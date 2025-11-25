League of Legends : idées de cadeaux parfaits à offrir pour Noël 2025

Noël approche, et pour les fans de League of Legends, il existe mille façons d'allier passion et originalité au pied du sapin. Statues, livres, accessoires ou cartes en jeu, l'univers de Runeterra regorge de bonnes idées pour faire plaisir sans tomber dans le déjà-vu. Voici une sélection d'objets officiels et inspirés, à la fois esthétiques et accessibles, qui parleront aussi bien aux invocateurs nostalgiques qu'aux nouveaux joueurs séduits par Arcane.
Statues
Pour les plus grands fans de l'univers League of Legends, qui aiment retrouver leurs champions préférés au-delà de l'écran, les statues proposées sur le Merch Riot sont une excellente option. Aussi bien décoratives qu'expressives, elles apportent une vraie touche de caractère à un setup gaming ou à une étagère dédiée
. Fidèles aux designs originaux, elles existent en plusieurs tailles et gammes de prix, ce qui permet de trouver facilement une pièce à la hauteur de ses envies.
Voici les deux modèles qui ont particulièrement retenu notre attention, mais n'hésitez pas à explorer le reste de la collection sur le site officiel
. Il y en a pour tous les goûts, du fan occasionnel au collectionneur passionné.
K/DA Akali Unlocked
Bien qu'elle ne fasse pas partie des plus récentes, cette statue reste une valeur sûre parmi les « premiers prix » de la collection. Inspirée d'Akali dans sa version K/DA
, figure rebelle du groupe virtuel
, elle capture parfaitement l'attitude et l'énergie du personnage. Entre sa pose dynamique, son socle néon et ses finitions particulièrement soignées, elle s'impose comme l'une des plus belles pièces de la collection Unlocked
proposée par Riot Games (en toute honnêteté, seule Jinx peut vraiment rivaliser).
Fabriquée en résine peinte à la main, elle met en valeur tout ce qui définit Akali dans l'univers K/DA : une présence marquée, un équilibre entre grâce et danger, et un outfit directement tiré de ses apparitions dans les clips du groupe
. Où l'acheter : Boutique officielle Riot Games
Prix : 89,50 €
Jinx Unlocked
Longtemps sous-cotée, Jinx a vu sa popularité exploser grâce à la série Arcane sur Netflix. Véritable coup de cœur pour les fans
, cette statue lui rend hommage avec justesse et caractère. On y retrouve toute sa folie créative… et sa folie tout court
. Son sourire démesuré, son lance-roquettes « Pow-Pow » et ses longues mèches bleues en bataille traduisent parfaitement l'énergie incontrôlable de la criminelle de Zaun
.
Imposante par sa taille et riche en détails, cette pièce de collection s'impose naturellement dans un setup gaming ou sur une étagère dédiée. Un incontournable pour les amateurs d'univers Riot et les fans d'Arcane
. Où l'acheter : Boutique officielle Riot Games
Prix : 79,50 €
Livres
Ruination – Édition collector
Disponible en deux versions à sa sortie, le roman Ruination se distingue d'abord par sa couverture emblématique, marquée par l'épée du roi déchu
, que l'on retrouve également en bleu sur la tranche, et un élégant marquage doré. Il s'agit de l'un des premiers ouvrages à approfondir l'histoire des figures emblématiques de League of Legends, en posant les bases d'un pan narratif majeur de Runeterra.
Le récit explore la tragédie fondatrice de Camavor et la naissance de la Brume noire, à l'origine de l'un des arcs les plus sombres de l'univers
. Écrit par Anthony Reynolds, scénariste chez Riot Games, Ruination retrace le destin funeste de Kalista et de la reine Isolde, prises dans un engrenage de loyauté, de trahison et de désespoir.
L'édition collector publiée par Mana Books propose une couverture rigide, un marquage doré et un papier épais de belle qualité. Une pièce incontournable pour les lecteurs passionnés de fantasy, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent approfondir le lore de League of Legends à travers un récit maîtrisé et poignant
.Preview du livre : Ruination
Où l'acheter : Mana Books
/ Amazon Relié
/ Amazon Broché
Prix : 29,90 € / 29,90 € / 13 €
Arcane : L'art et la création
Plonger dans les coulisses d'Arcane, c'est redécouvrir tout le talent derrière la série Netflix de Fortiche Production
. Ce superbe artbook officiel de Mana Books réunit concept arts, croquis de production, interviews et storyboards commentés.
