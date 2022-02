Lost Ark : Heure de sortie, prétéléchargement et ouverture des serveurs

Prétéléchargement de Lost Ark

Heure de sortie et d'ouverture des serveurs de Lost Ark

Après de longs mois d'attente, pour ne pas dire année,va arriver en Europe et dans le reste du monde, après avoir été exclusif à une poignée de pays. Véritable succès en Russie, notamment, le MMORPG va donc s'ouvrir à une toute nouvelle communauté, laquelle l'attend de pied ferme. Dans le but que tous les joueurs puissent profiter de l'expérience le plus tôt possible, Amazon et Smilegate ont partagé tous les détails concernant cette sortie. Vous retrouverezci-dessous.La très bonne nouvelle est que. Cela permet donc à tous les joueurs d'anticiper la sortie et de profiter de quelques jours pour télécharger les quelques gigaoctets nécessaires (environ 50). Notez que tous les joueurs sont éligibles pour télécharger en amont Lost Ark, il n'est pas nécessaire d'acheter un pack Fondateur est prévu pour arriver ce 11 février, en exclusivité sur Steam. Si vous faites partie des plus impatients, qui ont envie d'y jouer dès les premières minutes, sachez que vous allez devoir attendre la fin de journée, puisque. Cependant, il est possible d'y jouer en accès anticipé en achetant l'un des nombreux packs Fondateur.Côté pratique, sachez que neuf serveurs européens seront disponibles lors de la sortie, vous laissant la liberté de vous rendre dans l'un ou l'autre, selon votre préférence.arrivera donc ce 11 février, uniquement par le biais de Steam. Il sera disponible en free-to-play, ce qui permettra, sans aucun doute, à une multitude de personnes, amateurs du genre MMORPG ou non, de tenter l'expérience et de plonger, le temps de quelques minutes ou d'innombrables heures, dans le monde d'Archésia.