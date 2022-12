Lost Ark partage sa feuille de route pour 2023

Feuille de route de Lost Ark en 2023 (1ère partie)

, pour augmenter encore plus les possibilités. Afin que la communauté ait un aperçu des choses à venir, Amazon Games a partagéLe début de l'année sera marqué par l'introduction d'un événement majeur, la collaboration avec The Witcher . De nouvelles quêtes seront proposées, tout comme une île inédite, spécialement conçue pour l'occasion. Bien évidemment, des objets cosmétiques thématiques seront proposés aux joueurs.Une mise à jour d'amélioration sera également déployée durant ce mois de janvier, pour débuter commencer l'année sereinement.. Situé à l’est de la Silensierra, nous pourrons y trouver des joyaux, mais bien d'autres surprises attendent les joueurs qui s'y rendent. Une guerre se prépare entre les deux factions ennemies, les Preigelli et les Liebertane, et vous aurez la possibilité d'en soutenir une, dans le but d'entrer dans un mode PvP. Il faudra cependant avoir atteint le niveau d'objet 1445 pour voyager vers ces nouvelles terres.En parlant de PvP, un nouveau type d'activité arrive en mars,. Il faudra combattre les ennemis, prendre des bases et réaliser des quêtes secondaires pour sortir vainqueur de ces affrontements. Le mois de mars accueillera également une mise à jour générale, apportant divers équilibrages, des événements et un passe Arche.Pour terminer cette feuille de route,. Moins puissante en attaque, elle sera surtout utile dans les combats en équipe, pour soutenir ses coéquipiers. Elle vient inaugurer une nouvelle classe, les Spécialistes., réservé aux joueurs ayant bien progressé dans Lost Ark, étant donné qu'il demande un niveau d'objet d'au moins 1540.Voici donc les grandes lignes des ajouts de Lost Ark entre janvier et avril 2023. Les développeurs reviendront vers la communauté dès lors qu'ils auront plus d'informations à partager à ce sujet, ou d'autres surprises.