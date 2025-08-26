LoL : MàJ 25.17, les détails de la mise à jour de la saison 3

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.19 de LoL dans cet article.
Patch notes 25.17 de LoL
La saison 3 est arrivée !Passe de combat de l'acte 1 de la saison 3
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En plus de cette mise à jour, un nouveau passe de combat saisonnier arrive ! Ne le ratez pas si vous voulez découvrir Lulu des arcanes, Jhin des arcanes, Jarvan IV Darkin prestige, des emotes, des icones et plus encore ! Il s'agira également du premier passe à refléter les changements au nombre de niveaux, réduits de 50 à 48. L'XP nécessaire pour chaque niveau ne change pas, le passe devrait donc donner l'impression d'être complété plus rapidement.
Voici la liste complète si vous voulez le détail :
Missions répétables :
- Niveau 1 : 3 orbes Darkin
- Niveau 2 : icone Beauté imparfaite
- Niveau 3 : 3 000 essences bleues
- Niveau 4 : étincelle ancienne
- Niveau 5 : icone mystère
- Niveau 6 : champion permanent Lulu
- Niveau 7 : coffre Hextech & clé
- Niveau 8 : Lulu des arcanes
- Niveau 9 : bordure Lulu des arcanes + icone
- Niveau 10 : icone mystère
- Niveau 11 : capsule de champion
- Niveau 12 : emote Où est mon assistant ?
- Niveau 13 : icone Couronné dans la ruine
- Niveau 14 : 3 000 essences bleues
- Niveau 15 : emote Ça tourne
- Niveau 16 : coffre Hextech & clé
- Niveau 17 : orbe Darkin
- Niveau 18 : coffre Hextech & clé
- Niveau 19 : emote Ninja doré
- Niveau 20 : icone mystère
- Niveau 21 : 3 000 essences bleues
- Niveau 22 : champion permanent Jhin
- Niveau 23 : orbe Darkin
- Niveau 24 : Jhin des arcanes
- Niveau 25 : bordure Jhin des arcanes + icone
- Niveau 26 : icone mystère
- Niveau 27 : coffre Hextech & clé
- Niveau 28 : emote mystère
- Niveau 29 : emote Regard darkin
- Niveau 30 : coffre Hextech & clé
- Niveau 31 : capsule de champion
- Niveau 32 : 25 essences fantastiques
- Niveau 33 : icone La Rose noire se souvient
- Niveau 34 : orbe Darkin
- Niveau 35 : capsule de champion
- Niveau 36 : coffre Hextech & clé
- Niveau 37 : 500 essences orange
- Niveau 38 : coffre Hextech & clé
- Niveau 39 : capsule de champion glorieuse
- Niveau 40 : titre « Discipline du crépuscule »
- Niveau 41 : icone Sceau du sénéchal
- Niveau 42 : emote mystère
- Niveau 43 : coffre Hextech & clé
- Niveau 44 : bannière Épreuves du crépuscule
- Niveau 45 : 500 essences orange
- Niveau 46 : champion permanent Jarvan IV
- Niveau 47 : orbe Darkin
- Niveau 48 : Jarvan IV Darkin prestig
- Niveau 49 : 750 essences bleues
- Niveau 50 : 750 essences bleues
- Niveau 51 : 750 essences bleues
- Niveau 52 : 25 essences orange
- Niveau 53 : 750 essences bleues
- Niveau 54 : 750 essences bleues
- Niveau 55 : 750 essences bleues
- Niveau 56 : 25 essences orange
Début de la saison 3 classéeLa saison 3 classée commencera à 12h00 heure locale du serveur le 27 août. Comme pour la transition de la saison 1 vers la saison 2, la progression en PL des joueurs en classé ne sera pas réinitialisée, mais la mission de classement Héros de guerre pour obtenir le skin Héros de guerre le sera (15 parties classées gagnées).
La file classée sera désactivée pendant l'interruption de la saison classée, qui devrait durer environ 12 heures. Les récompenses de la saison classée 2 seront distribuées quelques jours après le début de la saison suivante.
Les services de transfert entre serveurs seront temporairement désactivés avant la fin de la saison, et seront réactivés une fois que toutes les récompenses de fin de saison auront été distribuées.
