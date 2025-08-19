LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.17

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 août 2025 à 11h13
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.17 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.17
Le patch 25.17 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 26 août 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.17 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.17, et a d'abord prévenu que les deux prochaines mises à jour seraient légères en raison du lancement des nouveaux systèmes de détection des comptes boostés ou smurf.

Le développeur prévoit de suivre la tendance actuelle s'étant instaurée, visant à proposer des builds plus exotiques pour certains champions, comme Irelia AP ou Nilah Jungle. Ainsi, ce patch apportera aussi des ajustements de ce type, avec par exemple un buff de Kog'Maw AP. De plus, certains objets vont recevoir un buff pour les rendre plus performants.

apercu-patch-25-17
Enfin, Gwen est trop présente en top lane, et va donc subir un nerf. Yunara de son côté continue d'exceller et pourrait à son tour faire l'objet d'un nerf, mais pas dans l'immédiat.

Pour en savoir plus sur les ajustements prévus pour les champions, découvrez un aperçu du patch 25.17 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Irelia (AP)
  • Kassadin
  • Kayn (lane)
  • Kog'Maw (AP)
  • Miss Fortune
  • Morgana
  • Nilah
  • Senna
  • Sett
  • Vayne
Nerfs
  • Gwen
  • Maître Yi
  • Rumble
  • Singed

Système (buffs)

  • Profane Hydra
  • Horizon Focus
  • Axiom Arc
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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