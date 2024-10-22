LoL : MàJ 14.21, les détails de la mise à jour

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.18
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.18 de LoL dans cet article.
Patch notes 14.21 de LoL
Primes de champion
Généralités
- Les primes de champion sont maintenant calculées sur les PO gagnées et perdues, plutôt que sur les séries d'éliminations ou de morts et sur le farming qui en découle.
- Les PO des sources spécifiques à certains champions (par exemple l'Adoration de Draven et le Dé pipé de Twisted Fate) ne contribuent jamais aux primes de champion.
- Les primes de champion augmentent désormais par paliers fins. Par exemple, il est désormais possible d'avoir une prime de +1 PO.
- Les primes ne sont pas affichées sur le tableau des scores avant de valoir au moins 150 PO et la mise à jour se fait par incréments de 50 PO.
- L'annonce d'interruption s'affiche pour tout champion tué affecté par une prime d'au moins 150 PO.
Primes positives
- Une prime positive est un bonus de PO octroyé au tueur d'un champion au moment de la mort de ce dernier (inchangé).
- Les primes positives ne sont plus calculées en fonction des séries d'éliminations.
- Les primes positives ne sont plus calculées en fonction des éliminations de sbires et de monstres relativement au nombre d'éliminations moyen des sbires et des monstres de l'équipe ennemie.
- Les champions valent maintenant 1 PO de prime bonus toutes les 4 PO qu'ils gagnent avec des éliminations et des assistances. Les PO d'interruption n'augmentent pas la prime positive du tueur.
- Les PO potentielles des primes sont maintenant réduites de 1 PO toutes les 4 PO perdues en mourant au profit des champions ayant réussi l'élimination ou l'ayant assistée.
- En cas de prime positive, la prime des champions augmente de 1 PO toutes les 20 PO qu'ils gagnent avec les sbires et les monstres.
- Quand un champion est interrompu, toute sa prime disparaît.
- À titre d'exception, un champion affecté par une prime supérieure à 700 PO conserve la prime restante lors de sa prochaine vie.
- Les 100 premières PO de la prime ne sont pas prises en compte. Par exemple, 400 PO d'éliminations et d'assistances n'entraînent pas de prime, mais les 400 PO suivantes créent une prime de +100 PO.
- Quand elles sont actives, les primes d'objectif dévaluent désormais les primes positives pour l'équipe perdante. Ce modificateur commence à 10% de réduction et peut atteindre environ 80% de réduction dans les scénarios les plus extrêmes.
Primes négatives
- Une prime négative est une dévaluation des PO gagnées à l'élimination d'un champion. Au contraire des primes positives, cette valeur réduite est aussi prise en compte dans le calcul des PO des assistances (inchangé).
- Les primes négatives ne sont plus calculées en fonction des séries de morts.
- Les primes négatives ne sont plus réinitialisées après une seule élimination.
- Les primes négatives ne défont plus une mort par assistance.
- En cas de prime négative, la valeur de base en PO diminue de 1 PO toutes les 4 PO perdues en mourant au profit des champions ayant réussi l'élimination ou l'ayant assistée.
- En cas de prime négative, la valeur de base en PO augmente de 1 PO toutes les 4 PO gagnées avec des éliminations et des assistances. Les PO des interruptions entrent dans le calcul des primes négatives.
- En cas de prime négative, la valeur de base en PO augmente de 1 PO toutes les 10 PO gagnées avec des sbires et des monstres.
- Les 50 premières PO des primes négatives ne sont pas prises en compte. Par exemple, une mort à 300 PO place votre prime d'élimination de base à -25 PO, pas -75.
Primes d'objectif
- Les larves du Néant contribuent désormais.
- La différence d'XP contribue moins de 40%.
- La différence de PO contribue plus de 25%.
- Les différences de tourelles et de dragons vont probablement contribuer un peu plus.
- Les primes d'objectif se désactivent un peu plus vite quand l'équipe en difficulté fait son retour.
- Délai entre l'annonce et la fin des primes d'objectif : 60 secondes ⇒ 30 secondes
- Les primes d'objectif sont réduites de 20 à 40% dans les situations où l'équipe en difficulté est déjà en train de revenir dans la partie.
