LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.17

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.17 de LoL dans cet article.
Le patch 25.17 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 26 août 2025 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 25.17 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.17
, et a d'abord prévenu que les deux prochaines mises à jour seraient légères en raison du lancement des nouveaux systèmes de détection des comptes boostés ou smurf.
Le développeur prévoit de suivre la tendance actuelle s'étant instaurée, visant à proposer des builds plus exotiques pour certains champions, comme Irelia AP ou Nilah Jungle. Ainsi, ce patch apportera aussi des ajustements de ce type, avec par exemple un buff de Kog'Maw AP. De plus, certains objets vont recevoir un buff pour les rendre plus performants.
Enfin, Gwen est trop présente en top lane, et va donc subir un nerf. Yunara de son côté continue d'exceller et pourrait à son tour faire l'objet d'un nerf, mais pas dans l'immédiat.
Pour en savoir plus sur les ajustements prévus pour les champions, découvrez un aperçu du patch 25.17 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Irelia (AP)
- Kassadin
- Kayn (lane)
- Kog'Maw (AP)
- Miss Fortune
- Morgana
- Nilah
- Senna
- Sett
- Vayne
- Gwen
- Maître Yi
- Rumble
- Singed
Système (buffs)
- Profane Hydra
- Horizon Focus
- Axiom Arc
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