LoL : MàJ 25.S1.2, les détails de la mise à jour

LoL Classic : Comment voter au Conseil ?
Le premier Conseil de LoL Classic a commencé en août 2026. Retrouvez la marche à suivre pour pouvoir voter dans cet article.
Patch 25.S1.2 de LoL
Aide aux victimes des incendies de Los AngelesVous avez sûrement entendu parler des importants feux de forêt qui ravagent actuellement le sud de la Californie. Ces incendies, qui sévissent au cœur même de notre quartier de Los Angeles, ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes, détruit des maisons et poussé des communautés entières dans leurs derniers retranchements. Bien que les pompiers et les intervenants sur le terrain aient réalisé des progrès significatifs dans la maîtrise des feux, le combat est loin d'être terminé et, pour beaucoup, la lutte se fait au jour le jour.
En tant qu'entreprise implantée à Los Angeles, nous souhaitons aider les populations en apportant notre soutien aux personnes touchées et en lançant des collectes de fonds en jeu pour soutenir les efforts de prévention et d'aide aux victimes.
À partir du 22 janvier, nous lancerons des collectes de fonds en jeu dans VALORANT et League of Legends pour soutenir les efforts de prévention et de lutte contre les incendies et autres catastrophes naturelles à travers le monde. Les bénéfices seront reversés au Riot Games Social Impact Fund, qui reversera ensuite les fonds vers des organisations aidant à la reconstruction après une catastrophe en Californie du Sud et dans le monde entier.
Du 23 janvier au 5 février 2025 à 20h CET, pour tout achat de Tristana pompier, Riot reversera 100% des recettes, ainsi qu'un don 3 fois supérieur, au Riot Games Social Impact Fund, un fonds conseillé par les donneurs et sponsorisé par ImpactAssets.
Nous avons publié un article listant l'ensemble des actions que nous avons entreprises et que nous entreprenons encore pour aider les Rioters qui ont perdu leur logement ou ont été évacués et pour les communautés locales, ainsi que l'ensemble des informations liées à notre Social Impact Fund.
Transition d'OpenGL à Metal pour macOS et changements pour DirectXPour assurer la stabilité et les bonnes performances de nos jeux, nous sommes parfois contraints de cesser la prise en charge de logiciels ou d'appareils anciens qui ne sont plus très utilisés par nos joueurs. Ces changements ne devraient toucher qu'un petit nombre de joueurs, mais nous tenions à vous en informer avant sa mise en place.
D'ici quelques patchs, les utilisateurs de macOS passeront du logiciel graphique OpenGL au logiciel Metal, plus performant. Cette transition se fera graduellement et les joueurs auront la possibilité de repasser à OpenGL pour quelque temps, jusqu'à sa suppression définitive. Si vous utilisez toujours OpenGL, le client utilisera automatiquement Metal lorsque la prise en charge d'OpenGL s'arrêtera, vous n'aurez donc rien à faire. Cependant, si vous utilisez encore OpenGL parce que votre matériel n'est pas compatible avec Metal, vous devrez mettre à niveau votre matériel pour pouvoir continuer à jouer après l'arrêt de la prise en charge d'OpenGL.
D'autre part, nous allons également mettre à niveau notre façon d'utiliser DirectX 11 pour les utilisateurs Windows. Si votre carte graphique prend en charge le niveau de fonctionnalité 11_0 de DirectX 11, votre client se mettra à niveau automatiquement. En revanche, si votre carte graphique ne prend en charge DirectX 11 que jusqu'au niveau de fonctionnalité 10_0, vous devrez mettre à niveau votre matériel pour pouvoir continuer à jouer après cette mise à jour.
Vanguard arrive sur MACVanguard commencera à être officiellement déployé sur Mac dès la sortie de ce patch. Tout cela sera d'abord passif, le but étant que le logiciel d'anti-triche de Mac soit actif et complètement opérationnel dès les premières semaines de février. Lorsque nous avions intégré Vanguard à LoL l'année dernière, nous vous avions prévenus que nous garderions un œil sur la réaction des tricheurs face à ce logiciel, et comme la prophétie l'avait annoncé, ceux-ci ont choisi de simuler des environnements Mac pour passer à travers les mailles du filet. C'est pourquoi nous devons maintenant mettre en place des sessions Mac sécurisées afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à installer de votre côté. Mac utilisera notre Embedded Vanguard qui, comme son nom l'indique, « intègre » directement la détection de la triche dans le client du jeu. Si vous êtes curieux, vous trouverez plus d'infos sur Vanguard en consultant notre récente rétrospective sur l'anti-triche.
