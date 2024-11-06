LoL : MàJ 14.22, les détails de la mise à jour

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.19 de LoL dans cet article.
Patch notes 14.22 de LoL
Ambessa
- Ambessa, Matriarche de guerre se rue aux quatre coins de la Faille le 6 novembre 2024 à 20h00 CET.
Systèmes
Suivi des primes
- Les primes sont désormais affichées sur le tableau des scores à partir de 100 PO (150 PO auparavant).
Sbires des voies latérales
- Vitesse de déplacement bonus des sbires des voies latérales : les sbires gagnent un bonus en vitesse de déplacement diminuant sur la durée : 120 vitesse de déplacement pendant les 14 premières minutes ⇒ 120-0 vitesse de déplacement (selon le temps de jeu) pendant les 14 premières minutes
Champions
AatroxR - Fossoyeur des mondes
- Dégâts d'attaque totaux : 20/32,5/45% ⇒ 20/30/40%
AniviaStats de base
E - Gelure
- Stat de croissance en armure : 4,9 ⇒ 4,5
- Dégâts : 50/75/100/125/150 (+60% de votre puissance) ⇒ 50/75/100/125/150 (+55% de votre puissance)
BlitzcrankE - Poing d'acier
- Dégâts : 180% de vos dégâts d'attaque totaux (+25% de votre puissance) ⇒ 200% de vos dégâts d'attaque totaux (+25% de votre puissance)
BriarStats de base
- PV de base : 590 ⇒ 625
CorkiStats de base
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,5 ⇒ 2
- Stat de croissance en mana : 54 ⇒ 40
FizzA - Frappe de l'oursin
Z - Trident marin
- Dégâts : 10/25/40/55/70 (+45% de votre puissance) ⇒ 10/25/40/55/70 (+55% de votre puissance)
- Dégâts de l'actif : 50/70/90/110/130 (+40% de votre puissance) ⇒ 50/70/90/110/130 (+45% de votre puissance)
IllaoiStats de base
- Dégâts d'attaque : 68 ⇒ 65
- Stat de croissance en mana : 60 ⇒ 50
IreliaCompétence passive - Ferveur ionienne
- NOUVEAU : les effets cumulés sont désormais actualisés quand vous attaquez des bâtiments.
- NOUVEAU : inflige désormais 50% des dégâts contre les bâtiments.
JaxR - Maître d'armes
- Délai de récupération : 100/90/80 secondes ⇒ 110/100/90 secondes
- Dégâts : 150/250/350 (+100% de votre puissance) ⇒ 100/175/250 (+100% de votre puissance)
KatarinaE - Shunpo
R - Lotus mortel
- Délai de récupération : 14/12,5/11/9,5/8 secondes ⇒ 12/11/10/9/8 secondes
- Délai de récupération : 90/60/45 secondes ⇒ 75/60/45 secondes
KayleCompétence passive - Ascension divine
- Vitesse d'attaque par effet cumulé : 6% (+0,5% tous les 100 pts de puissance) ⇒ 6% (+1% tous les 100 pts de puissance)
- Vitesse d'attaque maximum : 30% (+2,5% tous les 100 pts de puissance) ⇒ 30% (+5% tous les 100 pts de puissance)
K'SantéA - Coups de ntofo
E - Jeu de jambes
- Dégâts : 80/110/140/170/200 (+40% de vos résistances bonus) ⇒ 70/100/130/160/190 (+40% de vos résistances bonus)
- Vitesse de la ruée pendant Grand jeu : 950 + votre vitesse de déplacement ⇒ 1250 + votre vitesse de déplacement
LilliaStats de base
- Stat de croissance en armure : 5,2 ⇒ 4,5
- Compétence passive - Bâton chargé de rêves
- PV rendus sur la durée contre les monstres : 39-54 (selon le niveau) (+15% de votre puissance) ⇒ 39 (+15% de votre puissance)
