LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.17

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.17 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.17 de League of Legends

Champions

Irelia (AP)

Kassadin

Kayn (lane)

Kog'Maw (AP)

Miss Fortune

Morgana

Nilah

Senna

Sett

Vayne

Gwen

Maître Yi

Rumble

Singed

Système (buffs)

Profane Hydra

Horizon Focus

Axiom Arc

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et a d'abord prévenu que les deux prochaines mises à jour seraient légères en raison du lancement des nouveaux systèmes de détection des comptes boostés ou smurf.Le développeur prévoit de suivre la tendance actuelle s'étant instaurée, visant à proposer des builds plus exotiques pour certains champions, comme Irelia AP ou Nilah Jungle. Ainsi, ce patch apportera aussi des ajustements de ce type, avec par exemple un buff de Kog'Maw AP. De plus, certains objets vont recevoir un buff pour les rendre plus performants.Enfin, Gwen est trop présente en top lane, et va donc subir un nerf. Yunara de son côté continue d'exceller et pourrait à son tour faire l'objet d'un nerf, mais pas dans l'immédiat.Pour en savoir plus sur les ajustements prévus pour les champions, découvrez unci-dessous.