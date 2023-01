Lost Ark : Événement The Witcher, tous les détails de la collaboration

Tout savoir de la collaboration Lost Ark X The Witcher

Quand aura lieu l'événement Lost Ark X The Witcher ?

Annoncée depuis quelque temps,. Celle-ci va bien plus loin que l'apparition de simples cosmétiques, et proposera tout un arc narratif. Pour tout savoir de l'événement, nous vous proposonsGrâce à cette collaboration XXL,, laquelle demandera aux joueurs de prendre part à diverses quêtes uniques. En avançant dans cette histoire,. En plus de ce récit, des quêtes quotidiennes seront proposées, dans le but d'obtenir moult récompenses thématiques.Pour la quête principale, des potions de sorceleur, trois chansons du Juke-box, un nouveau jeu de cartes avec cinq personnages de The Witcher, une structure de forteresse, des émoticônes et des stickers selfie, et même un titre seront à débloquer tout le long de l'aventure. Notez cependant que, et parler ensuite avec l'enquêteur de la guilde dans les grandes villes. Il sera également possible d'utiliser le Paquebot pour voyager rapidement vers l'île du Refuge du Loup Blanc.De plus, et sans surprise,, mettant en avant Geralt et Ciri. Mais il sera possible d'en récupérer gratuitement grâce aux Twitch Drops, notamment des apparences Mokoko., et les joueurs du MMORPG auront environ un mois pour en profiter, étant donné qu'il se terminera le mercredi 22 février. Pour finir, rappelons que du contenu de taille est attendu en 2023, comme l'annonce la première feuille de route de l'année