MaokaiStats de base
E - Jet d'arbrisseau
- Vitesse de déplacement : 330 ⇒ 335
- PV de base : 635 ⇒ 665
- Vitesse de déplacement de l'arbrisseau : 400/425/445/460 (selon vos bottes) ⇒ 400-460 (scaling linéaire aux niveaux 1-13)
MordekaiserE - Emprise funeste
- Dégâts : 70/85/100/115/130 (+60% de votre puissance) ⇒ 60/75/90/105/120 (+40% de votre puissance)
PoppyStats de base
- Dégâts d'attaque : 64 ⇒ 60
- Vitesse d'attaque au niveau 1 : 0,625 ⇒ 0,658
RumbleStats de base
- PV de base : 625 ⇒ 655
SeraphineA - Note aiguë
- Dégâts : 60/85/110/135/160 (+60% de votre puissance) ⇒ 60/85/110/135/160 (+50% de votre puissance)
ShenCompétence passive - Barrière de ki
R - Soutien indéfectible
- Délai de récupération : 10 secondes ⇒ 11 secondes
- Réduction du délai de récupération : 4-7,5 secondes (selon le niveau) ⇒ 4-8 secondes (selon le niveau)
- PV du bouclier : 130/290/450 (+16% des PV bonus) ⇒ 120/220/320 (+15% des PV bonus)
- PV max du bouclier : 208/464/720 (+25,6% des PV bonus) ⇒ 192/352/512 (+24% des PV bonus)
SwainStats de base
A - Poigne mortifère
- Résistance magique : 30 ⇒ 31
- Stat de croissance en résistance magique : 1,3 ⇒ 1,55
E - Capture
- Dégâts : 60/85/110/135/160 (+45% de votre puissance) ⇒ 60/90/120/150/180 (+45% de votre puissance)
- Dégâts maximum : 120/170/220/270/320 (+90% de votre puissance) ⇒ 120/180/240/300/360 (+90% de votre puissance)
R - Incarnation démoniaque
- Délai de récupération : 14/13/12/11/10 secondes ⇒ 12/11,5/11/10,5/10 secondes
- Soins par seconde : 15/30/45 (+5% de votre puissance) (+1,25% de vos PV bonus) ⇒ 15/30/45 (+5% de votre puissance) (+1,5% de vos PV bonus)
SylasStats de base
- Stat de croissance en PV : 129 ⇒ 122
SyndraZ - Force de la volonté
- Dégâts : 70/110/150/190/230 (+70% de votre puissance) ⇒ 70/105/140/175/210 (+65% de votre puissance)
UdyrR - Tempête spirituelle
- Dégâts : 80/170/260/350/440 (+140% de votre puissance) ⇒ 80/150/220/290/360 (+140% de votre puissance)
- Dégâts renforcés : 8-16% (selon le niveau) des PV max ⇒ 8-14% (selon le niveau) des PV max
- Dégâts maximum contre les monstres : 60 (+400% de votre puissance) (+800% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 80-400 (selon le niveau)
VarusZ - Carquois meurtri
- Dégâts à l'impact : 5/10/15/20/25 ⇒ 8/13/18/23/28
VayneR - Combat ultime
- Dégâts d'attaque bonus : 25/40/55 ⇒ 35/50/65
Vel'KozE - Dislocation tectonique
R - Désintégrateur de formes de vie
- Délai de récupération : 16/15/14/13/12 secondes ⇒ 14/13,5/13/12,5/12 secondes
- Délai de récupération : 120/100/80 secondes ⇒ 100/90/80 secondes
ViCompétence passive - Bouclier antichoc
- PV du bouclier : 12% des PV max ⇒ 14% des PV max
WarwickStats de base
Z - Traque sanguinaire
- Taille du modèle : augmentée de 15%
E - Hurlement bestial
- Coût en mana : 70 ⇒ 55
- Délai de récupération : 100/85/70/55/40 secondes ⇒ 80/70/60/50/40 secondes
- Passif : les compétences déclenchent également le gain en vitesse d'attaque quand elles sont utilisées sur des ennemis avec moins de 50% de leurs PV. La vitesse d'attaque octroyée par les attaques et les compétences persiste entre les attaques.
