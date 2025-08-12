LoL : MàJ 25.16, les détails de la mise à jour

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.18
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.18 de LoL dans cet article.
Patch notes 25.16 de LoL
Modifications du passe de combatLes passes de combat connaîtront quelques changements à partir de la saison 3. En plus de mises à jour visuelles, nous avons ajusté le nombre total de paliers de 50 à 48, ce qui devrait rendre le passe un peu plus facile à terminer. Le nombre total de récompenses du passe et l'XP nécessaire entre les paliers ne changeront pas, nous avons juste un peu condensé le tout. Nous espérons que vous avez hâte de découvrir les changements que nous vous réservons pour cette saison.
Fin de la saison classée FI 2La saison 2 de 2025 du mode Classé dans la Faille de l'invocateur finira le dernier jour du patch 25.16, à savoir le 26 août à 23h59 (heure locale).
La saison 3 de 2025 commencera le 27 août à midi (heure locale), ce qui coïncide avec la sortie du patch 25.17. Les récompenses de la saison 2 du mode Classé seront distribuées peu de temps après le début de la saison 3.
Comme pour le début de la saison 2, la saison 3 de 2025 ne réinitialisera pas votre progression de PL ou votre palier, seule la mission à récompense classée (gagner 15 parties classées) sera actualisée.
Champions
BrandCompétence passive - Flammes
A - Brûlure
- Dégâts contre les monstres par application : 240% ⇒ 260%
R - Pyrolyse
- Durée de l'étourdissement contre une cible en flammes : 1,5 sec ⇒ 1,75 sec
- Délai de récupération : 110 / 100 / 90 sec ⇒ 100 / 90 / 80 sec
GnarA - Jet de boomerang / Jet de rocher
- Délai de récupération : 20 / 17,5 / 15 / 12,5 / 10 sec ⇒ 16 / 14,5 / 13 / 11,5 / 10 sec
IllaoiCompétence passive - Prophétesse d'un dieu ancestral
- Ratio de dégâts d'attaque totaux : 105% ⇒ 110%
- Délai d'apparition : 20 - 7,25 sec (selon le niveau) ⇒ 18 - 7 sec (selon le niveau)
Jarvan IVStats de base
- Stat de croissance en armure : 5,2 ⇒ 4,6
KalistaStats de base
E - Extirpation
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 4 ⇒ 4,25
- Ratio de puissance initial : 20% ⇒ 65%
- Ratio de puissance des dégâts consécutifs : 20% ⇒ 50%
LuluE - Pix à la rescousse !
- Délai de récupération : 8 sec ⇒ 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 sec
- Dégâts de base : 80 / 120 / 160 / 200 / 240 ⇒ 70 / 110 / 150 / 190 / 230
- Bouclier : 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+ 55% de la puissance) ⇒ 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 50% de la puissance)
Maître YiA - Assaut éclair
- Synergie à l'impact : Assaut éclair cumule désormais les effets de Tueur de krakens et de Terminus
MordekaiserA - Oblitération
- Ratio de dégâts d'attaque : 0% des dégâts d'attaque bonus ⇒ 120% des dégâts d'attaque bonus
MorganaZ - Tourment ténébreux
- Dégâts minimums : 60 / 115 / 170 / 225 / 280 (+ 85% de la puissance) ⇒ 70 / 140 / 210 / 280 / 350 (+ 100% de la puissance)
- Dégâts maximums : 162 / 310,5 / 459 / 607,5 / 756 (+ 229,5% de la puissance) ⇒ 140 / 280 / 420 / 560 / 700 (+ 200% de la puissance)
NautilusE - Répliques
- Modificateur de dégâts contre les monstres : 150% ⇒ la première vague du E infligera 125 / 165 / 205 / 245 / 285 (+ 50% de la puissance) pts de dégâts bonus aux monstres
NocturneStats de base
A - Crépuscule
- Croissance en armure : 4,7 ⇒ 4,2
- Dégâts d'attaque bonus : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 ⇒ 15 / 25 / 35 / 45 / 55
QiyanaA - Lame d'Ixtal / Courroux élémentaire
Z - Terraforce
- Dégâts de base : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 ⇒ 70 / 100 / 130 / 160 / 190
- Vitesse d'attaque bonus : 5 / 10 / 15 / 20 / 25% ⇒ 15 / 20 / 25 / 30 / 35%
Rek'SaiStats de base
Corrections de bugs
- Dégâts d'attaque de base : 58 ⇒ 62
- A - Courroux de la reine : la compétence ne manque plus d'infliger des dégâts si elle est lancée vers la fin du buff.