Atakhan (est désormais armé)Vous remarquerez que dans ce patch, Atakhan a une arme. Une arme on ne peut plus normale. Pour pouvoir vous... Atakher. D'un point de vue mécanique, on ne fait aucun changement, c'est juste une modification visuelle. On vous voit, vous, qui essayez de trouver une signification cachée là derrière. Peut-être qu'il avait juste envie d'une arme, OK ?
Mise à jour visuelle de Xin Zhao
La mise à jour visuelle de Xin Zhao apporte de nouveaux modèles, animations, icônes de compétence, doublage, effets sonores et visuels, illustrations et skins !
Comme nous l'avons fait avec d'autres mises à jour visuelles de champions, le prix des skins Xin Zhao commando et Xin Zhao impérial passera de 520 RP à 750 RP pour refléter la meilleure qualité du skin. Si vous ne possédez pas encore ces skins, sachez que vous pouvez les acheter pour moins cher avant la sortie de la mise à jour visuelle de Xin Zhao demain, alors ne tardez pas !
De plus, nous remettons à disposition ses skins non disponibles à l'achat jusqu'au patch 25.18, donc s'il vous en manque, vous pourrez vous les procurer au cours des deux prochains patchs.
Gardez aussi l'œil ouvert pour ne pas manquer la nouvelle musique de champion de Xin Zhao ! Elle sortira le vendredi 29 août !
Mise à jour de Xin Zhao et pages de champion sur UniversAvec la mise à jour de Xin Zhao du patch 25.17, nous modifions la façon dont son histoire est présentée sur sa page de l'Univers pour mieux comprendre le rôle qu'il a à jouer dans les histoires saisonnières. Ces changements devraient refléter les éléments scénaristiques qui se sont déroulés au fil des saisons dans cette première moitié d'année, ainsi que dans les bandes dessinées animées et le mini-jeu de la saison 2.
Voici un résumé de la chronologie de l'histoire : les trois saisons de 2025 suivent directement les événements d'Arcane, peu après le coup d'État mené par Swain au sein de Noxus, mais avant les événements plus récents, tels que la rébellion de Sylas à Demacia.
En avançant de saison en saison, nous tenons à peaufiner et intégrer les nouvelles histoires des champions, que ce soit via les mini-jeux, les bandes dessinées animées, les cinématiques ou tout autre média.
Bots du chaos
Dans le patch 25.17, notre nouveau mode de jeu (enfin, nouveau, pas « super nouveau », mais un peu quand même) sera disponible ! Bots du chaos débarque avec une nouvelle peinture et d'importantes mises à jour sous le capot !
Bots du chaos est un mode de jeu PvE qui vous oppose, vous et quatre autres coéquipiers, à Veigar et son armée de bots surpuissants et complètement détraqués. Le but du jeu est de survivre aux robots pendant 15 minutes, puis d'éliminer Veigar tout en protégeant votre Nexus.
Si vous n'y avez pas joué la dernière fois qu'il était disponible : il propose un nouveau boss, de nouveaux bots, de nouvelles malédictions et un nouveau niveau de difficulté ! Si vous voulez en apprendre davantage, nous avons un dev blog qui explore en détail ce que ce mode vous réserve !
Les Épreuves du chaosParmi les nouveautés de Bots du chaos figurent les Épreuves du chaos ! Les Épreuves du chaos sont une version de Bots du chaos où nous changeons des éléments de base du jeu pour créer des défis particuliers que vous devez relever afin de vaincre Veigar.
Les 3 premiers patchs de Bots du chaos auront chacun leur Épreuve du chaos. Et dans le dernier patch, les 3 Épreuves du chaos seront activées, afin que vous ayez une dernière chance de les surmonter. Si vous survivez aux épreuves de Veigar, vous gagnerez le titre « Clairement pas un bot », et nous, on le veut vraiment !
Malfaisance de VeigarLa première Épreuve du chaos est « Malfaisance de Veigar ». Dans cette épreuve, les bots du chaos reçoivent le passif de Veigar, Pouvoir maléfique phénoménal. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vous touchent avec une compétence, ils gagnent de la force adaptative.
De plus, les malédictions lancées par Veigar qui en temps normal s'activent et se désactivent au cours de la partie, ne se désactiveront jamais. Au lieu de ça, après 15 minutes, vous souffrirez de 10 malédictions différentes ! Il est temps d'investir dans des chaussures de danse.