- Prime d'objectif de base du baron Nashor : 500 PO ⇒ 300 PO
Champions
Aurelion SolStats de base
E - Trou noir
- PV de base : 620 ⇒ 600
- Dégâts magiques : 50/75/100/125/150 (+80% de votre puissance) ⇒ 50/75/100/125/150 (+60% de votre puissance)
AzirStats de base
- Régénération des PV : 5 ⇒ 7
- Dégâts d'attaque : 52 ⇒ 56
BrandStats de base
Compétence passive - Flammes
- Régénération du mana : 10,65 ⇒ 9
A - Brûlure
- Dégâts de la détonation : 9-13% (selon le niveau) des PV max (+2% tous les 100 pts de puissance) ⇒ 8-12% (selon le niveau) des PV max (+2% tous les 100 pts de puissance)
- Coût en mana : 50 ⇒ 70
CamilleStats de base
Z - Balayage tactique
- PV de base : 670 ⇒ 650
E - Saut mural
- Dégâts minimum : 70/100/130/160/190 (+60% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 50/75/100/125/150 (+60% de vos dégâts d'attaque bonus)
- Les dégâts bonus à l'extrémité du cône restent inchangés.
- La bulle d'aide a été clarifiée pour expliquer que les dégâts selon les PV max ont une limite de 300 contre les monstres.
R - Ultimatum Hextech
- Dégâts : 60/90/120/150/180 (+90% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60/90/120/150/180 (+75% de vos dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts bonus : 5/10/15 (+4/6/8% des PV actuels) ⇒ 4/6/8% des PV actuels
CorkiCompétence passive - Munitions Hextech
Z - Valkyrie
- Dégâts bruts bonus : 15% ⇒ 20%
R - Barrage de projectiles
- Dégâts maximum : 150/225/300/375/450 (+150% de vos dégâts d'attaque bonus) (+150% de votre puissance) ⇒ 200/275/350/425/500 (+200% de vos dégâts d'attaque bonus) (+150% de votre puissance)
- Dégâts : 80/160/240 (+70% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 90/170/250 (+80% de vos dégâts d'attaque bonus)
EliseStats de base
- Stat de croissance en armure : 5,2 ⇒ 4,5
FiddlesticksA - Terreur
- Dégâts : 6/7/8/9/10% (+2% tous les 100 pts de puissance) des PV actuels de la cible ⇒ 5/6/7/8/9% (+2% tous les 100 pts de puissance) des PV actuels de la cible
- Dégâts amplifiés : 12/14/16/18/20% (+4% tous les 100 pts de puissance) des PV actuels de la cible ⇒ 10/12/14/16/18% (+4% tous les 100 pts de puissance) des PV actuels de la cible
GalioStats de base
- Mana de base : 500 ⇒ 410
GangplankStats de base
E - Baril de poudre
- Régénération du mana : 7,5 ⇒ 8
- Délai de rechargement : 18/17/16/15/14 sec ⇒ 17/16/15/14/13 sec
GwenCompétence passive - Mille coupures
- Dégâts : 1% (+0,72% tous les 100 pts de puissance) des PV max de la cible ⇒ 1% (+0,6% tous les 100 pts de puissance) des PV max de la cible
HweiAA - Feu dévastateur
E - Sujet : Tourments
- Dégâts : 60/90/120/150/180 (+75% de votre puissance) (+3/4/5/6/7% des PV max de la cible) ⇒ 50/80/110/140/170 (+70% de votre puissance) (+3/4/5/6/7% des PV max de la cible)
- Délai de récupération : 12/11,5/11/10,5/10 secondes ⇒ 13/12,5/12/11,5/11 secondes
IreliaA - Rush fatal
R - Pointe de l'avant-garde
- Délai de récupération : 11/10/9/8/7 secondes ⇒ 10/9/8/7/6 secondes
- Mana : 20 ⇒ 15
- Dégâts : 5/25/45/65/80 (+60% de vos dégâts d'attaque) ⇒ 5/25/45/65/80 (+70% de vos dégâts d'attaque)