- E - Tunnel : ne se rend plus à un autre endroit que celui de la sortie du tunnel.
RellZ - Ferromancie : Descendre en piqué
- Bouclier : 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+ 13% des PV max) ⇒ 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+ 11% des PV max)
RumbleA - Lance-flammes
R - Éradication
- Dégâts en 3 secondes : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 110% de la puissance) (+ 6 / 6,8 / 7,6 / 8,4 / 9,2% des PV max de la cible) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 100% de la puissance) (+ 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8% des PV max de la cible)
- Durée max de la brûlure : 3 sec ⇒ 3,5 sec
- La durée totale du debuff devrait maintenant être appliquée à chaque fois.
- Rumble dans l'équipe rouge n'inflige désormais plus de dégâts à retardement et/ou moins de dégâts aux champions.
- Le debuff ne cherche plus à cibler avant d'infliger des dégâts.
- Le debuff ne cherche plus à trouver un ennemi à moins de 700 unités de Rumble avant d'infliger des dégâts.
- Fréquence d'application : 0,5 sec ⇒ 0,25 sec
- Dure désormais toute la durée partout dans la zone de dégâts.
- Inflige désormais davantage de dégâts lors du largage initial.
- Rumble dans l'équipe rouge n'inflige désormais plus de dégâts à retardement et/ou moins de dégâts aux champions.
ShacoCompétence passive - Traîtrise
A - Tromperie
- Ratio de dégâts d'attaque bonus : 30% ⇒ 25%
- Ratio de dégâts d'attaque bonus : 65% ⇒ 60%
- Délai de récupération : 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10 sec ⇒ 13 / 12,5 / 12 / 11,5 / 11 sec
SingedA - Piste empoisonnée
- Lorsqu'il est du côté rouge, Singed n'inflige désormais plus de dégâts à retardement et/ou moins de dégâts aux champions.
- Fréquence d'actualisation du poison : 0,5 sec ⇒ 0,25 sec
SionCompétence passive - Gloire posthume
E- Cri du tueur
- Perte de PV par application : 2,3 - 24,4 (selon le niveau) ⇒ 2 - 19 (selon le niveau)
R - Assaut inarrêtable
- Réduction d'armure : 20% ⇒ 25%
- Ratio de dégâts d'attaque bonus (selon la durée du trajet) : 40 - 80% ⇒ 60 - 120%
SylasCompétence passive - Volée de pétricite
- Modificateur de dégâts aux monstres : 100% ⇒ 150%
TrundleZ - Royaume gelé
- Vitesse d'attaque bonus : 30 / 50 / 70 / 90 / 110% ⇒ 30 / 45 / 60 / 75 / 90%
- Délai de récupération : 16 / 15 / 14 / 13 / 12 sec ⇒ 18 / 17 / 16 / 15 / 14 sec
VarusA - Flèche perforante
Z - Carquois meurtri
- Dégâts de base : 90 / 160 / 230 / 300 / 370 ⇒ 80 / 150 / 220 / 290 / 360
E - Pluie de flèches
- Dégâts magiques bonus à l'impact : 6 / 12 / 18 / 24 / 30 ⇒ 6 / 14 / 22 / 30 / 38
Correction de bug
- Dégâts : 60 / 100 / 140 / 180 / 220 (+ 100% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 90% des dégâts d'attaque bonus)
- Les cibles subiront désormais à nouveau les dégâts des effets de Meurtrissure lorsque le R de Varus les atteint après avoir touché sa première cible.
ViegoStats de base
A - Lame du roi déchu
- Stat de croissance en vitesse d'attaque : 2,5% ⇒ 2,25%
- Dégâts : 15 / 30 / 45 / 60 / 75 ⇒ 25 / 40 / 55 / 70 / 85
- Multiplicateur de chances de coup critique : 100% ⇒ 75%
- Dégâts bonus contre les monstres : 15 ⇒ 0
- Soins sur les sbires marqués : 50% ⇒ 100%
- Soins sur les monstres marqués : 145% ⇒ 125%
- Soins sur les champions marqués : 135% ⇒ 150%
WarwickStats de base
Compétence passive - Soif inextinguible
- Dégâts d'attaque de base : 60 ⇒ 65
- Dégâts à l'impact bonus : 12 - 46 (selon le niveau) ⇒ 6 - 46 (selon le niveau)
Xin ZhaoStats de base
A - Frappe des trois serres
- PV de base : 640 ⇒ 620
- Dégâts bonus fixes par coup : 20 / 35 / 50 / 65 / 80 ⇒ 15 / 30 / 45 / 60 / 75
YuumiA - Tête chat-sseuse
Z - Félin pour l'autre !
