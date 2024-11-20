LoL : MàJ 14.23, les détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes 14.23 de LoL dans cet article.

Patch notes 14.23 de LoL Anti-jeu pendant la sélection des champions Nous en avons déjà parlé pendant notre dev blog d'août, mais nous continuons à lutter contre les comportements anti-jeu, et une partie de nos efforts sont implémentés pendant ce patch. Nous nous attaquons donc aux situations de prise d'otages pendant la sélection des champions. Comprenez ici, les comportements qui cherchent visiblement à saboter vos alliés, que ce soit en forçant un changement de rôle hostile ou en menaçant les autres joueurs dans le salon. À partir du patch 14.23, les joueurs qui font preuve de ces comportements seront forcés de faire une pause de League of Legends pendant quelque temps.

Toutefois, et comme toujours, il est important de reconnaître que nous n'allons pas pénaliser les décisions qui s'écartent de la méta. La clé est de savoir distinguer les intentions des joueurs. Bien qu'il soit souvent difficile de différencier les deux comportements, nous faisons de notre mieux pour améliorer nos automatisations. En attendant, vous pouvez nous aider en vous servant judicieusement de la fonction de signalement.



Champions Ambessa A - Frappe fourbe/Frappe fracassante

Fenêtre d'incantation de Frappe fracassante : 3,5 secondes ⇒ 4 secondes Corrections de bugs

Compétence passive - Ruée des chiens-dragons : les ruées ne peuvent plus traverser les obstacles créés par les joueurs.

R - Exécution publique : les ordres de déplacement donnés avant une utilisation réussie du R seront effacés après avoir projeté l'ennemi au sol pour éviter des mouvements automatiques non désirés. Aurora Compétence passive - Abjuration spirituelle

[REMOVED] : les esprits n'octroient plus de vitesse de déplacement bonus. A - Maléfice

Délai de récupération : 8/7,5/7/6,5/6 secondes ⇒ 9/8,5/8/7,5/7 secondes

Portée : 850 ⇒ 900

Dégâts de l'activation/réactivation : 40/65/90/115/140 (+40% de votre puissance) ⇒ 45/70/95/120/145 (+40% de votre puissance)

[NEW] : relance désormais automatiquement la compétence si sa durée se termine sans qu'Aurora ait relancé la compétence manuellement (ce qu'elle peut toujours faire pour mettre fin à la compétence plus tôt). Z - Derrière le voile

[NEW] : octroie désormais +20/25/30/35/40% de vitesse de déplacement bonus au lancement de la compétence. E - Sortilège

Portée : 800 ⇒ 825 R - Entre les mondes

Durée : 1,5/2/2,5 secondes ⇒ 2,5/3,25/4 secondes

[REMOVED] : Entre les mondes ne piège plus les ennemis à l'intérieur. À la place, la compétence les ralentit de 75% pendant 1,5/1,75/2 secondes quand ils quittent la zone.

[NEW] : Aurora gagne désormais le même montant de vitesse de déplacement que celui octroyé par son Z, plutôt que de gagner une amplification de sa vitesse de déplacement actuelle. Azir Z - Dresse-toi !

Dégâts : 50/65/80/95/110 (+35/40/45/50/55% de votre puissance) (+0-45 selon le niveau) ⇒ 50/65/80/95/110 (+40/45/50/55/60% de votre puissance) (+0-45 selon le niveau) Caitlyn R - Tir chirurgical

Dégâts : 300/500/700 (+150% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 300/500/700 (+100% de vos dégâts d'attaque bonus) Jinx Stats de base

Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,9 ⇒ 3,15 Z - Zap !

Dégâts : 10/60/110/160/210 (+160% de vos dégâts d'attaque totaux) ⇒ 10/60/110/160/210 (+140% de vos dégâts d'attaque totaux) Kha'Zix Stats de base

Armure de base : 36 ⇒ 32 Z - Pique du Néant

Ralentissement contre les cibles isolées du Z évolué : 75% ⇒ 60% Kog'Maw A - Bave caustique

Réduction d'armure et de résistance magique : 23/25/27/29/31% ⇒ 16/20/24/28/32% E - Limon du Néant

Dégâts : 75/120/165/210/255 (+70% de votre puissance) ⇒ 70/110/150/190/230 (+65% de votre puissance) Maître Yi R - Highlander