- Dégâts bonus contre les sbires : 50-259 (selon le niveau) ⇒ 50-237 (selon le niveau)
- Réduction du délai de récupération du A : supprimée
Kai'SaCompétence passive - Seconde peau
- Dégâts initiaux : 5-23 (selon le niveau) (+15% de votre puissance) ⇒ 4-24 (selon le niveau) (+12% de votre puissance)
- Dégâts par effet : 1-12 (selon le niveau) (+2,5% de votre puissance) ⇒ 1-6 (selon le niveau) (+3% de votre puissance)
- Dégâts maximum : 9-71 (selon le niveau) (+25% de votre puissance) ⇒ 8-48 (selon le niveau) (+24% de votre puissance)
KarthusR - Requiem
- Dégâts magiques : 200/350/500 (+75% de votre puissance) ⇒ 200/350/500 (+70% de votre puissance)
KassadinA - Orbe du Néant
E - Pulsation
- Dégâts magiques : 65/95/125/155/185 (+70% de votre puissance) ⇒ 65/95/125/155/185 (+60% de votre puissance)
- Dégâts magiques : 60/90/120/150/180 (+70% de votre puissance) ⇒ 60/90/120/150/180 (+65% de votre puissance)
KayleZ - Bénédiction céleste
- Coût en mana : 90/100/110/120/130 ⇒ 70/75/80/85/90
MalphiteStats de base
- PV de base : 644 ⇒ 665
NasusCompétence passive - Mangeur d'âmes
A - Buveuse d'âmes
- Vol de vie : 12/18/24% (selon le niveau) ⇒ 9/15/21% (selon le niveau)
- Dégâts physiques bonus : 40/60/80/100/120 (+ effets cumulés de Buveuse d'âmes) ⇒ 35/55/75/95/115 (+ effets cumulés de Buveuse d'âmes)
NilahA - Lame fluide
R - Apothéose
- Le projectile du combo EA de Nilah inflige désormais des dégâts instantanément dans la zone, plutôt qu'au moment où le projectile touche l'ennemi.
- Les attaques de base de Nilah ne sont plus annulées quand le buff de son A s'achève.
- La première attaque de base après le lancement de son ultime ne devrait plus être retardée.
QiyanaStats de base
Z - Terraforce
- Régénération des PV : 6 ⇒ 8
- Dégâts : 8/16/24/32/40 (+10% de vos dégâts d'attaque bonus) (+45% de votre puissance) ⇒ 8/16/24/32/40 (+20% de vos dégâts d'attaque bonus) (+45% de votre puissance)
SennaStats de base
- Armure : 28 ⇒ 25
- Stat de croissance en armure : 4,7 ⇒ 4
SivirStats de base
A - Lame boomerang
- Dégâts d'attaque : 58 ⇒ 60
- Dégâts : 15/30/45/60/75 (+80/85/90/95/100% de vos dégâts d'attaque totaux) (+60% de votre puissance) ⇒ 60/85/110/135/160 (+100% de vos dégâts d'attaque bonus) (+60% de votre puissance)
SwainStats de base
A - Poigne mortifère
- Régénération des PV : 7 (+0,65) ⇒ 3 (+0,5)
- Mana : 468 ⇒ 400
- Régénération du mana : 8 ⇒ 10
- Compétence passive - Nuée de corbeaux
- Soins : 3/4/5/6% des PV max (aux niveaux 1/6/11/16) ⇒ 3-6% des PV max (augmentation linéaire)
Z - Œil de l'empire
- Coût en mana : 45/50/55/60/65 ⇒ 40/45/50/55/60
- Dégâts d'un éclair : 65/85/105/125/145 (+40% de votre puissance) ⇒ 60/85/110/135/160 (+45% de votre puissance)
- Dégâts des éclairs suivants : 15/25/35/45/55 (+10% de votre puissance) ⇒ 25% des dégâts initiaux
- Dégâts maximum : 125/185/245/305/365 (+80% de votre puissance) ⇒ 120/170/220/270/320 (+90% de votre puissance)
E - Capture
- Dégâts : 80/115/150/185/220 (+55% de votre puissance) ⇒ 70/105/140/175/210 (+60% de votre puissance)
- Durée du ralentissement : 2,5 secondes ⇒ 1,5 seconde