Mais ne vous en faites pas, tout ne sera pas contre vous. Pour vous donner une chance, nous mettons à votre disposition une dose non négligeable d'accélération d'objet, et nous avons ajouté un objet prismatique supplémentaire à la boutique : la Couronne du Roi-démon.
Assemblez vos meilleurs équipiers, travaillez vos stratégies, et dressez-vous face à la Malfaisance de Veigar !
Améliorations du suivi des données de jeuLeague existe depuis un moment maintenant, et dans la foulée est apparu un écosystème luxuriant d'applications. Elles sont très utiles et aident les joueurs en leur permettant de trouver les meilleurs builds et runes, en leur montrant des informations sur leurs performances, en inspectant leurs équipes ou leurs adversaires, etc. Et aussi grâce à des fonctionnalités en jeu comme les chronos de la jungle, le suivi des sorts d'invocateur, et plus encore.
Au fil du temps, nous avons reçu vos retours quant à l'aspect injuste de ces fonctionnalités lorsque certains joueurs y ont accès et d'autres pas. Et nous sommes tout à fait d'accord. L'intégrité compétitive de League est d'une importance cruciale pour nous, nous voulons la préserver et nous savons à quel point certaines de ces fonctionnalités vous ont été utiles. Afin de trouver un juste milieu, nous allons mettre à jour notre politique des applications tierces, restreindre certaines fonctionnalités pour qu'elles ne soient plus permises en jeu et en intégrer d'autres directement dans le jeu pour que tous les joueurs y aient accès.
Chronos de la jungle sur la minicarteÀ l'époque, League ne disposait d'aucun chrono pour les objectifs ou même d'annonces générales. La seule façon de savoir que quelqu'un avait éliminé le dragon était de le voir ou de trouver son antre vide. Au fil du temps, nous avons ajouté des chronos dans l'écran TAB pour encourager la coordination et les affrontements autour de ces objectifs, ce qui a donné naissance à certains des moments les plus passionnants de League.
Tout ça nous amène à aujourd'hui. Les chronos de la minicarte sont parmi les fonctionnalités tierces les plus utilisées, et nous avons décidé de faciliter l'accès à ces informations. Afin que la minicarte par défaut reste épurée et lisible par toutes et tous, nous vous proposerons deux options : simple ou avancée.
La vue simple fournit deux chronos pour les camps de monstres épiques, mais utilise les icônes de sablier actuelles pour d'autres camps, qui seront affichées 30 et 10 secondes avant leur réapparition. Toutefois, en appuyant sur TAB, vous verrez des chronos pour tous les camps, ce qui offre le meilleur des deux scénarios à celles et ceux qui préfèrent un état par défaut minimaliste avec un accès à davantage d'informations en appuyant sur une simple touche.
L'apparence avancée affiche tout simplement des chronos pour tous les camps. Vous pourrez trouver cette option dans la section « Interface » du menu des paramètres.
Pour garantir que la minicarte restera lisible et que les camps sur le point de réapparaître se démarquent, les chronos auront une apparence différente et seront de plus en plus visibles à mesure que le moment de réapparition approche.
Nous espérons que ce changement vous permettra de passer plus de temps à inspecter les voies, à vous déplacer avec un but précis et à planifier le prochain objectif majeur au lieu de vérifier quand les camps vont réapparaître. Il devrait rendre le jeu plus équitable et permettre plus de coordination autour des objectifs tout en rendant le rôle de jungler plus accessible.
- Ajout de chronos de la jungle sur la minicarte.
- La vue simple affiche les chronos des camps épiques. Tous les autres camps sont visibles en appuyant sur TAB.
- La vue avancée affiche tous les chronos en permanence. Elle est disponible dans la section « Interface » des paramètres.
Récapitulatif des morts et suivi des sorts d'invocateurPlus tôt dans l'année, nous avons travaillé avec les développeurs des applications tierces pour supprimer les informations relatives aux délais de récupération des ultimes des ennemis, car nous pensons que garder ces délais en tête devrait demander beaucoup de savoir-faire. Ça peut faire la différence entre avoir la garantie que votre gank va être un succès et voir votre ennemi utiliser son Saut éclair et gagner le 1v2. Et pour nous, cette incertitude rend le jeu intéressant. Nous allons utiliser une approche similaire et limiter l'utilisation d'outils de suivi des délais de récupération.
