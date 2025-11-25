LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.24

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.24 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.24 de League of Legends

Champions

Braum (santé de base, passif)

Nasus (santé, dégâts du A)

Sejuani (CD, ratio AP et coût en mana du A, coût en mana du Z, CD du R, ratio AP du E)

Swain (soins du passif)

Viktor (bouclier du A)

Dr. Mundo (A, santé maximale contre les monstres)

Kayn (amplification des dégâts Shadow assassin)

Kha'Zix (dégâts de base du Z)

Maître Yi (santé de base, AD)

Mel (dégâts du E et coût en mana)

Zaahen

Zed (passif contre les monstres)

Systèmes

Legends : Bloodline

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et après le nerf du micro-patch adressé à Zaahen, le développeur constate encore que le nouveau champion se montre encore un peu trop puissant à haut niveau. Un nerf supplémentaire sera donc appliqué, mais Riot Games ne sait pas encore quelle forme il prendra. D'un autre côté, Mel occupera une place importante dans le prochain patch, avec plusieurs modifications qui seront apportés à son E, et des unités se jouant dans la jungle seront également concernées par des changements.Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez unci-dessous.