- Dégâts de base renforcés : 80 / 140 / 200 / 260 / 320 / 380 ⇒ 80 / 135 / 190 / 245 / 300 / 355
- Efficacité des soins et boucliers : 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15% ⇒ 4 / 5 / 6 / 7 / 8%
- Soins à l'impact : 3 / 5 / 7 / 9 / 11 (+ 4% de la puissance) ⇒ 3 / 4 / 5 / 6 / 7 (+ 3% de la puissance)
ZyraE - Racines fixatrices
R - Ronces étrangleuses
- Délai de récupération : 12 secondes ⇒ 11 secondes
- Dégâts de base : 180 / 265 / 350 ⇒ 200 / 300 / 400
ObjetsHexplaque expérimentale
L'Hexplaque expérimentale est un objet de niche qui semble exclusif à certains champions (coucou Nocturne). Dans l'idéal, nous voudrions qu'il soit plus accessible, et nous allons donc buffer la surcharge.
- Vitesse d'attaque de la surcharge : 30% ⇒ 50%
- Vitesse de déplacement de la surcharge : 15% ⇒ 20%
Baron NashorLorsque nous avons supprimé la régénération des PV du baron dans le dernier patch, nous avions oublié la régénération supplémentaire qu'il reçoit pour chaque minute passée en jeu. Nous avons trouvé cette petite stat sournoise et l'avons enlevée, pour que le baron arrête vraiment de se régénérer en milieu de combat. Et comme la dernière fois, nous compensons en lui donnant des PV pour que les combats contre lui durent tout aussi longtemps.
- PV de base : 11 500 ⇒ 11 800
- PV par minute : 180 ⇒ 190
- Régénération des PV par seconde gagnée par minute en jeu : 0,375 ⇒ 0
Arena
Phase d'achatNous avons entendu que beaucoup d'entre vous ont l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tabasser notre pauvre mannequin d'entraînement, et nous sommes là pour vous aider à le faire. À partir de ce patch, le mannequin d'entraînement apparaîtra plus tôt durant la phase d'achat, et lui infliger des dégâts ne vous empêchera plus d'annuler les achats que vous avez réalisés.
- Les mannequins d'entraînement apparaîtront désormais après 5 secondes au cours de la phase d'achat, que l'équipe ait terminé ses achats ou non.
- Vous pouvez désormais annuler des achats à n'importe quel moment de la phase d'achat, mais une fois que le combat commence, vous devrez vendre vos objets de manière normale si vous désirez acheter autre chose.
- Viser des champions ennemis durant la phase d'achat mettra également à jour l'onglet des scores pour inspecter leur équipe. Inspecter via les panneaux d'équipe sur la droite ciblera automatiquement le premier joueur de cette équipe.
Départ précipitéParfois, les gens perdent, on est tous passés par là (enfin, moi non). Et parfois, on veut passer rapidement à la prochaine partie sans prendre le temps de voir ce que font les autres. Désormais, lorsque votre équipe sera éliminée, vous aurez l'option de ne pas attendre que les autres combats se terminent. Sachez toutefois que vos statistiques d'après combat pourraient être inexactes jusqu'à ce que les combats se terminent, et vous devrez également attendre pour recevoir votre renommée. Nous supprimons également l'onglet de progression de votre écran d'après partie afin que vous arriviez directement au classement, pour vous permettre d'économiser un clic supplémentaire avant de retourner dans une file d'attente.
- Lorsque votre combat se termine et que votre équipe est éliminée, vous pouvez désormais partir directement.
Champions (Arena)Braum
Kled
- Passif - Augmentation des dégâts : 20% ⇒ 25%
- A - Augmentation du ratio de PV max : 2,5% ⇒ 5%
Ezreal
- Gagne désormais 15 points de Courage grâce aux Fleurs de puissance.