Toutefois, nous allons améliorer la façon dont vous pouvez communiquer l'utilisation récente d'ultimes et de sorts d'invocateur pour faciliter la coordination d'équipe et la planification.
Quand Diana utilise tout ce qu'elle a pour vous tuer, vous verrez ces sorts affichés dans le récap' des morts et vous pourrez les signaler à ce moment-là sans avoir à ouvrir le tableau des scores. Même les sorts non offensifs comme Saut éclair et Téléportation seront affichés, une première dans l'histoire du jeu. Dans le chat, votre signalement indiquera « Diana a utilisé Saut éclair », et si vous le signalez 3 fois en regardant dans un miroir, peut-être que votre jungler viendra vous rendre visite avant qu'elle ne le récupère.
Mieux encore, si vous jouez Yorick sur la voie du haut et que vous descendez la caméra pour regarder votre bot lane se faire ganker, vous pouvez signaler un sort dans les 15 secondes qui suivent son utilisation, et obtenir le même résultat : « Jinx a utilisé Saut éclair ».
De plus, en travaillant là-dessus, nous avons déplacé le récap' des morts et ajouté votre contribution au combat, avec les dégâts infligés, les contrôles de foule appliqués et les PO gagnées.
- Le récap' des morts est déplacé vers le bord de l'écran et peut être affiché ou masqué.
- Tous les sorts d'invocateur et les ultimes utilisés contre vous seront affichés dans le récap' des morts, même les sorts non offensifs comme Saut éclair.
- Signaler un sort depuis le récap' des morts affichera désormais un texte descriptif dans le chat.
- Si une unité alliée voit un sort être utilisé et que vous le signalez depuis le tableau des scores dans les 15 secondes, le même texte descriptif sera envoyé.
- Des informations sur votre contribution au combat (dégâts infligés, PO gagnées, etc.) ont été ajoutées au récap' des morts.
Champions
GwenStats de base
R - Piqûre
- Armure : 36 ⇒ 33
- Stat de croissance en vitesse d'attaque : 2,25% ⇒ 2,5%
- Ralentissement initial : 60% ⇒ 30 / 45 / 60%
- Ralentissements suivants : 25% ⇒ 15 / 20 / 25%
IreliaZ - Danse de défi
E - Duo parfait
- Dégâts minimum : 10 / 20 / 30 / 40 / 50 (+ 40% des dégâts d'attaque) (+ 40% de la puissance) ⇒ 10 / 20 / 30 / 40 / 50 (+ 40% des dégâts d'attaque) (+ 50% de la puissance)
- Dégâts max : 30 / 60 / 90 / 120 / 150 (+ 120% des dégâts d'attaque) (+ 120% de la puissance) ⇒ 30 / 60 / 90 / 120 / 150 (+ 120% des dégâts d'attaque) (+ 150% de la puissance)
- Délai de récupération : 16 / 15 / 14 / 13 / 12 sec ⇒ 16 / 14,5 / 13 / 11,5 / 10 sec
- Dégâts : 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 80% de la puissance) ⇒ 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 100% de la puissance)
KassadinA - Orbe du Néant
E - Pulsation
- Dégâts : 65 / 95 / 125 / 155 / 185 (+ 60% de la puissance) ⇒ 65 / 95 / 125 / 155 / 185 (+ 70% de la puissance)
- Dégâts : 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+ 65% de la puissance) ⇒ 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+ 70% de la puissance)
KaynA - Moisson cruelle
Z - Entaille sombre
- Coût en mana : 50 ⇒ 40
- Coût en mana : 60 / 65 / 70 / 75 / 80 ⇒ 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Kog'MawA - Bave caustique
Z - Barrage bio-arcanique
- Dégâts : 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (+ 80% de la puissance) ⇒ 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (+ 90% de la puissance)
R - Artillerie vivante
- Dégâts à l'impact : 3 / 3,75 / 4,5 / 5,25 / 6% (+ 1% tous les 100 points de puissance) des PV max de la cible ⇒ 3 / 3,75 / 4,5 / 5,25 / 6% (+ 1,5% tous les 100 points de puissance) des PV max de la cible
- Dégâts minimum : 100 / 140 / 180 (+75% des dégâts d'attaque bonus) (+ 35% de la puissance) ⇒ 100 / 140 / 180 (+75% des dégâts d'attaque bonus) (+ 35 / 40 / 45% de la puissance)
- Les dégâts max sont toujours doublés.