Vitesse d'attaque : 25/35/45% ⇒ 25/45/65% Miss Fortune A - Doublé

Coût en mana : 43/46/49/52/55 ⇒ 40 à tous les rangs Rammus A - Démolisseur

Délai de récupération : 16/13,5/11/8,5/6 secondes ⇒ 12/10,5/9/7,5/6 secondes Rell Stats de base

Armure / Stat de croissance en armure : 36 + 4,2 ⇒ 30 + 4,3

Résistance magique / Stat de croissance en résistance magique : 30 + 2,05 ⇒ 28 + 1,8

Mana / Stat de croissance en mana : 350 + 45 ⇒ 320 + 40

Régénération du mana / Stat de croissance en régénération du mana : 6 + 0,35 ⇒ 7 + 0,7

Vitesse de déplacement : 330 ⇒ 315

Stat de croissance en vitesse d'attaque : 1,5% ⇒ 2%

Temps de préparation de l'attaque de base : 0,336-0,312 (selon le niveau) ⇒ 0,3

Scaling de l'animation de vitesse d'attaque : 40% ⇒ 100% (remarque : la vitesse d'attaque animera les attaques de Rell plus vite.) Compétence passive - Mise en pièces

[NEW] : inflige désormais des dégâts magiques équivalents à 5% de l'armure/résistance magique totale à l'impact.

Résistances volées minimum : 0,8-2 ⇒ 1-2 A - Frappe dislocatrice

Durée de l'étourdissement : 0,75 seconde ⇒ 0,65 seconde Z - Ferromancie : Descendre en piqué

[NEW] : étourdit désormais les ennemis pendant 0,8 seconde.

[REMOVED] : le ralentissement de 10% quand Rell est à pied a été supprimé.

Délai de récupération : 11 secondes ⇒ 10 secondes

Durée de la projection dans les airs : 1 seconde ⇒ 0,4 seconde

Bonus en armure/résistance magique quand Rell est à pied : 12% ⇒ 15%

Bonus en vitesse d'attaque quand Rell est à pied : 30% ⇒ 20% Z - Ferromancie : Monter à cheval

Délai de récupération : 11 secondes ⇒ 10 secondes

Durée de la projection dans les airs : 0,4 seconde (remarque : inchangée)

Durée de l'étourdissement : 1 seconde ⇒ 0,6 seconde

Vitesse de déplacement quand Rell est à cheval : 335-380 en dehors des combats, 332,5-355 en combat (niveaux 1-13) ⇒ 330/335/340/345/350/355 (selon le rang de la compétence) E - Joute endiablée

[REMOVED] : la vitesse de déplacement n'augmente plus à partir d'une efficacité de 75% en 2 secondes.

Délai de récupération : 15 secondes ⇒ 14/13/12/11/10 secondes (selon le rang de la compétence)

Dégâts : 25/35/45/55/65 (+50% de votre puissance) (+3% des PV max de la cible) ⇒ 5/5,5/6/6,5/7% des PV max de la cible (+3% tous les 100 pts de puissance)

Dégâts maximum : 150 ⇒ 150-300 (selon le niveau)

Vitesse de déplacement initiale en direction des ennemis : 18/19,5/21/22,5/24% ⇒ 25%

Vitesse de déplacement initiale en fuyant les ennemis : 9/9,75/10,5/11,25/12% ⇒ 10%

Vitesse de déplacement maximum en direction des ennemis : 24/26/28/30/32% ⇒ 25%

Vitesse de déplacement maximum en fuyant les ennemis : 12/13/14/15/16% ⇒ 10% Rengar R - Chasseur-né

Réduction d'armure : 12/18/24 ⇒ 15/20/25

Dégâts bonus : 50% ⇒ 100% des dégâts d'attaque totaux Shyvana Stats de base

Stat de croissance en résistance magique : 2,05 ⇒ 1,5 E - Souffle de flammes

Dégâts : 85/125/165/205/245 (+50% de vos dégâts d'attaque bonus) (+80% de votre puissance) ⇒ 85/125/165/205/245 (+50% de vos dégâts d'attaque bonus) (+70% de votre puissance) Skarner A - Terre brisée

Dégâts : 10/20/30/40/50 (+80% de vos dégâts d'attaque bonus) (+4% des PV bonus de Skarner) ⇒ 10/20/30/40/50 (+80% de vos dégâts d'attaque bonus) (+3% des PV bonus de Skarner) Smolder A - Boule de feu draconique

Dégâts : 15/25/35/45/55 (+100% de vos dégâts d'attaque totaux) (+0,4 par effet Dragon en herbe) ⇒ 65/80/95/110/125 (+130% de vos dégâts d'attaque bonus) (+0,3 par effet Dragon en herbe)

Modificateur de dégâts contre les monstres/sbires : 110% ⇒ 100%

[NEW] : le A rend désormais 15 pts de mana à Smolder s'il tue une unité (une fois par utilisation).

