annonce de gamplay, permettant à celles et ceux qui ne connaissaient pas encore le titre de faire sa découverte. Vous pouvez la retrouver ci-dessous.Notez que cet article sera mis à jour au fil du temps, dès que de nouvelles informations seront communiquées par Smilegate RPG ou Amazon Games au sujet de Lost Ark