Essences bleues et XP de compteNous avons sorti un article la semaine dernière à propos d'une erreur que nous avions commise lors du calcul et de la planification de l'acquisition des essences bleues. Pour corriger notre boulette, nous apporterons les changements suivants au cours des prochains patchs.
Tout d'abord, le nombre total d'essences bleues gagnées via les paliers du passe va augmenter de 4750 à 9000 EB, et nous augmentons les récompenses des paliers répétables de l'épilogue de 50 à 750 EB. Les changements des paliers de l'épilogue devraient apparaître dans ce patch (25.S1.2), à partir du 23 janvier à 13h00 CET.
Comme l'acte 1 du passe a déjà commencé et comme un bon nombre d'entre vous ont déjà franchi les paliers et remporté des EB, nous allons ajouter une petite mission facile à réaliser qui octroiera 4250 EB et qui compensera ainsi la différence.
Nous allons également changer la dernière capsule de champion du passe pour une capsule de champion glorieuse à partir de l'acte 2.
En ce qui concerne l'XP de compte, nous allons augmenter d'environ 40% la quantité d'XP de compte gagnée. Cela devrait garantir que le nombre moyen de parties jusqu'au niveau 30/l'accès au mode Classé soit similaire ou légèrement plus rapide qu'avant cette mise à jour.
Si vous voulez en savoir plus sur le pourquoi du comment, nous vous conseillons de lire cet article.
Changements
- Le nombre total d'essences bleues gagnées en récompense des paliers passe de 4750 à 9000. (Dès l'acte 2.)
- Une mission unique octroyant 4250 EB a été ajoutée pour combler la différence avec l'acte 1. (Dès ce patch et jusqu'à la fin de cet acte.)
- Les essences bleues octroyées par les paliers répétables de l'épilogue passent de 50 à 750 EB. (Dès ce patch.)
- La dernière capsule de champion du passe est remplacée par une capsule de champion glorieuse. (Dès l'acte 2.)
- La quantité d'XP de compte gagnée augmente de 40%. (Dès ce patch.)
Doux Foyer
- La portée de Doux foyer a été augmentée afin qu'elle puisse couvrir l'entièreté de la fontaine.
- Durée de Doux foyer : 7 secondes ⇒ 6 secondes
Exploits de forceExploit de premier sang
Exploit d'hostilité
- Supprimé.
- Attribué à la première équipe qui élimine 3 champions.
AtakhanSeuil
Génération de points
- Seuil pour les parties normales/classées : réduit d'environ 20%
- Seuil pour les parties en Partie accélérée : réduit d'environ 20%
Vorace
- Points par champion éliminé : réduits de manière significative
- Points via les dégâts infligés aux champions : inchangés
- Augmentation des points quand vous êtes seul : x 1,85 en mêlée | x 1,65 à distance ⇒ inchangé
- Augmentation des points en Partie accélérée quand vous êtes seul : x 1,85 en mêlée | x 1,65 à distance ⇒ x 2 en mêlée | x 1,75 à distance
Roses sanglantes
- PO octroyées au déclenchement du buff de repli : 100 PO ⇒ 200 PO
- XP par rose : 25 ⇒ 23
- Force adaptative par rose : la formule diminue un peu plus vite (les pétales subséquents valent le minimum à 34 effets cumulés au lieu de 39)
ClasséComme pour les segments et les années précédentes, lors des deux premières semaines d'un nouveau cycle classé, nous désactivons la restriction de MMR pour les duos des ultimes paliers, et celle-ci sera réactivée avec le patch 25.S1.2.
Mel, Reflet de l'âme
- Mel, Reflet de l'âme, débarque dans la Faille le 23 janvier à 21h00 CET.
Champions
CassiopeiaCompétence passive - Grâce serpentine
- Grâce serpentine triomphante - Vitesse de déplacement par niveau : 6 ⇒ 5
- La vitesse de déplacement de la version normale de Grâce serpentine reste inchangée.