Palier 2 - Dégâts des projectiles bonus à 125 effets : 75% ⇒ 50%

Palier 2 - Nombre de projectiles à 125 effets : 1 (+1 tous les 67 effets cumulés) ⇒ 2 (+1 tous les 125 effets cumulés)

Palier 3 - Dégâts de la brûlure à 225 effets : 0,8% tous les 100 effets cumulés (+1% tous les 100 pts de puissance) (+2% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus) ⇒ 0,4% tous les 100 effets cumulés (+2,5% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus) Z - ATCHOUM !

Coût en mana : 60 ⇒ 50/55/60/65/70

Dégâts du mucus : 45/75/105/135/165 (+25% de vos dégâts d'attaque bonus) (+20% de votre puissance) ⇒ 30/50/70/90/110 (+60% de vos dégâts d'attaque bonus)

Dégâts de l'explosion : 25/40/55/70/85 (+25% de vos dégâts d'attaque bonus) (+80% de votre puissance) ⇒ 30/50/70/90/110 (+60% de vos dégâts d'attaque bonus) (+80% de votre puissance)

Dégâts combinés contre les champions : 70/115/160/205/250 (+50% de vos dégâts d'attaque bonus) (+100% de votre puissance) ⇒ 60/100/140/180/220 (+120% de vos dégâts d'attaque bonus) (+80% de votre puissance)

Modificateur de dégâts contre les monstres/sbires : 140% ⇒ 100% E - Flap, flap, flap !

Dégâts par coup : 15/20/25/30/35 (+10% de vos dégâts d'attaque totaux) (+0,2 par effet Dragon en herbe) ⇒ 5/10/15/20/25 (+25% de vos dégâts d'attaque totaux) (+0,1 par effet Dragon en herbe)

Nombre d'attaques : 5 (+1 tous les 150 effets cumulés) ⇒ 5 (+1 tous les 100 effets cumulés)

[NEW] : l'indicateur de dégâts suit les dégâts combinés. R - MAMAAAN !

Délai de récupération : 140/130/120 secondes ⇒ 120 secondes à tous les rangs

[NEW] : un modificateur de dégâts contre les sbires (50%) a été ajouté. Tahm Kench Compétence passive - Goût acquis

PV de base : 6-48 (selon le niveau) (+2% de votre puissance tous les 100 PV bonus) (+4% de vos PV bonus) ⇒ 6-48 (selon le niveau) (+1,5% de votre puissance tous les 100 PV bonus) (+4% de vos PV bonus) R - Dévoration

PV du bouclier : 650/800/950 (+150% de votre puissance) ⇒ 650/800/950 (+100% de votre puissance) Teemo E - Tir toxique

Dégâts contre les monstres : 150% ⇒ 125% Zac A - Étirements

Dégâts : 40/55/70/85/100 (+30% de votre puissance) (+4% des PV max de Zac) ⇒ 40/55/70/85/100 (+30% de votre puissance) (+3% des PV max de Zac) Objets Percepteur

Coût : 2950 PO ⇒ 3000 PO Lame spectre de Youmuu

Hantise - Vitesse de déplacement bonus en dehors des combats : 20 ⇒ 20 (mêlée) / 10 (distance)

Marche spectrale - Durée du bonus en vitesse de déplacement de la propriété active : 6 secondes ⇒ 6 (mêlée) / 4 (distance) secondes Flèches des Yun Tal

Coût : 3000 PO ⇒ 2900 PO

Déluge - Délai de récupération : 40 secondes ⇒ 30 secondes

Déluge - Durée du bonus en vitesse d'attaque : 4 secondes ⇒ 6 secondes Ajustements des primes Primes d'objectif

Pour les avances en PO conséquentes, la contribution maximale possible de l'avance en PO a été doublée. Les petites avances en PO ne sont pas concernées. Primes de champion

La dévaluation est désormais plus agressive pour l'équipe qui perd. Elle se déclenche plus tôt, peut être 2 à 4 fois plus puissante et a beaucoup plus de chances de complètement supprimer les primes de champion de l'équipe qui perd, surtout lorsqu'on prend en compte les changements apportés aux primes d'objectif plus haut.

