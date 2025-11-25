LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.24

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 novembre 2025 à 11h53
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.24 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.24
Le patch 25.24 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 3 décembre 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.24 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.24, et après le nerf du micro-patch adressé à Zaahen, le développeur constate encore que le nouveau champion se montre encore un peu trop puissant à haut niveau. Un nerf supplémentaire sera donc appliqué, mais Riot Games ne sait pas encore quelle forme il prendra. D'un autre côté, Mel occupera une place importante dans le prochain patch, avec plusieurs modifications qui seront apportés à son E, et des unités se jouant dans la jungle seront également concernées par des changements.

zed
Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez un aperçu du patch 25.24 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Braum (santé de base, passif)
  • Nasus (santé, dégâts du A)
  • Sejuani (CD, ratio AP et coût en mana du A, coût en mana du Z, CD du R, ratio AP du E)
  • Swain (soins du passif)
  • Viktor (bouclier du A)
Nerfs
  • Dr. Mundo (A, santé maximale contre les monstres)
  • Kayn (amplification des dégâts Shadow assassin)
  • Kha'Zix (dégâts de base du Z)
  • Maître Yi (santé de base, AD)
  • Mel (dégâts du E et coût en mana)
  • Zaahen 
  • Zed (passif contre les monstres)

Systèmes 

Buffs
  • Legends : Bloodline
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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