EvelynnE - Coup de fouet
R - Faiseuse de veuves
- Vitesse de déplacement : 30% ⇒ 30/35/40/45/50%
- Non renforcé - Ratio de puissance : (+65% de votre puissance) ⇒ (+75% de votre puissance)
- Renforcé - Ratio de puissance : (+156% de votre puissance) ⇒ (+180% de votre puissance)
IreliaZ - Danse de défi
E - Duo parfait
- Dégâts minimum : 10/25/40/55/70 (+40% de vos dégâts d'attaque totaux) ⇒ 10/20/30/40/50 (+40% de vos dégâts d'attaque totaux)
- Dégâts maximum : 30/75/120/165/210 (+120% de vos dégâts d'attaque totaux) ⇒ 30/60/90/120/150 (+120% de vos dégâts d'attaque totaux)
R - Pointe de l'avant-garde
- Dégâts : 80/125/170/215/260 (+80% de votre puissance) ⇒ 70/110/150/190/230 (+80% de votre puissance)
- Dégâts : 125/250/375 (+70% de votre puissance) ⇒ 125/200/275 (+70% de votre puissance)
KaynCompétence passive - Faux des Darkin
- Assassin de l'ombre - Dégâts magiques bonus : 15-45% (selon le niveau) ⇒ 25-45% (selon le niveau)
MalzaharZ - Nuée du Néant
- Les dégâts des êtres du Néant se mettent désormais à jour quand Malzahar gagne un niveau.
- La bulle d'aide a été mise à jour afin d'afficher les dégâts totaux des êtres du Néant.
Maître YiStats de base
E - Style Wuju
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,5 ⇒ 2,8
- Dégâts bruts à l'impact : 20/25/30/35/40 (+30% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 20/25/30/35/40 (+35% de vos dégâts d'attaque bonus)
SmolderA - Boule de feu draconique
- Les dégâts sont augmentés jusqu'au maximum du multiplicateur de coup critique en fonction des chances de coup critique, ce qui permet au A de Smolder de bénéficier de la Lame d'infini.
Tahm KenchA - Coup de langue
- Dégâts : 80/130/180/230/280 (+ compétence passive) ⇒ 75/120/165/210/255 (+ compétence passive)
ViktorA - Siphonnage
R - Tempête arcanique
- Dégâts bonus de l'attaque renforcée : 20/45/70/95/120 (+100% de vos dégâts d'attaque) (+60% de votre puissance) ⇒ 20/45/70/95/120 (+100% de vos dégâts d'attaque) (+50% de votre puissance)
- Dégâts par application : 65/105/145 (+45% de votre puissance) ⇒ 65/105/145 (+35% de votre puissance)
YuumiCompétence passive - Chat-maraderie
R - Chat-pitre final
- Soins : 25-110 (selon le niveau) (+15% de votre puissance) ⇒ 25-110 (selon le niveau) (+25% de votre puissance)
- Délai de récupération : 20-10 secondes (selon le niveau) (jusqu'au niveau 11) ⇒ 20-8 secondes (selon le niveau) (jusqu'au niveau 13)
- Dégâts : 75/100/125 (+20% de votre puissance) ⇒ 75/125/175 (+25% de votre puissance)
- Dégâts max sur 5 vagues : 75-250 (+40% de votre puissance) ⇒ 75-350 (+50% de votre puissance)
ObjetsSalutations de Dominik
Rappel mortel
- Coût total en PO : 3000 PO ⇒ 3100 PO
- Pénétration d'armure : 35% ⇒ 40%
Flèches des Yun Tal
- Coût total en PO : 3200 PO ⇒ 3300 PO
- Pénétration d'armure : 30% ⇒ 35%
- Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 55
- Vitesse d'attaque : 25% ⇒ 35%
- Coût total en PO : 2900 PO ⇒ 3000 PO
RunesBalise de profondeur
Souvenirs épouvantables
- Durée de la relique jaune : 30-120 secondes (selon le niveau moyen du champion) ⇒ 45-150 secondes (selon le niveau moyen du champion)
Sixième sens
- Accélération de compétence de relique par souvenir : 4 (ou +2 accélération de sort d'invocateur) ⇒ 6 (ou +3 accélération de sort d'invocateur)
- Souvenirs max : 25 ⇒ 18
- Délai de récupération : 300 secondes (mêlée) / 360 secondes (à distance) ⇒ 275 secondes (mêlée) / 350 secondes (à distance)
Partie accéléréeMécaniques de génération de PO bonus
Nous faisons en sorte que les PO bonus issues des mécaniques propres à certains champions ne déclenchent plus les rattrapages/ajustements de prime ennemis. Ces sources de PO :
Liste des compétences affectées :
- Sont augmentées par votre propre ajustement.
