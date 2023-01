Lost Ark perd deux tiers de ses joueurs après une vague de bans

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même s'il n'est plus aussi populaire que lors de son lancement, en février 2022,a réussi à fidéliser de nombreux joueurs, qui reviennent plus ou moins régulièrement sur le MMORPG, pour profiter des nouveautés et événements, entre autres. Mais en ce début d'année, certains utilisateurs ont remarqué, ce qui a conduit à une communication d'Amazon Games.Le studio, qui édite le titre en dehors de l'Asie,La communauté ne s'attendait toutefois pas à ce que cela représente, environ, 200 000 « joueurs » actifs,. Après cette vague de bans, le nombre moyen de joueurs simultanés sur Lost Ark était d'environ 100 000, contre un peu plus de 300 000 juste avant (via SteamDB ).Cependant, Amazon affirme que, en réduisant le décalage dans les zones très peuplées et en réduisant le nombre de bots présents dans le jeu. D'autres vagues de la sorte sont attendues pour limiter le plus possible les bots sur, lesquels gâchent l'expérience. Quant au nombre de joueurs simultanés, il devrait, très vite, remonter de quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, d'autant plus qu' une collaboration majeure arrive avec The Witcher