Maître YiStats de base
A - Assaut éclair
- PV de base : 669 ⇒ 655
- Modificateur de dégâts à l'impact : 75% ⇒ 65%
Miss FortuneStats de base
- Dégâts d'attaque de base : 53 ⇒ 55
MorganaZ - Tourment ténébreux
- Coût en mana : 70 / 85 / 100 / 115 / 130 ⇒ 70 / 80 / 90 / 100 / 110
- Dégâts minimum par seconde : 14 / 28 / 42 / 56 / 70 ⇒ 18 / 31 / 44 / 57 / 70
NilahA - Lame fluide
- Dégâts secondaires contre les monstres : 10% des dégâts d'attaque totaux ⇒ 100% des dégâts d'attaque totaux
RumbleCompétence passive - Titan de bric-à-brac
A - Lance-flammes
- Dégâts en Surchauffe : 5-40 (+ 25% de la puissance) + 5% des PV max de la cible ⇒ 5-40 (+ 25% de la puissance) (+ 4% des PV max de la cible)
- Dégâts infligés en 3 sec : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 100% de la puissance) + 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8% des PV max de la cible ⇒ 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 100% de la puissance) + 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8% des PV max de la cible
SennaStats de base
A - Ombre perforante
- Stat de croissance en vitesse d'attaque : 2% ⇒ 2,6%
- Soins : 40 / 55 / 70 / 85 / 100 (+ 40% des dégâts d'attaque bonus) (+ 50% de la puissance) ⇒ 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+ 40% des dégâts d'attaque bonus) (+ 50% de la puissance)
SettE - Casse-tête
- Dégâts bonus aux monstres : 100 ⇒ 125-250 (selon le niveau)
SingedA - Piste empoisonnée
- Durée : 2,2 sec ⇒ 2 sec
- Dégâts max par application : 9 ⇒ 8
TeemoR - Piège nocif
- Opacité des pièges : 30% ⇒ 50%
VayneZ - Carreaux d'argent
- Dégâts aux monstres : 6 / 7 / 8 / 9 / 10% des PV max (maximum de 200) ⇒ 140 / 155 / 170 / 185 / 200 pts de dégâts, peu importe les PV max
YunaraA - Déchaînement spirituel
- Correction d'un bug à cause duquel le rebond pouvait parfois déclencher plusieurs effets cumulés par rebond avec certains objets. Yunara est supposée recevoir 1 effet par rebond.
- Correction d'un problème à cause duquel les objets n'infligeaient parfois pas de dégâts avec les rebonds du A dans des scénarios où beaucoup de rebonds se produisent. (Les Poros qui gèrent les calculatrices derrière vos écrans sont maintenant prêts.)
- Correction d'un problème à cause duquel des objets comme l'Ouragan de Runaan infligeaient la totalité des dégâts à l'impact en rebondissant entre la cible secondaire et la cible principale, ce qui déclenchait la valeur intégrale des dégâts à l'impact plusieurs fois en une seule attaque de base.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts à l'impact des projectiles de l'Ouragan de Runaan étaient incorrectement réduits. Ils appliqueront désormais correctement la totalité de leurs dégâts à l'impact.
ObjetsArc axiomatique
Concentration lointaine
- Coût total : 3000 ⇒ 2750
Hydre profane
- Puissance : 115 ⇒ 125
- Coût total : 2800 ⇒ 2750
- Recette : Codex méphitique + Codex méphitique + Baguette explosive + 250 PO ⇒ Codex méphitique + Codex méphitique + Baguette explosive + 200 PO
- Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 55
- Coût total : 3200 ⇒ 2850
- Recette : Tiamat + Brutaliseur + 663 PO ⇒ Tiamat + Brutaliseur + 313 PO
Mise à jour de la saison 3 d'ArenaPour la saison 3, nous mettons à jour la piste de récompenses d'Arena ! Vous déverrouillerez désormais automatiquement les optimisations qui étaient sur la piste de récompenses, et lutterez pour obtenir de nouvelles récompenses ! Il y a au total 12 niveaux de nouvelles optimisations :
Nouvelle piste de renommée
- Garde du corps
- Optimisation optimisée
- Intro des matchs
- Courage sans faille
- Relance bonus
- Cerbère
- Infusion spirituelle
- Intro des matchs
- Quête : Chapelier fou
- Risque calculé
- Boîte de Pandore
- Intro des matchs
Sélection des championsLes phases de sélection et de bannissement ont été fusionnées. La sélection des champions permettra aux deux joueurs de bannir et choisir ensemble pour raccourcir le temps passé dans le salon. Vous pourrez voir les choix de vos adversaires une fois que les deux sélections seront terminées. La durée totale de chaque phase a été augmentée de 35 secondes à 40 secondes.
