LoL : Ce que nous savons sur le patch 14.22

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 14.22 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 14.22 de League of Legends

Champions

Blitzcrank

Briar

Fizz

Irelia

Katarina

Kayle

Rumble

Swain

Varus

Vayne

Vel'Koz

Vi

Wukong

Aatrox

Anivia

Corki

Illaoi

Jax

Lillia

Mordekaiser

Poppy

Seraphine

Shen

Sylas

Syndra

Udyr

K'Santé

Système

Vitesse de déplacement des sbires

Poignard de Statikk

Lame spectre de Youmuu

Châtiment (Smite targeting forgiveness)

Opportunity

Yun Tal Wildarrows

Sort d'invocateur : Barrière

Le patch 14.21 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreLa mise à jour 14.22 deinterviendra juste après la finale des Championnats du monde 2024, et amènera des changements de taille pour certains champions et systèmes. Tout d'abord, les personnages ayant perdu de leur puissance à la suite du nerf de la Lame du roi déchu, comme Irelia, vont recevoir un buff. Après sa refonte, Swain va aussi faire l'objet d'une légère amélioration, de façon à ce qu'il soit un peu plus compétitif. D'un autre côté, les champions trop oppressants au niveau de la méta, tels que Corki, Illaoi, Mordekaiser ou encore Anivia, subiront un nerf, tandis que de nouveaux ajustements seront apportés à K'Santé.De plus, dans l'optique d'optimiser la gestion de la carte, la vitesse des sbires va être augmentée pour que les assassins puissent mieux les gérer en milieu de partie. Quelques-uns de leurs objets de prédilection, comme le Poignard de Statikk, seront d'ailleurs révisés pour permettre des choix stratégiques plus évidents. Pour en savoir plus sur les changements à venir, retrouvez la liste desci-dessous.