- Ne contribuent pas aux ajustements ennemis.
- Ne sont pas prises en compte dans le calcul de votre propre ajustement.
Champions
- A de Gangplank
- R de Pyke
- Z d'Akshan
- Compétence passive de Draven
- Compétence passive de Twisted Fate
- Compétence passive de Senna
Kayle
Malzahar
- A - Dégâts : 60/100/140/180/220 ⇒ 60/95/130/165/200
- Ralentissement : 26/32/38/44/50% ⇒ 26/30/34/38/42%
Nilah
- Stat de croissance en armure : 4,7 ⇒ 4,2
- Z - Dégâts : 5-64,5 (selon le niveau) (+12/14/16/18/20) (+20% de votre puissance bonus) ⇒ 5-64,5 (selon le niveau) (+12/14/16/18/20) (+15% de votre puissance bonus)
- R - Dégâts : 125/200/275 (+80% de votre puissance) ⇒ 125/200/275 (+60% de votre puissance)
Qiyana
- Stat de croissance en vitesse d'attaque : 3% ⇒ 2,4%
Rengar
- PV : 590 ⇒ 620
- E - Dégâts : 50/90/130/170/210 (+50% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 50/90/130/170/210 (+70% de vos dégâts d'attaque bonus)
Singed
- PV : 590 ⇒ 620
- Stat de croissance en PV : 104 ⇒ 110
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 3 ⇒ 3,5
Sivir
- A - Dégâts en 2 sec : 40/60/80/100/120 (+85% de votre puissance) ⇒ 40/60/80/100/120 (+75% de votre puissance)
Teemo
- Stat de croissance en vitesse d'attaque : 2% ⇒ 2,5%
Trundle
- R - Dégâts : 200/350/450 (+50% de votre puissance) ⇒ 200/300/400 (+45% de votre puissance)
Urgot
- Stat de croissance en vitesse d'attaque : 2,9% ⇒ 2,2%
Yorick
- Stat de croissance en armure : 5 ⇒ 4,5
- A - Dégâts : 25/70/115/160/205 (+70% de vos dégâts d'attaque totaux) ⇒ 25/65/105/145/185 (+70% de vos dégâts d'attaque totaux)
Zyra
- Armure : 39 ⇒ 35
- E - Amplification des dégâts avec 8 coups : 20% ⇒ 15%
- Compétence passive - Dégâts : 15-75 (selon le niveau) (+20% de votre puissance) ⇒ 15-75 (selon le niveau) (+15% de votre puissance)
ARAMAjustements de champions
Sona
Sett
- Compétence passive - Accélération de compétence au maximum d'effets cumulés : 60 ⇒ 30
- A - Délai de récupération : 8 secondes ⇒ 10 secondes
- Z - Délai de récupération : 10 secondes ⇒ 13 secondes
- Z - Soins : 30/45/60/75/90 (+30% de votre puissance) ⇒ 45/60/70/80/90 (+20% de votre puissance)
- Z - PV du bouclier : 25/45/65/85/105 (+25% de votre puissance) ⇒ 65/75/85/95/105 (+20% de cotre puissance)
- Suppression des nerfs de dégâts infligés, dégâts subis, PV pour les soins, PV pour les boucliers et d'accélération de compétence.
Karma
- Z - Max de dégâts stockés en fonction du pourcentage de PV max : 50% ⇒ 40%
- A - Vitesse de déplacement bonus : 30% ⇒ 35%
- Suppression des nerfs de dégâts infligés, dégâts subis, PV pour les soins et PV pour les boucliers.
Buffs de champions
- RA - Dégâts magiques bonus : 40/100/160/220 (+30% de votre puissance) ⇒ 40/90/140/190
- Kai'Sa : dégâts subis : 95% ⇒ 90%
- Soraka : accélération de compétence : 0 ⇒ 10
ARURFARURF est de retour ! Le mode se déroule sur la carte de Noxus, et intègre tous ses changements et systèmes (légèrement modifiés pour convenir au rythme plus rapide des parties en URF).