OptimisationsMoteur de tank
Nous aimons les grandes lignes de cette optimisation, mais nous trouvons qu'elle n'a pas braiment sa place parmi les optimisations de palier Argent. Plutôt que de complètement la modifier, nous avons choisi de la promouvoir au palier Or pour que sa puissance soit plus en phase avec les autres options.
Surcharge
- Niveau de rareté changé d'Argent à Or.
- Pareil que pour Moteur de tank.
- Niveau de rareté changé d'Argent à Or.
CourageNous sommes très satisfaits de la façon dont Courage est joué, mais cette option nous semble toujours un peu dans le creux de la vague, nous lui ajoutons donc un peu de puissance.
- Enclume à stats bonus : inchangée
- Relances de départ bonus : 2 ⇒ 1
- NOUVEAU : 2 relances bonus lors des manches d'enclumes à stats.
- NOUVEAU : 100 PO bonus lors des manches d'objets légendaires.
Corrections de bugs et améliorations d'ArenaChangements ergonomiques
- Vous ne gagnez plus de chapeaux lorsque vous éliminez une équipe et n'en perdez plus à votre mort. Nous avons ajouté davantage d'optimisations qui interagissent avec les chapeaux, et nous apportons donc ce changement en prévision de ces nouvelles interactions qui arrivent dans ce patch.
- Les optimisations Transmutation et Mutation affichent désormais leur optimisation transformée dans leur description.
- La possibilité de quitter la partie plus tôt lorsque vous êtes éliminés mais que le combat est encore en cours a été réactivée dans ce patch.
- Correction d'un bug à cause duquel les champions capables de changer de forme comme Viego et Nidalee ne recevaient pas de renommée dans Arena.
- Correction d'un bug à cause duquel les alliés recevaient le A de Kled.
Équilibrages en ARAMBonjour, dieux, déesses et déités de l'ARAM ! Dans ce patch, nous essayons de renforcer la classe des combattants en buffant les objets qu'ils achètent le plus souvent, et en redorant le blason de quelques objets d'assassins un peu moins populaires. Nous nous attendons à ce que ces changements soient les plus gros de ce patch, mais nous avons aussi quelques modifications dans les bacs pour des énergumènes comme Ziggs, qui est monté sur le trône suite à ses changements dans la Faille de l'invocateur, et Maokai, dont les objets sont devenus un peu trop efficaces. On espère que vous appréciez la rotation des cartes et le nouveau système de cartes de l'ARAM. Bonne chance, puissent vos relances vous octroyer votre champion préféré, et on se voit en jeu !
SystèmesCarte de Bilgewater
Passage de Koeshin
- Rayon de la projection dans les airs du canon de Bilgewater : 275 ⇒ 325
- Vitesse de vol du canon de Bilgewater : 2300 ⇒ 2800
- Nous avons réduit le rayon de déclenchement du portail pour réduire les risques d'utilisations involontaires.
- Nous avons modifié la zone de déclenchement autour des Nexus et des portails.
