LoL : Le principal problème du mode URF a été identifié par les joueurs

Le mode URF de LoL n'est pas aussi amusant qu'il devrait l'être, mais les joueurs savent pourquoi et ont partagé la solution.
Le mode URF (Ultra Rapid Fire), généralement très apprécié par les joueurs, a fait son retour sur LoL
à l'occasion de la première saison de 2025 en janvier. Or, beaucoup voient leurs parties être entachées à cause d'une méta propice au splitpush. La communauté a discuté sur Reddit du problème et a proposé une solution pour y remédier.
Les joueurs aimeraient une réduction des délais de réapparition après la mort en URF
Si vous avez lancé une partie d'URF en début de saison 1 en 2025, vous avez sans doute eu la mauvaise surprise de constater que certains de vos adversaires savent tirer profit de vos morts. En effet, étant donné que les délais de réapparition sont assez élevés à partir du milieu de partie
, beaucoup n'hésitent pas à sauter sur l'occasion pour prendre un maximum d'objectifs, et parfois même, le nexus. Les champions en mesure de splitpush
comme Tryndamere ou Sion ont le vent en poupe, ce qui n'est pas du goût de tout le monde.
Selon les joueurs au cours d'une discussion sur Reddit, le principal problème du mode URF est sans aucun doute lié au fait que « le temps passé mort est trop long
». Cela invite donc les joueurs à opter pour des personnages qui excellent dans le splitpush, contribuant fortement à gâcher le plaisir du mode.
The problem with urf is that death times are too long, which makes people split push and not fight
byu/idiotredditors999 inleagueoflegends
Il est vrai qu'à partir de 15 minutes de jeu, il faut compter environ 50 secondes pour réapparaître après une élimination, ce qui incite à éviter les teamfights et à farmer la jungle. Bien entendu, ces attitudes vont à l'encontre des objectifs de l'URF, si bien qu'une intervention de Riot Games est demandée. Le développeur se montre souvent à l'écoute des joueurs sur ce type de points. Une mise à jour pourrait donc être appliquée d'ici peu, mais il faudra faire preuve d'un peu de patience pour en savoir plus.
commentaire (0)