- Ralentissement : 25/35/45/55/65% ⇒ 50/55/60/65/70%
- Durée de la révélation : 4/5/6/7/8 secondes ⇒ 6 secondes
R - Incarnation démoniaque
- Délai de récupération : 10 secondes ⇒ 14/13/12/11/10 secondes
- Coût en mana : 50 ⇒ 60/65/70/75/80
- Vitesse du projectile à l'aller : 935-2735 ⇒ 1125-1800
- Temps de trajet du projectile à l'aller : 0,533 - 0,667 ⇒ 0,6
- Vitesse du projectile au retour : 600-2200 ⇒ 2000-2800
- Temps de trajet du projectile au retour : 0,533 - 0,667 ⇒ 0,4
- Largeur du projectile au retour : 170 ⇒ 180
- Dégâts maximum : 70/115/160/205/250 (+50% de votre puissance) ⇒ 80/120/160/200/240 (+60% de votre puissance)
- Dégâts au passage : supprimés
- Dégâts de l'explosion : 35/45/55/65/75 (+25% de votre puissance) ⇒ 80/120/160/200/240 (+60% de votre puissance)
- L'effet de particules d'immobilisation n'apparaît plus sur les cibles éliminées par l'explosion.
- Éruption démoniaque peut être relancée toutes les 8 secondes (sans impact de l'accélération de compétence), jusqu'à un maximum de 100 fois (bonne chance). Le premier lancement reste disponible après 2 secondes.
- Délai de récupération : 100/80/60 secondes après la fin de la transformation ⇒ 120 secondes après le début de la transformation
- Dégâts d'Éruption démoniaque : 150/225/300 (+60% de votre puissance) ⇒ 150/250/350 (+50% de votre puissance)
- Ralentissement décroissant d'Éruption démoniaque : 60% ⇒ 75%
- Dégâts par seconde : 20/40/60 (+10% de votre puissance) ⇒ 15/25/35 (+5% de votre puissance)
- Soins par seconde : 15/27,5/40 (+18% de votre puissance) ⇒ 15/30/45 (+5% de votre puissance) (+1,25% de vos PV bonus)
- Réduction du délai de récupération du E : supprimé
TalonZ - Ratissage
- Dégâts du retour : 50/80/110/140/170 (+80% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60/90/120/150/180 (+90% de vos dégâts d'attaque bonus)
TaricZ - Bastion
- Pourcentage de l'armure de Taric octroyé en tant qu'armure bonus : 9/10/11/12/13% ⇒ 6/7/8/9/10%
TeemoStats de base
Z - Vélocité
- PV de base : 598 ⇒ 615
- Vitesse de déplacement bonus : 10/14/18/22/26% ⇒ 12/16/20/24/28%
- Vitesse de déplacement bonus de l'actif : 20/28/36/44/52% ⇒ 24/32/40/48/56%
ViegoStats de base
- Stat de croissance en armure : 5,2 ⇒ 4,6
VolibearE - Foudroiement
- Délai de récupération : 12 secondes ⇒ 14 secondes
XayahZ - Plumage mortel
- Dégâts du coup bonus : 20% ⇒ 25%
YoneZ - Fendoir spirituel
- Dégâts totaux : 10/20/30/40/50 (+11/12/13/14/15% des PV max) ⇒ 10/20/30/40/50 (+10/11/12/13/14% des PV max)
YorickCompétence passive - Berger des âmes
- Dégâts d'attaque des Goules de Brume : 2-88 (selon le niveau) (+25% de vos dégâts d'attaque totaux) ⇒ 4-90 (selon le niveau) (+20% de vos dégâts d'attaque totaux)
ObjetsChaussures de sorcier
Lame du roi déchu
- Pénétration magique : 15 ⇒ 12
- Fil de brume : 10% (mêlée) / 6% (distance) des PV actuels de la cible ⇒ 8% (mêlée) / 5% (distance) des PV actuels de la cible
RunesRunes recommandées
Twisted Fate
Azir
- Électrocution + Inspiration ⇒ Comète arcanique + Inspiration
Rengar
- Jeu de jambes ⇒ Conquérant
Tempo mortel
- La page de runes de Conquérant a été mise à jour.