- Bonus du passif : augmentation de 250% contre les ennemis qui ont moins de 25% de leurs PV ⇒ augmentation de 200% contre les ennemis qui ont moins de 20% de leurs PV
- Réduction de délai de récupération : la récupération est deux fois plus rapide si personne n'est chassé ⇒ 30% du délai de récupération est remboursé si personne n'est détecté par l'actif
- Verrouillage actif supprimé : le lancement de la compétence n'est plus verrouillé pendant les combats contre des champions.
R - Contrainte infinie
- Verrouillage des attaques de base après le deuxième lancement : 0,5 seconde ⇒ 0,25 seconde
- Rayon d'impact : 100 unités de distance ⇒ 150 unités de distance
- NOUVEAU Griffes à l'avant : Warwick ne s'attache plus qu'aux champions qui se trouvent devant lui.
WukongStats de base
Z - Guerrier espiègle
- Mana : 300 ⇒ 330
- Délai de récupération : 22/20/18/16/14 secondes ⇒ 18/17/16/15/14 secondes
Objets
Lame spectre de Youmuu
- Recette : Dague dentelée + Rectrix + Pioche + 150 PO ⇒ Dague dentelée + Rectrix + Épée longue + 675 PO
- Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 55
- Vitesse de déplacement : 0% ⇒ 4%
Opportunité
- Recette : Dague dentelée + Rectrix + 925 PO ⇒ Dague dentelée + Pioche + Épée longue + 475 PO
- Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 55
- Vitesse de déplacement : 4% ⇒ 0%
- Létalité de Préparation : 10/6 ⇒ 11/7
Poignard de Statikk
- Coût total : 2900 PO ⇒ 2700 PO
- Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 45
- Vitesse d'attaque : 40% ⇒ 30%
- Étincelle électrique : (refonte) vos 3 premières attaques dans les 8 sec lancent une chaîne d'éclairs à l'impact, infligeant 60 pts de dégâts magiques à jusqu'à 5 cibles (dont la cible de l'attaque). Ces dégâts sont augmentés à 85 contre les sbires et les monstres. (25-10 secondes de récupération aux niveaux 7-12)
- Électrochoc : (refonte) participer à une élimination réinitialise le délai de récupération d'Étincelle électrique.
Flèches des Yun Tal
- Coût total : 2950 PO ⇒ 3000 PO
- Recette : Pioche + Carquois zénithien + 775 PO ⇒ BF Glaive + Fronde de l'éclaireur + Épée longue + 750 PO
- Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 50
- Chances de coup critique : 25% ⇒ supprimées
- NOUVEAUVitesse d'attaque : 25%
- Lame dentelée : supprimée
- NOUVEAU Propriété passive - Entraînement létal : à l'attaque, vous gagnez définitivement +0,2% de chances de coup critique (max 25%).
- NOUVEAU Propriété passive - Déluge : quand vous attaquez un champion ennemi, vous gagnez +30% de vitesse d'attaque pendant 4 secondes (40 secondes de récupération. Réduit le délai de 1 seconde à l'impact, et de 2 secondes lors d'un coup critique).
