Lost Ark : Comment s'inscrire à l'alpha fermée ?

Comment participer à l'alpha fermée de Lost Ark ?

Disponible depuis plus de deux ans en Corée du Sud et un peu moins longtemps en Russie,possède déjà une jolie communauté dans ces deux pays. Le MMO-ARPG va débarquer en automne en Europe et Amérique du Nord et afin que cette sortie se passe du mieux possible, des phases de tests seront organisées ces prochaines semaines, dont une. Peu de joueurs auront la chance d'y participer, mais il est tout de même possible de s'inscrire pour tenter de récupérer un accès. Nous vous expliquons tout.Si vous souhaitez faire partie des premiers, en Europe, à tester, vous allez pouvoir le faire via cette, à condition d'avoir la chance d'être sélectionné. Pour vous inscrire à ces tests, il vous suffit de vous rendre ici , et de connecter votre compte Amazon, afin de pouvoir valider votre inscription. Si vous êtes retenu parmi les nombreuses candidatures, vous recevrez un mail vous avertissant de la nouvelle.Si vous ne recevez pas de mail dans les heures ou jours qui suivent votre inscription, ne désespérez pas, lorsque vous validez votre participation à l', vous recevrez un mail précisant que vous êtes susceptibles de recevoir une invitation d'ici au lancement de, dans quelques mois. Vérifiez donc régulièrement vos mails et vos spams, au cas où ceux d'Amazon, éditeur du titre en Europe, y atterrissent.Sachez également que pour cette, tout le contenu doit rester privé et aucune image ne peut être partagée sur les réseaux sociaux ou internet. Les tests se déroulent sur Steam, il faut donc avoir un compte sur la plateforme de Valve pour en profiter.Pour rappel, la sortie finale deest prévue pour l'automne 2021, sur PC, et sera free-to-play.