- Passif - Délai de récupération : 30 secondes ⇒ 15 secondes
- Passif - Bonus d'armure et de résistance magique : 30% par champion ennemi à proximité ⇒ 40% par champion ennemi à proximité
- R - Puissance max atteinte après 3 secondes ⇒ 1,5 seconde
Orianna
- A - Ratio de dégâts d'attaque : 140% ⇒ 150%
- A - Ratio de puissance : 20% ⇒ 30%
Rakan
- Passif - Ratio de puissance à l'impact : 25% ⇒ 15%
Renata Glasc
- Passif - Réduction du délai de récupération octroyée par les attaques de base et les compétences : 1 seconde ⇒ 2 secondes
- A - Ratio de puissance des dégâts : 70% ⇒ 80%
- A - Ratio de puissance des soins : 55% ⇒ 60%
Qiyana
- Passif - Ratio de puissance : 1% tous les 100 pts de puissance ⇒ 2% tous les 100 pts de puissance (comme dans la Faille)
Ziggs
- Z - Ratio de dégâts d'attaque à l'impact : 20% bonus ⇒ 35% bonus
- R - Dégâts de base : 100 / 200 / 300 ⇒ 150 / 300 / 450
Zilean
- A - Délai de récupération : 4 secondes ⇒ 6-4 secondes (comme dans la Faille)
- E - Durée : 10 secondes ⇒ 7 secondes
- Passif : octroie un niveau tous les 2 rounds ⇒ octroie un niveau tous les 3 rounds
Optimisations et enclumesCoups accélérants
Coups accélérants est parmi les optimisations préférées des joueurs, et nous aimons son fonctionnement sur la plupart des champions. Toutefois, lorsqu'elle devient une optimisation qui permet à plusieurs champions de remporter la partie seuls, il est temps d'intervenir. Ces changements devraient toujours permettre de créer de bonnes synergies basées sur les dégâts à l'impact, tout en diminuant les cas les plus extrêmes lorsqu'elle est utilisée avec un contrôle de foule au délai de récupération très court.
Force brute
- Réduit de 1,25 seconde le délai de récupération de toutes les compétences à l'impact ⇒ Réduit de 15% le délai de récupération restant de toutes les compétences à l'impact.
Lorsque nous avons buffé Conversion physique, Force brute s'est retrouvée sur le banc de touche. Nous sommes là pour lui permettre de revenir sur le terrain.
Quête : Les trois trésors sacrés
- Amplification des dégâts d'attaque : 15 ⇒ 20%
Yunara est un PETIT PEU trop forte quand elle termine cette quête. Il faut que ce soit satisfaisant pour elle de la terminer, c'est sûr, mais là, on est allés trop loin. Nous diminuons une partie des bonus qu'elle lui octroie, et faisons en sorte qu'elle ne soit plus disponible en fin de partie.
Fragment de stat prismatique de vitesse de déplacement
- Ratio de dégâts d'attaque : 100% ⇒ 75%
- Ratio de puissance : 75% ⇒ 60%
- Désormais uniquement proposée durant les 5 premiers rounds.
Nous cherchons à arrondir les extrêmes de la vitesse de déplacement qui peut rendre Arena un peu trop chaotique. Une vitesse très élevée doit rester atteignable, mais elle devrait être moins courante (vous l'avez ?).
- Vitesse de déplacement : 22,5% ⇒ 18%
- Réduit la taille de 10%
ObjetsCape du pyromancien
Créateur de trous noirs
- Étincelle - Dégâts par niveau : 200 - 450 ⇒ 100 - 350
Cape solaire
- Ralentissement : 35% ⇒ 30%
- Ratio de PV en dégâts par seconde : 6,5% ⇒ 5%
Rayonnement du vide
- Dégâts de zone : 4% des PV totaux ⇒ 4% des PV bonus
Améliorations d'objets de combattant
- 3% des PV totaux ⇒ 4% des PV bonus (comme la Cape solaire)
- Gage de Sterak - Bouclier : 60% des dégâts d'attaque bonus ⇒ 70% des dégâts d'attaque bonus
- Armure sanguine - Dégâts d'attaque bonus en fonction des PV manquants : 15% ⇒ 17,5%
- Éclipse - Pourcentage des PV max en dégâts physiques : 6% ⇒ 8%
- Éclipse - Bouclier : 40% des dégâts d'attaque pour les champions de mêlée ⇒ 50% des dégâts d'attaque pour les champions de mêlée
- Danse de la mort - Réduction des dégâts : 30% / 10% ⇒ 35% / 10%
- Hexplaque expérimentale - Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 30%
- Éviscérateur : +10% d'omnivampirisme
Tribut du faucheurTribut du faucheur est super pour les champions qui veulent une vitesse d'attaque élevée, mais nous trouvons qu'il va quand même un peu trop loin. En réduisant ses multiplicateurs de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque, nous espérons qu'il sera plus en harmonie avec les autres objets prismatiques, sans pour autant perdre sa raison d'être.
