Lost Ark présente la personnalisation du personnage

étant un MMO, vous croiserez un grand nombre de joueurs durant vos aventures, quelles qu'elles soient. C'est pourquoi se démarquer des autres et avoir un personnage original peut être une bonne chose. La première chose que vous devrez faire lorsque vous plongerez danset son monde fantastique est. Vous aurez le choix entre 15 classes (cinq classes majeures, et des classes plus avancées ensuite), lesquelles offrent une pléthore de possibilités.Ensuite, vous aurez accès à des armures spécifiques, que vous pourrez obtenir au fil de votre progression, bien que vous commenciez avec un équipement plus basique. Vous aurez l'occasion de tester toutes les combinaisons avant de faire votre choix final. Concernant l'apparence en tant que telle, notamment le visage,. Allant de la couleur de peau à la coupe de cheveux, en passant par les yeux, les rides et la voix, vous pourrez modifier de nombreux points. Si vous n'êtes pas du genre à pousser la personnalisation, vous pourrez choisir l'un des modèles de base, sinon, vous pourrez modifier comme bon vous semble ces aspects, jusqu'à trouver la combinaison parfaite, ce qui pourrait prendre plusieurs heures.La partie personnalisation du personnage est présentée en vidéo, afin que vous sachiez à quoi vous attendre, avant de plonger définitivement dans le monde d'Archésia et ses mystères.Rappelons que la sortie dese fera ce 11 février, sur PC, par le biais de Steam. Si vous ne savez pas si votre PC est capable de le faire tourner, vous pouvez retrouver les configurations PC ici