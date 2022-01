Les packs Fondateur de Lost Ark

Pack Fondateur Bronze

Accès anticipé de trois jours (donc le 8 février 2022).

Animal de compagnie exclusif du Fondateur.

Aura cristalline 30 jours Titre de Fondateur.

Pack Fondateur Argent

Accès anticipé de trois jours (donc le 8 février 2022).

1 000 cristaux royaux.

Animal de compagnie exclusif du Fondateur.

Aura cristalline 30 jours Titre de Fondateur.

Caisse d'approvisionnement argent.

Pack Fondateur Or

Accès anticipé de trois jours (donc le 8 février 2022).

4 000 cristaux royaux.

Animal de compagnie exclusif du Fondateur.

Aura cristalline 30 jours Titre de Fondateur.

Caisse d'approvisionnement or.

Apparence exclusive du Fondateur.

Emplacement de personnage supplémentaire.

Pack Fondateur Platine

Accès anticipé de trois jours (donc le 8 février 2022).

4 000 cristaux royaux.

Animal de compagnie exclusif du Fondateur.

Aura cristalline 30 jours Titre de Fondateur.

Caisse d'approvisionnement platine.

Apparence exclusive du Fondateur.

Emplacement de personnage supplémentaire.

Apparence du Fondateur.

Monture exclusif du Fondateur.

Caisse de bienvenue platine.

Le MMORP, emprunt d'A-RPG et de hack 'n clash, publié par Amazon Games Studios,arrive prochainement, le 11 février 2022. Développé par Tripod Studio et édité par Smilegate RPG, le titre se laissera découvrir par les joueurs et joueurs gratuitement, puisque Lost Ark sera free-to-play. Or,et permettent d'acquérir différents cosmétiques, items et surtout un accès anticipé au jeu.Ce premier pack est disponible sur Amazon et sur la plateforme Steam pour 14,99 €. Il contient les éléments suivants :Le pack Fondateur Argent comprend davantage d'éléments, pour 24,99 €. À retrouver également sur Amazon ou bien sur Steam Avec plus d'items, le pack Fondateur Or se vend, sur Amazon et Steam , à 49,99 €. Les joueurs et joueuses se procurant ce pack bénéficieront des éléments suivants :Dernière offre, le pack Fondateur Platine affiche un prix de 99,99 € sur la page Amazon et Steam de Lost Ark. Plus fourni et complet, son contenu est détaillé ci-dessous :Rappelons que