Sorts d'invocateur
Barrière
- PV du bouclier : 120-480 (selon le niveau) ⇒ 100-460 (selon le niveau)
Châtiment
- Distance permise pour cibler les monstres épiques : 300 unités de distance ⇒ 125 unités de distance
ARAM - Le pont du Progrès
- Ajustement de tous les éléments visuels pour Arcane
- Ajout d'une petite voie rapide au centre du pont pour rendre le jeu plus intéressant, et donner aux champions en mêlée et aux assassins une stratégie alternative en début de partie, qui était souvent un moment difficile à passer pour eux
- Ajustement de l'emplacement des kits de soins pour qu'ils soient légèrement plus vers le centre du pont
- Ajout de légers buffs pour les kits de soins en fonction du côté de la carte
- Ajout d'une zone augmentant la vitesse pour suivre vos alliés lorsqu'ils foncent à toute allure avec leurs boules de neige
- Ajout de buffs spécifiques à chaque côté de la carte lorsque vous détruisez un inhibiteur
- Ajout de quelques hautes herbes/barrières pour rendre les défenses un peu plus intéressantes
- Quêtes de némésis : ajout de cinq nouvelles quêtes de némésis uniques. Jouez et découvrez les histoires qui vous attendent !
Rotation de la boutique fantastiqueDésormais disponibles
- Sona du Voyage immortel prestige
- Malphite du pulsar sombre prestige
- Ekko gardien des étoiles prestige
- Renata Glasc La Ilusión prestige
- Retraits de la boutique fantastique
- Miss Fortune de l'Alliance brisée prestige
- Shaco combattant spirituel prestige
- Riven à l'épée vaillante prestige
- Teemo fleur spirituelle prestige
- Lee Sin héraut de la nuit prestige
- Jinx chat de combat prestige
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug à cause duquel le jeu plantait si Neeko tentait de cloner un Yasuo récemment réapparu.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Hydre titanesque consommait les effets Déluge de lames.
- Correction d'un bug à cause duquel le A de Naafiri n'infligeait pas de dégâts si elle mourait avant que le A touche sa cible.
- Correction d'un bug à cause duquel l'interruption du A de Kassadin était incohérente.
- Correction d'un bug à cause duquel la hitbox du R de Warwick s'étendait derrière lui.
- Correction d'un bug à cause duquel tuer une larve du Néant octroyait un effet Légende : accélération.
- Correction d'un bug à cause duquel les projectiles (comme les tirs de tourelle) suivaient et touchaient parfois Ekko après qu'il a utilisé son R et quitté la portée du projectile.
- Correction d'un bug à cause duquel le A d'Ekko n'appliquait parfois pas son ralentissement.
- Correction d'un bug à cause duquel les runes recommandées pour Rengar ne proposaient pas de runes secondaires.
- Correction d'un bug à cause duquel Zoé se désynchronisait après avoir utilisé Saut éclair.
- Correction d'un bug à cause duquel Ekko ne consommait parfois pas les effets Déluge de lames avec son E.
- Correction d'un bug à cause duquel le héraut de la Faille devenait invisible s'il était invoqué à l'intérieur du R de Mordekaiser. (Note de la rédaction : Pardon ?)
- Correction d'un bug à cause duquel Zoé ne gagnait pas de vitesse de déplacement quand elle activait le Chant de guerre de Shurelya avec son Z.
- Correction d'un bug à cause duquel les tirs renforcés du E d'Akshan ne suivaient pas la même logique que les tirs normaux du E.
- Correction d'un bug à cause duquel les compétences d'Udyr pouvaient déclencher l'Hexplaque expérimentale et la Convergence de Zeke.
- Correction d'un bug à cause duquel une ligne blanche apparaissait parfois sur la Faille de l'invocateur.
- Correction d'un bug à cause duquel Zoé ne pouvait pas obtenir le sort Téléportation débridée avec son Z.
Skins et Chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Ambessa de la Chasse éternelle
- Swain de la Chasse éternelle
- Kindred de la Chasse éternelle
- Swain de la Chasse éternelle prestige
- Pantheon de la Chasse éternelle
- Katarina de la Chasse éternelle
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Ambessa de la Chasse éternelle
- Swain de la Chasse éternelle
- Kindred de la Chasse éternelle
- Pantheon de la Chasse éternelle
- Katarina de la Chasse éternelle
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