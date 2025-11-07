LoL, Faker : « La plus grande force du jeu vidéo est que les hommes et les femmes peuvent y jouer sans aucune différence physique »

Le midlaner des SKT T1, Faker, fait de nouveau l'unanimité auprès de la communauté de LoL en raison d'une déclaration pleine de bon sens quant à la place des femmes dans le gaming en novembre 2025.
La finale de Championnats du monde 2025 de League of Legends
se déroulera le dimanche 9 novembre, et opposera KT Rolster à l'emblématique équipe des SKT T1, emmenée par le brillant "Faker". À l'approche de ce rendez-vous incontournable de la scène esport, les interviews se multiplient, et une déclaration du midlaner coréen a été saluée par la communauté.
Faker encourage le développement d'une scène esport mixte
Le 7 novembre 2025, une conférence de presse à laquelle participe "Faker", le célèbre midlaner des SKT T1, a été organisée à l'approche de la finale des Worlds. Plusieurs questions ont été posées au champion coréen, et l'une d'entre elles était en lien avec la place des femmes sur la scène esport.
Question : Faker, que penses-tu des tournois féminins et non-binaires organisés à travers le monde ? As-tu un message pour les joueuses qui souhaitent percer dans le circuit LoL Esports ?
Réponse de Faker : Je pense que la plus grande force du jeu vidéo est que les hommes et les femmes peuvent y jouer sans aucune différence physique. J'ai constaté une énorme croissance du nombre de joueuses à travers le monde. J'espère qu'elles pourront continuer à se développer et avoir un impact sur la scène dans son ensemble.
Face à cette réponse pleine de sagesse et d'ouverture d'esprit, la communauté de LoL
a sans tarder applaudit chaleureusement les propos tenus par le plus grand joueur du MOBA.
Faker: I believe that the biggest strength of gaming is that men and women can both play without any physical differences. I've seen that there's been a huge growth in the number of female players around the world. I hope they can continue to grow and make an impact on the scene overall.
Pour beaucoup, en plus d'être un joueur emblématique, Faker est aussi un grand homme.
byu/Yujin-Ha inleagueoflegends
Le fait qu'une telle personnalité prenne le parti de la raison doit être pris pour modèle (il est tout à fait vrai que les jeux vidéo sont une discipline offrant par nature une véritable identité des sexes) selon la communauté.
Récemment, "Bwipo" avait fait polémique pour des déclarations sexistes, dans lesquelles il estimait que les femmes ne pouvaient pas devenir professionnelles en raison de leur période mensuelle. Plusieurs commentaires ont alors comparé les deux hommes, et sans surprise, l'avis le plus populaire n'est autre que celui de Faker. Le sexisme dans les jeux vidéo existe pourtant bel et bien, et il n'est pas rare de lire des remarques déplacées en jeu. Le midlaner coréen a ainsi offert une nouvelle lueur d'espoir, qui pourrait contribuer à améliorer un peu plus les mentalités à ce sujet.
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