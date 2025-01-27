LoL : Rumble a été désactivé à la suite d'invocations d'armées de Hérauts de la faille

Rumble est temporairement désactivé sur LoL en raison d'un bug surprenant.
Le taux de victoire de Rumble en partie classée sur LoL
ne cesse de croître, et aurait pris 3 points en 3 jours selon les données proposées par le site Lolalytics
. Le champion atteint en effet 53,73 % de victoires en Diamant et plus, mais cela n'est pas en lien avec les compétences des joueurs.
Rumble est désactivé de LoL pour corriger un problème lui permettant d'invoquer plusieurs Hérauts de la faille
Si Riot Games a désactivé temporairement Rumble de LoL le 27 janvier 2025, ce n'est pas par hasard.
La Menace mécanisée fait l'objet d'exploits de bugs
par des joueurs, désormais capables de faire appel à plusieurs Hérauts de la faille d'affilée.
Ce résultat inhabituel et fortement préjudiciable à l'équipe adverse a été rendu possible en optant pour la voie de la Précision plutôt que de la Sorcellerie, puisque ce chemin vous accorde l'accès à la rune Triomphe. Celle-ci offre 20 pièces d'or et des points de vie supplémentaires après chaque élimination, mais dans le cas de Rumble, deux dysfonctionnements de taille se sont fait remarquer. Le champion peut obtenir plus d'or que prévu si il a tué en ayant sa barre d'énergie jaune ou rouge, puis en spammant ensuite son E.
Il ne s'agit toutefois que du bug le moins contraignant, car Rumble peut également de la même manière invoquer autant de Hérauts de la faille qu'il le souhaite, comme nous l'avons évoqué plus haut.
"Vandiril", connu pour sa capacité à distinguer des failles et des bugs, a expliqué en vidéo ces problèmes.
Sans surprise, Riot Games a alors décidé d'intervenir en excluant quelque temps Rumble de LoL. Les invocations de Hérauts sont réellement en mesure de changer le cours d'une partie, si bien qu'il était nécessaire d'y mettre un terme aussi rapidement que possible.
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