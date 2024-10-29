LoL : Ce que nous savons sur le patch 14.22

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 14.22 de LoL dans cet article.
Le patch 14.21 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 6 novembre 2024 sur League of Legends
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Ce que nous savons sur les notes de patch 14.22 de League of Legends
La mise à jour 14.22 de LoL
interviendra juste après la finale des Championnats du monde 2024, et amènera des changements de taille pour certains champions et systèmes. Tout d'abord, les personnages ayant perdu de leur puissance à la suite du nerf de la Lame du roi déchu, comme Irelia, vont recevoir un buff. Après sa refonte, Swain va aussi faire l'objet d'une légère amélioration, de façon à ce qu'il soit un peu plus compétitif. D'un autre côté, les champions trop oppressants au niveau de la méta, tels que Corki, Illaoi, Mordekaiser ou encore Anivia, subiront un nerf, tandis que de nouveaux ajustements seront apportés à K'Santé.
De plus, dans l'optique d'optimiser la gestion de la carte, la vitesse des sbires va être augmentée pour que les assassins puissent mieux les gérer en milieu de partie. Quelques-uns de leurs objets de prédilection, comme le Poignard de Statikk, seront d'ailleurs révisés pour permettre des choix stratégiques plus évidents. Pour en savoir plus sur les changements à venir, retrouvez la liste des buffs et nerfs à venir avec le patch 14.22
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Blitzcrank
- Briar
- Fizz
- Irelia
- Katarina
- Kayle
- Rumble
- Swain
- Varus
- Vayne
- Vel'Koz
- Vi
- Wukong
Ajustement
- Aatrox
- Anivia
- Corki
- Illaoi
- Jax
- Lillia
- Mordekaiser
- Poppy
- Seraphine
- Shen
- Sylas
- Syndra
- Udyr
Système
Ajustements
Nerfs
- Vitesse de déplacement des sbires
- Poignard de Statikk
- Lame spectre de Youmuu
- Châtiment (Smite targeting forgiveness)
- Opportunity
- Yun Tal Wildarrows
- Sort d'invocateur : Barrière
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