ChampionsKai'Sa
Maokai
- A - Ratio de dégâts d'attaque bonus : 55% ⇒ 65%
Shyvana
- Passif - Réduction du délai de récupération : 4 sec ⇒ 3 sec
- A - Délai de récupération : 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5 sec ⇒ 8 / 7,5 / 7 / 6,5 / 6 sec
Ziggs
- Passif - Régénération de fureur par effet : 0,1 ⇒ 0,2
- Passif - Résistances supplémentaires par effet : 1 ⇒ 1,5
- A - Ratio de puissance : 60 / 65 / 70 / 75 / 80% ⇒ 60 / 62,5 / 65 / 67,5 / 70%
- E - Ratio de puissance : 25 / 30 / 35 / 40 / 45% ⇒ 25 / 27,5 / 30 / 32,5 / 35%
- E - Durée : 10 sec ⇒ 7 sec
ObjetsDanse de la mort
Éclipse
- Soins bonus en fonction des dégâts d'attaque : 75% ⇒ 100%
Manteau de la nuit
- Ratio de dégâts d'attaque bonus du bouclier : 40% / 20% ⇒ 50% / 25%
Tourment de Liandry
- Délai de récupération : 40 sec ⇒ 30 sec
Hydre vorace
- Pourcentage des PV en brûlure : 2% ⇒ 1,75%
Sabre spectral
- Ratio de dégâts d'attaque de l'actif : 80% ⇒ 100%
Gage de Sterak
- Nous avons corrigé le bug qui permettait à certains champions de téléporter leurs ennemis à leur point de départ.
Estropieur
- Dégâts d'attaque bonus en fonction des dégâts d'attaque de base : 45% ⇒ 50%
- Ratio de PV bonus du bouclier : 60% ⇒ 70%
Lame spectre de Youmuu
- Ratio de dégâts d'attaque de l'actif : 80% ⇒ 100%
- Vitesse de déplacement par champion touché : 35% ⇒ 45%
- Vitesse de déplacement en dehors des combats : 20 / 10 ⇒ 30 / 15
- Vitesse de déplacement de l'actif : 20 / 15% ⇒ 40 / 35%
Rotation des cartes en ARAMChances d'apparition des cartes
Maintenant que la saison de Fleur spirituelle s'est achevée, nous rétablissons les chances d'apparition des cartes dans la rotation afin qu'elles soient toutes égales.
- Chances d'apparition des cartes : 50 / 25 / 25 en faveur du Passage de Koeshin ⇒ Les chances d'apparition des cartes sont égales (33,333333%) (vous avez compris l'idée).
Skins
De retour dans le Sanctuaire
Nous envisageons de réintégrer d'anciennes variantes fantastiques, en commençant par Amirale Miss Fortune lapin de combat, via le système de Sanctuaire actuel (40 tirages max), avec l'emote Variante fantastique en tant que butin de palier A.
L'icone Variante fantastique sera ajouté à la sélection à l'affiche de la boutique fantastique pour 5 essences fantastiques pour la durée de la bannière, et sera disponible dans le butin en rotation quotidienne. Cependant, à l'instar des skins prestige qui reviennent dans la boutique fantastique, la bordure et l'icone bordure ne seront pas de retour, car nous tenons à ce que les joueurs qui les ont obtenues durant la première période de disponibilité puissent se démarquer.
Retour des skins Bots du chaosDepuis l'annonce du retour de Bots du chaos, nous avons vu que certains d'entre vous avaient examiné de près les vidéos et avaient remarqué certains skins qui n'étaient plus disponibles. Nous avons remarqué que ces skins étaient demandés, et nos allons les remettre à votre disposition pour célébrer le retour des Bots du chaos. Les skins de retour dans la boutique seront disponibles à l'achat à partir de la 25.17 et le resteront jusqu'à la fin de Bots du chaos dans la 25.20.
Nous planifions également l'ajout de quelques chromas spéciaux pour Bots du chaos, puisque ce que vous voyez sur les bots n'est pas disponible pour l'instant. Ces chromas exclusifs à l'événement seront disponibles dans la section dédiée de la boutique fantastique pour 35 EF. Attendez-vous à les voir débarquer dans un patch ultérieur (sans doute le 25.18). Ils rejoindront ensuite la liste des butins en rotation hebdomadaire une fois que les Bots du chaos auront fait leurs valises du chaos.
- Jinx tueuse de zombies - 1350 RP
- Wukong des enfers - 1350 RP
- Soraka faucheuse - 1350 RP
- Brand zombie - 1820 RP
- Tristana diablotin - 1350 RP
Voici les skins qui en bénéficieront :
- Jinx tueuse de zombies
- Wukong des enfers
- Soraka faucheuse
- Brand zombie
Corrections de bugs et améliorationsChangements ergonomiques
Parties personnalisées
Nouveaux effets sonores pour l'ordre de sélection/changement de rôle
- Les parties personnalisées reçoivent des mises à jour ! Nous avons retravaillé en profondeur les tréfonds des parties personnalisées, et nous en avons profité pour ajouter quelques mises à jour ergonomiques.