On y découvre les inspirations graphiques de Piltover et Zaun, les premières esquisses de Vi et Jinx
, ainsi que des commentaires exclusifs sur la mise en scène et la direction artistique. Un indispensable pour tout fan d'animation, de dessin ou simplement curieux de comprendre comment un univers aussi riche a pris vie. Où l'acheter : Mana Books
/ Amazon Relié
Prix : 39,90 €
Arcane : Ambessa, choisie par le loup
Ambessa : Choisie par les loups est un roman inédit qui met en lumière Ambessa Medarda
, figure charismatique et redoutée révélée dans la série Arcane. Écrit par C. L. Clark, le récit revient sur son passé de guerrière noxienne
, sa montée en puissance, ses ambitions et les choix difficiles qui ont façonné son destin.
On y découvre une femme tiraillée entre devoir, pouvoir et héritage, dans un contexte d'intrigues politiques
, de conflits militaires et de tensions familiales, notamment avec sa fille Mel.
Le roman enrichit le lore de League of Legends en approfondissant l'histoire de Noxus tout en étoffant la mythologie de Runeterra
avec une approche mature, dense et parfaitement cohérente avec l'univers d'Arcane. Où l'acheter : Mana Books
/ Amazon Broché
Prix : 13 €
In Game et produits dérivés
Cartes prépayées Riot Points
Que vous soyez joueur ou que vous souhaitiez simplement faire plaisir à un fan de League of Legends, la carte prépayée Riot Points reste une valeur sûre
. Pratique et sans risque, elle permet d'offrir du contenu in-game sans avoir à deviner les préférences de la personne. Skins, passes d'événement, chromas… le bénéficiaire choisit lui-même ce qui lui plaît dans la boutique des jeux Riot.
Disponibles en plusieurs montants, ces cartes sont utilisables sur League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics et Legends of Runeterra
. Un format simple mais toujours apprécié, facile à glisser dans une enveloppe ou à associer à un autre petit cadeau pour faire mouche à coup sûr. Où les trouver :
Amazon, Fnac, Micromania, grandes surfaces
Collection K/DA – Mode et accessoires
La ligne K/DA de Riot Games s'étend bien au-delà des figurines. T-shirts, hoodies, casquettes et accessoires reprennent l'esthétique pop et futuriste du groupe virtuel qui a marqué la scène musicale du jeu. Riot ne fait généralement pas dans le « cheap » et propose donc des vêtements de bonne qualité
, faciles à porter et parfaits pour afficher sa passion sans tomber dans le cliché gamer. Où l'acheter : Collection K/DA
Carte cadeau Riot Merch
Pour les indécis, la carte cadeau digitale Riot Merch est le compromis idéal. Elle permet à son bénéficiaire de choisir lui-même
entre les statues, les vêtements ou les objets déco disponibles sur la boutique officielle.
Un moyen simple d'offrir l'univers LoL tout en laissant le plaisir du choix. Où l'acheter : Boutique Riot Merch
Les jeux League of Legends à (re)découvrir sur Steam
Si offrir une figurine ou un roman est toujours une bonne idée, on peut aussi prolonger le plaisir directement sur PC avec les jeux inspirés de l'univers de League of Legends.
Développés sous le label Riot Forge
, ces titres solo permettent d'explorer Runeterra autrement, à travers des expériences narratives et artistiques très différentes.
Song of Nunu : A League of Legends Story
Développé par Tequila Works
, ce jeu d'aventure poétique suit le jeune Nunu
et son fidèle compagnon Willump
dans un voyage à travers les terres glacées du Freljord
.
Mélange d'exploration, d'énigmes et d'émotions, l'histoire met en avant la force de l'amitié et la beauté du monde de Runeterra. Le titre est disponible sur Steam
, Switch
, PlayStation
et Xbox.
The Mageseeker : A League of Legends Story
Plus sombre et intense, The Mageseeker
suit Sylas
dans sa quête de liberté contre l'oppression magique de Demacia
. Avec son gameplay d'action en 2D et son pixel art somptueux, il mêle combats nerveux, thématiques politiques et moments de révolte dignes des plus grandes sagas.
Disponible sur Steam
, Epic Games Store
et consoles.
CONVERGENCE : A League of Legends Story
Changement d'ambiance avec Ekko
, le génie du temps venu de Zaun
. Ce jeu de plateforme et de combat mise sur un gameplay dynamique fondé sur la manipulation temporelle. Une aventure visuellement superbe, portée par une narration centrée sur les choix et leurs conséquences.
Disponible sur Steam
et toutes les consoles majeures.
commentaire (1)
Merci pour ces idées!