EU OUEST (EUW), EUN, RU, TR et ME1 :
Toutes les autres régions Riot (OCE, JP, NA, LAN, LAS, BR, KR, VN, TW, PH, TH, SG)
- 08h00 PT (17h00 CET), 23 janvier 2025
L'équilibrage des champions et les délais de récupération des objets ont été ajustés par rapport aux précédents URF et nous surveillerons de près les délais de récupération des objets ainsi que leur impact sur les parties.
- 12h00 PT, 23 janvier 2025
Boutique fantastiqueAvec cette mise à jour, nous célébrons le Festival lunaire, en plus de ramener d'autres thématiques ! Retrouvez d'anciens skins prestige, des chromas d'événement et des accessoires que vous auriez pu manquer ! Toutefois, il faudra vite faire votre choix, car nous avons une seconde mise à jour absolument bestiale prévue pour le patch 2025.S1.3 !
Désormais disponibles
Retraits de la boutique fantastique
- Cassiopeia mythificatrice prestige
- Sivir mythificatrice prestige
- Lissandra de porcelaine prestige
- Ezreal écailles célestes prestige
- Séraphine du Chant de l'océan prestige
- Garen du royaume des mechas prestige
- Vayne pyrotechnicienne édition prestige
- Sejuani Hextech
- Leona Crystalis
- Lissandra de porcelaine (tigre doré)
- Ezreal écailles célestes (brillant)
- Sivir mythificatrice (dorée)
- Vayne pyrotechnicienne (tigre doré)
- Leona Crystalis (reconquise)
- Galio mythificateur (doré)
- Garen mythificateur (doré)
- Irelia mythificatrice (dorée)
- Zyra mythificatrice (dorée)
- Icone Fortune Écailles célestes
- Icone Prospérité Écailles célestes
- Icone Royaume des mechas 2020
- Icone Festival lunaire 2022
- Icone Concentration Écailles célestes
- Balise Royaume des mechas 2020
- Balise Festival lunaire 2023
- Coup de grâce du Nexus Kaboooum !
- Pyke combattant spirituel prestige
- HEARTSTEEL Yone prestige
- Akali de l'assemblée prestige
- True Damage Yasuo prestige
- Pantheon conquérant de cendres
- Amumu Hextech
- Balise Arcane mystérieuse
- Balise Élus de l'hiver
- Chroma Diana élue de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Shaco élu de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Swain élu de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Warwick élu de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Zilean élu de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Zoé élue de l'hiver (garde du gui) + icone
- Icone Arcane 2021
- Icone Caitlyn d'Arcane
- Icone Ekko d'Arcane
- Icone Heimerdinger d'Arcane
- Icone Jayce d'Arcane
- Icone Jinx d'Arcane
- Icone Vi d'Arcane
- Icone Viktor d'Arcane
- Icone Essences fantastiques Élus de l'hiver 2023
- Icone Essences fantastiques Festival lunaire 2024
- Icone Essences fantastiques Ouest 2024
- Icone Essences fantastiques MSI Empyréens 2024
- Icone Essences fantastiques Section Anima 2024
- Icone Essences fantastiques Worlds 2024
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un problème à cause duquel Katarina bal masqué de la Rose noire prestige n'octroyait pas l'icone Bordure prestige. Les joueurs qui ont déjà obtenu cette récompense dans le passe de combat gagneront automatiquement l'icone Bordure.
- Correction d'un problème qui permettait d'obtenir des PO bonus avec la rune Remise immédiate en Partie accélérée.
- Correction d'un problème à cause duquel un dragon pouvait parfois être ciblé ou attaqué pendant son animation d'apparition en Partie accélérée.
- Correction d'un problème à cause duquel des primes de 0 PO s'affichaient en Partie accélérée.
- Correction d'un problème à cause duquel le baron n'apparaissait pas exactement au bon endroit. Les ruées qui fonctionnaient jusque-là sur le baron en franchissant le mur de son antre (le E de Diana, par exemple) fonctionnent à nouveau comme prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel les canalisations de plusieurs champions n'étaient pas annulées en entrant dans l'état de réanimation du Simulacre de vie d'Atakhan. Nous n'avons pas encore corrigé toutes les interactions comme celles-ci, mais nous travaillons à les reproduire pour pouvoir les corriger.
- Correction d'un problème à cause duquel les familiers de Naafiri ou de Yorick restaient sur place avant une téléportation.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive d'Ornn annulait le sort Téléportation.
- Correction d'un problème à cause duquel le délai de récupération du R de plusieurs champions ne diminuait pas lors de l'utilisation d'Arcaniste axiomatique.
