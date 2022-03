Lost Ark : Carte (map) interactive du MMORPG

Carte interactive de Lost Ark

étant un MMORPG doté d'un monde assez conséquent, il est très difficile de s'y retrouver et, surtout, de savoir exactement où se trouve quelle ressource ou quel personnage, notamment durant les premières heures du jeu. Cependant, grâce au travail de certains il est possible de trouver, lesquelles nous donnent d'innombrables informations sur les ressources de. Naturellement, en jeu, vous bénéficiez d'une carte, mais de nombreux joueurs auront besoin de quelque chose de plus complet.En effet, si vous souhaitez gagner du temps, pour trouver une ressource ou encore un personnage, ou tout simplement un lieu, vous pouvez utiliser, laquelle, en plus d'être en français, mentionne toutes les informations nécessaires dans le but de progresser.En plus d'indiquer toutes les zones du jeu, donc, nous pouvons y retrouver l'ensemble des îles, tous les collectibles, y compris les trésors, ou encore l'emplacement des fameuses graines de Mokoko . En d'autres termes, si vous recherchez quelque chose,Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.est, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam, depuis février 2022.