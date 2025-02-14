LoL : Calendrier des mises à jour de 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 février 2025 à 16h30
Les dates de sortie des patchs de 2025 pour LoL ont été dévoilées par Riot Games.
LoL : Calendrier des mises à jour de 2025
La première saison de 2025 de League of Legends a débuté en janvier, et les joueurs peuvent d'ores et déjà apprécier des changements conséquents au niveau des mécaniques. Riot Games met son MOBA à jour très régulièrement, influant ainsi sur la méta de manière permanente. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons retranscrit toutes les dates de sortie des mises à jour de LoL en 2025 dans cet article.

Dates de sortie des mises à jour de LoL en 2025

Connaître les dates de sortie de chaque patch de LoL vous permet d'anticiper également leur sortie sur le PBE, et de vous entraîner avant les autres sur la méta à venir ou de tester un nouveau personnage avant les autres. Toutefois, créer un compte est nécessaire, et quelques conditions doivent être remplies pour accéder à cette fonctionnalité. Il vous faudra avoir atteint le rang d'honneur niveau 3, prouvant ainsi votre bonne conduite sur le jeu. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez découvrir les changements futurs sur le jeu, qui peuvent parfois prendre du temps avant d'être totalement emmagasinés. 

patch-date-2025-lol
Les mises à jour de LoL interviennent toutes les deux semaines, le mercredi sur les serveurs européens. Cette année, trois patchs seront néanmoins déployés un jeudi au cours de la première saison, deux fois en janvier et une fois en février. Les raisons de ces irrégularités n'ont pas été communiquées.

Les éventuels correctifs ne sont pas compris dans la liste suivante, indiquant les dates de sortie des patchs de l'année 2025 de League of Legends :

Saison 1
  • 25.S1.1 → Jeudi 9 janvier 2025
  • 25.S1.2 → Jeudi 23 janvier 2025
  • 25.S1.3 → 5 février 2025
  • 25.S1.4 → Jeudi 20 février 2025
  • 25.S1.5 → 5 mars 2025
  • 25.S1.6 → 19 mars 2025
  • 25.S1.7 → 2 avril 2025
  • 25.S1.8 → 16 avril 2025
Saison 2
  • 25.S2.1 → 30 avril 2025
  • 25.S2.2 → 14 mai 2025
  • 25.S2.3 → 28 mai 2025
  • 25.S2.4 → 11 juin 2025
  • 25.S2.5 → 25 juin 2025
  • 25.S2.6 → 16 juillet 2025
  • 25.S2.7 → 30 juillet 2025
  • 25.S2.8 → 13 août 2025
Saison 3
  • 25.S3.1 → 27 août 2025
  • 25.S3.2 → 10 septembre 2025
  • 25.S3.3 → 24 septembre 2025
  • 25.S3.4 → 8 octobre 2025
  • 25.S3.5 → 22 octobre 2025
  • 25.S3.6 → 5 novembre 2025
  • 25.S3.7 → 19 novembre 2025
  • 25.S3.8 → 10 décembre 2025
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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