Les éliminations et les assistances contribuent aux primes de champion positives 14% plus vite. ARAM Systèmes mis à jour

Bonus en vitesse de déplacement sur la zone rapide : 30% pendant 2 secondes ⇒ 25% pendant 1 seconde

Durée de mort : 8-40 secondes (selon le niveau) ⇒ 9-40 secondes (selon le niveau)

Durée du buff de l'inhibiteur : 180 secondes ⇒ 60 secondes

Bonus de taille de Boss de raid : 50% ⇒ 35%

Bonus en PV de Boss de raid : 12% ⇒ 8%

Bonus en vitesse de déplacement de Boss de raid : 15% ⇒ 5%

supprimé Bonus en vitesse d'attaque de Boss de raid : 15% ⇒ 0%

supprimé Bonus en armure et en résistance magique de Boss de raid : 8% ⇒ 0%

Dégâts infligés bonus de Boss de raid : 8% ⇒ 4%

Bonus en accélération de compétence de Scientifique fou (petit) : 10 ⇒ 5

Bonus en dégâts d'attaque et en puissance de Scientifique fou (grand) : 5% ⇒ 3%

Bonus en PV de Scientifique fou (grand) : 10% ⇒ 5%

Bonus en vitesse de déplacement, en puissance, en dégâts d'attaque et en PV des reliques de soin : 5% ⇒ 3%

Bonus en accélération de compétence des reliques de soin : 5 ⇒ 3

Durée du buff des reliques de soin : 20 secondes ⇒ 15 secondes

Mise à jour de l'expérience utilisateur du buff de Piltover : le buff de Piltover met désormais en surbrillance l'emplacement du sort d'invocateur montrant que le sort est affecté par un buff. L'indicateur disparaît quand le buff se dissipe. Changements de la carte

Terrain : la barrière de la tourelle extérieure de Piltover a été supprimée.

Terrain : la visibilité a été améliorée autour des angles des nouveaux murs.

Textures du sol : la couleur de la texture du sol et les valeurs de luminosité ont été ajustées.

Textures du sol : les contrastes des textures du sol ont été réduits pour rendre le terrain plus lisible.

Textures du sol : les accessoires ont été modifiés autour des espaces de jeu pour améliorer la visibilité.

Textures du sol : la couleur et la luminosité des accents des marques au sol ont été modifiées.

Hautes herbes/fumée : les indicateurs visuels et les effets visuels d'entrée et de sortie ont été améliorés pour que les joueurs comprennent mieux s'ils sont ou non furtifs.

Hautes herbes/fumée : la hauteur des effets visuels de la fumée a été réduite.

Hautes herbes/fumée : la couleur et la luminosité des effets visuels de la fumée ont été modifiées.

Boule de neige : la valeur et la couleur des effets visuels des boules de neige ont été modifiées pour être plus lisibles pendant les parties.

Sbires : la valeur et la couleur des sbires ont été modifiées pour être plus lisibles pendant les parties.

Reliques de soin : la valeur et la couleur des reliques de soin ont été modifiées pour être plus lisibles pendant les parties.

Inhibiteurs : les inhibiteurs détruits ont été modifiés pour améliorer la lisibilité.

Performance : la carte a été optimisée pour améliorer les performances.

Sbires : le taux de jeu a été ajusté pour un certain nombre de lignes. Pour info, une option placée sous les paramètres permet de désactiver l'annonceur. Ajustements des champions

Singed : bonus en vitesse de déplacement de la compétence passive : 25% ⇒ 20% ; Délai de récupération : 8 secondes ⇒ 10 secondes ; Dégâts subis : 105% ⇒ 108%

Volibear : soins du Z2 : (+8/11/14/17/20% de vos PV manquants) ⇒ (+8/10/12/14/16% de vos PV manquants) ; Bouclier du E : 14% de vos PV max ⇒ 11% de vos PV max

Yorick : dégâts du A : (+40% de vos dégâts d'attaque) ⇒ (+30% de vos dégâts d'attaque) ; Soins du A en fonction des PV manquants : 4/5/6/7/8 ⇒ 3/3,5/4/4,5/5 Ajustements des objets

Lame du roi déchu : pourcentage des PV en dégâts à l'impact : 8% (mêlée) / 5% (à distance) ⇒ 10% (mêlée) / 8% (à distance)