Réduction de vitesse de déplacement
- Bonus de vitesse d'attaque : 25% ⇒ 15%
- Bonus de vitesse de déplacement : 10% ⇒ 5%
Comme mentionné plus haut, nous allons retirer une partie de la vitesse de déplacement excessive des objets prismatiques. Voici les objets concernés :
- Sculpteur de rune - Vitesse de déplacement : 8% ⇒ 4%
- Lame des mirages - Vitesse de déplacement : 12% ⇒ 6%
- Force du vent - Vitesse de déplacement : 12% ⇒ 6%
- Guillotine - Vitesse de déplacement : 12% ⇒ 6%
- Serres de sombracier - Vitesse de déplacement : 10% ⇒ 5%
Corrections de bugs d'Arena
- Désormais, si vous vendez un des objets de la Quête : Les trois trésors sacrés, vous perdrez votre progression de la quête.
- Éviscérateur a désormais un temps d'incantation correct.
- Vœu du chevalier ne perd plus son lien lors de certaines manches.
- Les interactions de Mel avec sa Réfutation (Z) et l'optimisation Érosion ne réduisent désormais plus les résistances de l'ennemi à 0.
Clash d'ARAMLa Coupe d'ARAM se déroulera lors de ce patch ! Rassemblez votre équipe de 5 et préparez-vous !
Si vous avez des questions ou si vous cherchez le programme complet du Clash 2025, consultez l'article de support suivant : FAQ Clash.
- Début des inscriptions : 11 août à 11h00 (heure locale)
- Jours du tournoi : 16 et 17 août (~16h-19h heure locale, varie selon la région)
Corrections de bugs et améliorations
Améliorations
- Amélioration de la sélection des champions : les échanges seront désactivés pendant les 5 dernières secondes de la sélection des champions (avant le début de la partie). Le but est d'éviter les erreurs et les choix accidentels à la dernière seconde.
- La compétence passive de Vladimir restaure désormais aussi les PV gagnés grâce à son passif s'il est à la fontaine.
- Les icônes des compétences de Rumble affichent désormais la chaleur générée dans l'interface lorsque la fonctionnalité « Afficher le coût des compétences » est activée.
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel Viego recevait une notification à chaque fois qu'il possédait un champion qui recevait des notifications, comme Kai'Sa ou Graves Sentinelle.
- Correction d'un bug à cause duquel Sixième sens arrêtait parfois de fonctionner si le joueur était mort pendant que la rune arrivait au bout de son délai de récupération.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets du rappel de Vladimir étaient audibles peu importe l'emplacement de la caméra.
- Correction d'un bug à cause duquel le E de Wukong annulait parfois les attaques en cours des ennemis.
- Correction d'un bug à cause duquel le A de Yunara appliquait les effets du Sceptre de Rylai à la cible principale.
- Correction d'un bug à cause duquel Mel gagnait les avantages de plusieurs buffs d'un dragon si elle en avait tué un avec un sort ou une compétence renvoyé par son Z.
- Correction d'un bug à cause duquel la zone de soin de l'ultime de Fiora n'était pas créée lorsque des dégâts infligés par Brillance avaient éliminé un ennemi.
- Correction d'un bug à cause duquel Viego gardait les bonus d'armure et de résistance magique de Kled (à pied) une fois que la possession était terminée.
- Correction d'un bug à cause duquel le bouclier renforcé du Z de Séraphine la rendait invincible ainsi que ses alliés si la valeur totale du bouclier correspondait au double des dégâts reçus.
- Correction d'un bug à cause duquel l'ancienne icône du passif de Janna apparaissait dans l'écran de récap. des morts.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du A de Yunara étaient affectés lorsqu'elle attaquait certaines unités.
- Correction d'un bug à cause duquel les larves du Néant n'étaient pas comptabilisées par Festin si la dernière larve était volée.
- Correction d'un bug à cause duquel Gwen était attirée dans le Z de Yorick si elle lançait son propre Z pour éviter d'être repoussée.
- Correction d'un bug à cause duquel les dégâts infligés aux tourelles par les larves du néant empêchaient Viego de devenir invisible dans son E.
- Correction d'un bug à cause duquel le R de Sion pouvait être arrêté par le R de Sett.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Corki jouet
- Lillia joueuse de bowling
- Fiora héroïne de guerre
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Corki jouet
- Lillia joueuse de bowling
- Fiora héroïne de guerre
commentaire (0)