- Le bouton « Rejouer » fonctionne désormais à nouveau !
- League Voice fonctionnera désormais dans les parties personnalisées lorsque les spectateurs sont désactivés.
- Vous pouvez désormais changer de mode de jeu sans avoir à dissoudre et recréer un salon. Cela comprend également le passage à une partie avec matchmaking depuis une partie personnalisée.
- Vous pouvez désormais masquer votre salon de la liste des parties personnalisées publiques.
- La sélection des champions fonctionne comme pour les autres modes de jeu avec matchmaking, y compris l'ARAM pour la carte Abîme hurlant.*
- *Remarque : la rotation des cartes aléatoire ne fonctionne pas encore pour les parties ARAM personnalisées, la carte sera donc encore Abîme hurlant pour l'instant.
- Les parties personnalisées offrent désormais l'option de retirer le délai des spectateurs si ceux-ci font partie du salon.*
- *Remarque : activer cette fonction empêchera à vos amis d'assister à vos parties depuis votre liste d'amis.
Mises à jour des effets visuels
- Dans le patch 25.15, nous avons commencé à nous pencher sur les retours disant que les changements de rôle et de l'ordre de sélection prêtaient parfois à confusion, et avaient accidentellement poussé des joueurs à accepter des changements qu'ils ne voulaient pas. Nous avons déjà mis à jour les aspects visuels de ces changements, et nous nous attaquons désormais aux effets sonores. Ces deux éléments devraient désormais avoir des apparences et des sons distincts.
Progression de l'Honneur
- Puisque nous retournons à la Faille de l'invocateur de base, nous avons mis à jour les animations de la tourelle de base pour qu'elles soient de meilleure qualité.
Corrections de bugs
- Nous avons apporté des changements à la progression de l'Honneur pour qu'il soit un tantinet plus facile d'en atteindre les hauts niveaux si vous jouez principalement avec des amis ou à des modes qui ne se déroulent pas dans la Faille.
- Correction d'un problème à cause duquel le client pouvait crasher si un message était envoyé avec certains caractères spéciaux.
- Correction d'un problème à cause duquel Briar n'attaquait pas immédiatement la bonne cible après avoir lancé son Z.
- Correction d'un problème à cause duquel le E de Gangplank pouvait réinitialiser ses attaques en cours et celles de ses ennemis.
- Correction d'un problème à cause duquel, en mode spectateur ou en regardant une rediffusion, les chronos initiaux des camps n'apparaissent pas sur la minicarte, quels que soient les paramètres appliqués.
- Correction d'un problème à cause duquel le récap' des morts indiquait que la compétence passive d'Aatrox infligeait des dégâts physiques au lieu de dégâts magiques.
- Correction d'un problème à cause duquel le R renforcé de Jayce survivant d'Arcane n'avait pas d'effets sonores.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines runes considéraient Kayle comme un champion à distance avant qu'elle ait son ultime.
- Correction d'un problème à cause duquel le A de Sett ne déclenchait pas la Lance de Shojin.
- Correction d'un problème à cause duquel le E de Bel'Veth ne réduisait que visuellement le délai de récupération de son A lorsqu'elle utilisait Prestelames navori.
- Correction d'un problème à cause duquel la bulle d'aide du R d'Aurora n'affichait pas la bonne durée aux derniers rangs.
- Correction d'un problème à cause duquel d'autres joueurs pouvaient parfois voir une icône de débug sur n'importe qui jouant Jayce.
- Correction d'un problème à cause duquel le E de Xin Zhao pouvait ne pas se lancer lorsqu'il était utilisé sur une cible au-delà de la portée maximale durant le temps d'incantation du R.
- Correction d'un problème à cause duquel, si Viego possédait un champion, il pouvait subir deux fois les dégâts critiques infligés par Ciel éventré.
- Correction d'un problème à cause duquel il était possible d'acheter directement Protège-bras pulvérisé dans la boutique.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Jarvan IV Darkin prestige
- Tryndamere Darkin
- Garen Darkin
- Alistar sylvestre
- Lulu des arcanes
- Jhin des arcanes
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Tryndamere Darkin
- Garen Darkin
- Alistar sylvestre
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