Tueur de krakens : modificateur de portée : 90% ⇒ 100% ; Dégâts de la propriété passive : 150-200 ⇒ 225-300 Le Bazar des essences est de retour Le dernier Bazar des essences de 2024 arrive lors du patch 14.23. Il sera ouvert du 20 novembre 2024 à 20h00 CET au 11 décembre 2024 à 20h00 CET. Le Bazar proposera tous les chromas standards publiés jusqu'au patch 14.13 (nos chers bergers de la pluie)



Rotation de la boutique fantastique Retraits de la boutique fantastique

Swain de la Chasse éternelle prestige (4 décembre à 19h00 CET) Corrections de bugs et améliorations Autre

Nous le rappelons ici pour les archives : lors du patch 14.5, l'interaction entre les dégâts sur la durée du E de Teemo et les runes suivantes a été supprimée pour des raisons d'équilibrage : Invocation d'Aery, Rush phasique, Électrocution et Coup bas. Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Shyvana disposait d'un surcroît de résistance magique de 0,1 en forme de dragon.

Correction d'un bug à cause duquel l'attaque étourdissante du baron Nashor menait Jayce et Sion à déclencher une attaque contre eux-mêmes.

Correction d'un bug à cause duquel les attaques automatiques d'Aatrox n'appliquaient pas à la fois les effets de la compétence passive et les effets à l'impact quand un seul effet tuait la cible.

Correction d'un bug à cause duquel les champions se téléportaient à la fontaine quand ils utilisaient certaines compétences en même temps qu'ils utilisaient le portail Hextech.

Correction d'un bug à cause duquel Ambessa était capable d'exécuter une ruée plus loin que prévu en utilisant Ceinture-roquette Hextech.

Correction d'un bug à cause duquel certains effets visuels d'amélioration des objets de support ne suivaient pas leurs champions respectifs.

Correction d'un bug à cause duquel le Z du Yuumi ne fonctionnait pas quand elle le lançait sur une Neeko alliée déguisée en Boîte surprise de Shaco.

Correction d'un bug à cause duquel le E de Vel'Koz ne réduisait pas son temps de trajet en fonction de la distance parcourue.

Correction d'un bug à cause duquel les répliques de chute des plaques des tourelles n'étaient pas jouées correctement.

Correction d'un bug à cause duquel la ruée de la compétence passive d'Ambessa était utilisable pendant le trajet de Marquage/Rush.

Correction d'un bug à cause duquel les répliques du skin Ambessa de la Chasse éternelle n'étaient pas jouées correctement et à cause duquel les effets visuels de la traînée Doux foyer de ce skin ne s'affichaient pas correctement.

Correction d'un bug à cause duquel le lancement du E de K'Santé était pris en compte lors du ciblage d'un allié, au lieu que la compétence soit prise en compte une fois le lancement achevé.

Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores des attaques de base de Yorick étaient audibles à travers le brouillard de guerre lorsqu'il attaquait la même cible que la Vierge de la Brume.

Correction d'un bug à cause duquel Aurora prenait une pose en T si elle était abattue par le R d'Ambessa.

Correction d'un bug à cause duquel le E de Rumble était renforcé en fonction de son niveau actuel de Vapeur au lieu du montant de Vapeur qu'il avait au moment de lancer la compétence.

Correction d'un bug à cause duquel les bâtiments de la Faille de l'invocateur ne jouaient pas leurs animations de destruction.

Correction d'un bug à cause duquel le Z d'Elise suivait incorrectement une cible une fois celle-ci acquise.

Correction d'un bug à cause duquel les répliques de Kai'Sa n'étaient pas joués correctement quand elle interagissait avec des Fruits revigorants ou quand son compte d'éliminations augmentait.

Correction d'un bug à cause duquel une ligne blanche apparaissait parfois au milieu de la Faille de l'invocateur.

Correction d'un bug à cause duquel la compétence passive d'Ambessa lui permettait d'effectuer une ruée à travers un terrain créé par un joueur. Skins et chromas à venir Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

Vi bagarreuse d'Arcane

Caitlyn commandante d'Arcane

Singed d'Arcane

Jayce d'Arcane survivant

Caitlyn commandante d'Arcane prestige

















Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :

Caitlyn commandante d'Arcane

Caitlyn commandante d'Arcane prestige

La mise à jour 14.23 de LoL a été déployée le mercredi 20 novembre 2024, et amène surtout des changements de taille concernant Aurora, Smolder, Rell et le mode ARAM. De plus, les nouveaux skins suivants la thématique de la série Arcane sont désormais disponibles. D'autres modifications ont été appliquées, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir lesci-dessous.