- Correction d'un problème à cause duquel utiliser le sort Téléportation avec Zilean augmentait la durée d'incantation de sa compétence passive.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne récupéraient pas leur sort d'invocateur d'origine s'ils utilisaient Grimoire déchaîné quand la durée de Téléportation était supérieure à 5 secondes.
- Correction d'un problème qui permettait l'utilisation de sorts d'invocateur dans l'état de réanimation d'Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel Dr. Mundo et Zilean ne gagnaient pas de soins bonus en utilisant Arcaniste axiomatique.
- Correction d'un problème à cause duquel l'enchaînement RA de Karma ne déclenchait pas Arcaniste axiomatique.
- Correction d'un problème à cause duquel la durée d'incantation de la compétence passive d'Ivern augmentait lors de l'utilisation du sort Téléportation.
- Correction d'un problème à cause duquel les attaques automatiques du dragon Hextech étaient invisibles.
- Correction d'un problème à cause duquel Sion ne recevait pas toujours le buff Doux foyer.
- Correction d'un problème à cause duquel les portées des tourelles n'étaient pas tout à fait exactes. Essaie maintenant de tirer dessus en restant à l'abri, Caitlyn.
- Correction d'un problème à cause duquel Malédiction du sanguinaire ne s'appliquait pas sur plusieurs mannequins à la fois.
- Correction d'un problème à cause duquel le client plantait après une déconnexion.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient acheter des bottes améliorées sans avoir réussi tous les exploits.
- Correction d'un problème à cause duquel le modèle de Rek'Sai devenait invisible si elle mourait pendant la canalisation de son R avec la réanimation d'Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel les Semelles militaires perdaient le Rappel amélioré.
- Correction d'un problème à cause duquel la propriété passive de Lucidité pourpre - Savoir ionien ne fournissait pas le montant correct d'accélération de compétence d'invocateur.
- Correction d'un problème à cause duquel le A d'Annie entrait en récupération quand elle éliminait une cible avec une autre compétence.
- Correction d'un problème à cause duquel l'icône de rose sanglante sur la minicarte perdurait parfois indéfiniment.
- Correction d'un problème à cause duquel les icônes des bannières d'exploit s'affichaient parfois à plus faible résolution.
- Correction d'un problème à cause duquel lancer un signal sur un exploit ne jouait aucun effet sonore.
- Correction d'un problème à cause duquel se téléporter sur une unité qui meurt faisait perdre le sort Téléportation.
- Correction d'un problème à cause duquel les annonces des dragons s'affichaient deux fois.
- Correction d'un problème à cause duquel des objets dupliqués s'affichaient dans une collection.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive d'Ambessa ignorait les esquives ou les aveuglements.
- Correction d'un problème à cause duquel la réduction de résistance magique du E de Rumble n'augmentait pas de 50% dans la Zone rouge.
- Correction d'un problème à cause duquel le Z de Zoé affichait les anciennes icônes des sorts d'invocateur.
- Correction d'un problème à cause duquel l'icône d'annonce d'un exploit s'affichait quand l'équipe ennemie progressait dans un exploit.
- Correction d'un problème à cause duquel Brûlure et Tempo mortel infligeaient des dégâts bonus imprévus.
- Correction d'un problème à cause duquel des textes de débogage apparaissaient dans la bulle d'aide de Téléportation.
- Correction d'un problème à cause duquel le E de Malzahar ne prodiguait pas d'effet Malédiction du sanguinaire.
- Correction d'un problème à cause duquel les éléments d'interface d'Atakhan dépassaient parfois les limites de l'interface en mode Spectateur.
- Correction d'un problème à cause duquel le chrono d'objectif d'Atakhan ne s'affichait pas en mode Spectateur.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels du E d'Aurora lapin de combat ne correspondaient pas à la hitbox.
- Correction d'un problème à cause duquel le tableau des scores d'Atakhan n'était pas aligné.
- Correction d'un problème à cause duquel les familiers ne déclenchaient pas de façon constante la Lance de Shojin ou la Malfaisance.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Shen des Trois Honneurs
- Jhin mythificateur
- Nami mythificatrice
- Cassiopeia mythificatrice prestige
- Jarvan IV mythificateur
- Mel conseillère d'Arcane
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Jhin mythificateur
- Nami mythificatrice
- Jarvan IV mythificateur
- Mel conseillère d'Arcane
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