- Premier coup + Domination ⇒ Jeu de jambes + Domination
- Électrocution + Inspiration ⇒ Électrocution + Précision
- Vitesse d'attaque par effet cumulé (mêlée) : 5% ⇒ 6%
ARAMBuffs
Nerfs
- Soraka : dégâts subis : 100% ⇒ 97%
- Ivern : dégâts infligés : 90% ⇒ 95%
Objets
- Nilah : dégâts infligés : 100% ⇒ 97%
- Xerath : dégâts infligés : 95% ⇒ 93%
- Tueur de krakens : Modificateur de portée : 80% ⇒ 90%
Grimoire ultimeÉquilibrages
Buffs
- Ryze : accélération de compétence bonus du R : 35 ⇒ 45
- Xayah : multiplicateur du ratio du R : 0,8 ⇒ 0,9
- Kindred : accélération de compétence bonus du R : 35 ⇒ 45
- Vel'Koz : Accélération de compétence bonus du R : 35 ⇒ 45
- Renata : accélération de compétence bonus du R : 35 ⇒ 45
Nerfs
- Akali : +10% de dégâts infligés, -5% de dégâts subis
- Smolder : +5% de dégâts infligés, -5% de dégâts subis
- Briar : -10% de dégâts infligés, +5% de dégâts subis, -5% de PV pour ses soins
- Maître Yi : +5% de dégâts subis ⇒ -10% de dégâts infligés, +5% de dégâts subis
- Volibear : -5% de dégâts infligés, +5% de dégâts subis, -5% de PV pour ses soins
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug à cause duquel le A - Tir lunaire d'Aphelios tirait vers l'arrière après avoir lancé le A - Éclipse entravante.
- Correction d'un bug à cause duquel lancer le E d'Elise alors que le curseur était hors de la portée du cocon la forçait à se déplacer jusqu'à ce qu'elle soit à portée avant de tirer.
- Correction d'un bug à cause duquel certaines compétences ciblées étaient incapables de sélectionner des sbires.
- Correction d'un bug à cause duquel acheter des composants pour des objets autres que celui en file d'attente vous amenait à faire des achats erronés.
- Correction de plusieurs bugs de formatage qui touchaient la bulle d'aide du Poignard de Statikk.
- Correction d'un bug à cause duquel le traqueur « Dégâts aux champions » de l'Armure roncière et de la Cotte épineuse indiquait les valeurs avant mitigation.
- Correction d'un bug à cause duquel, si plusieurs joueurs équipés de l'Arc axiomatique attaquaient simultanément la même cible et si celle-ci mourait, seul le joueur qui l'avait éliminée bénéficiait de la réduction du délai de récupération du R.
- Correction d'un bug à cause duquel Attaque soutenue traquait des stats désuètes.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques du E de Yorick ne se lançaient pas.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques de Trundle n'étaient pas localisées.
- Correction d'un bug à cause duquel la Lance de Shojin considérait les attaques de base lancées avec le buff rouge comme des compétences.
- Correction d'un bug à cause duquel le Z de Naafiri ralentissait les ennemis de 99% avec Estropieur.
- Correction d'un bug à cause duquel Ryze était incapable de déclencher la propriété Tir hyperprécis de la Concentration lointaine.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques de Kai'Sa étaient parfois désynchronisées ou ne se lançaient pas.
- Correction d'un bug à cause duquel le bouclier du Régénérateur de pierre de lune ne disparaissait pas quand il est appliqué par le E de K'Santé.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Diana démiurge cosmique prestige
- Diana démiurge cosmique
- Zoé du pulsar sombre
- Kai'Sa du pulsar sombre
- Sylas du pulsar sombre
- Yorick du pulsar sombre
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Diana démiurge cosmique
- Zoé du pulsar sombre
- Kai'Sa du pulsar sombre
- Sylas du pulsar sombre
- Yorick du pulsar sombre
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