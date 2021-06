Lost Ark : Les configurations PC

Configurations PC de Lost Ark

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3

Carte graphique : NVIDIA GTX 460

Mémoire vive : 8 Go de mémoire vive

Stockage : 50 Go

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits, DirectX 9.0c

Configuration recommandée

Processeur : Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5

Carte graphique : 1080p FHD : NVIDIA GeForce GTX 660, NVIDIA GeForce GTX 1050 ou AMD Radeon RX560 2G 1440p QHD : NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX5700XT Ultra (4K, UHD) : NVIDIA GeForce RTX 2080 ou AMD Radeon RX 6800

Mémoire vive : 16 Go de mémoire vive

Stockage : SSD, 50 Go

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits, DirectX 9.0c

En annonçant son arrivée en Europe et Amérique du Nord pour cet automne 2021, Smilegate RPG et Amazon Games ont également donné quelques informations supplémentaires sur leur MMO ARPG qui est déjà très populaire en Corée du Sud et en Russie. Parmi elles, nous retrouvons les configurations PC minimale et recommandée, afin de pouvoir profiter convenablement de cette expérience Hack 'n' slash, attendue par de nombreux amateurs du genre. Comme vous pouvez le voir, vous ne devriez, normalement, pas avoir de mal à faire tourner Lost Ark, même si votre PC date de plusieurs années. Bien qu'il prenne de la place sur vos disques durs (50 Go), un processeur Intel i3 (ou équivalent) fera l'affaire, alors qu'une GTX 460 suffit en guise de carte graphique. Pour finir, du côté de la mémoire vive, il faudra, à minima, être équipé de 8 Go. Lost Ark est donc loin d'être un jeu gourmand et devrait tourner convenablement sur la quasi-totalité des machines, même les plus anciennes. Pour rappel, le titre sera disponible durant l'automne 2021.