League of Legends : idées de cadeaux parfaits à offrir pour Noël 2025

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
modifié le 15 décembre 2025 à 12h41
Noël approche, et pour les fans de League of Legends, il existe mille façons d'allier passion et originalité au pied du sapin. Statues, livres, accessoires ou cartes en jeu, l'univers de Runeterra regorge de bonnes idées pour faire plaisir sans tomber dans le déjà-vu. Voici une sélection d'objets officiels et inspirés, à la fois esthétiques et accessibles, qui parleront aussi bien aux invocateurs nostalgiques qu'aux nouveaux joueurs séduits par Arcane.
League of Legends : idées de cadeaux parfaits à offrir pour Noël 2025

Statues

Pour les plus grands fans de l'univers League of Legends, qui aiment retrouver leurs champions préférés au-delà de l'écran, les statues proposées sur le Merch Riot sont une excellente option. Aussi bien décoratives qu'expressives, elles apportent une vraie touche de caractère à un setup gaming ou à une étagère dédiée. Fidèles aux designs originaux, elles existent en plusieurs tailles et gammes de prix, ce qui permet de trouver facilement une pièce à la hauteur de ses envies.

Voici les deux modèles qui ont particulièrement retenu notre attention, mais n'hésitez pas à explorer le reste de la collection sur le site officiel. Il y en a pour tous les goûts, du fan occasionnel au collectionneur passionné.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

K/DA Akali Unlocked

Bien qu'elle ne fasse pas partie des plus récentes, cette statue reste une valeur sûre parmi les « premiers prix » de la collection. Inspirée d'Akali dans sa version K/DA, figure rebelle du groupe virtuel, elle capture parfaitement l'attitude et l'énergie du personnage. Entre sa pose dynamique, son socle néon et ses finitions particulièrement soignées, elle s'impose comme l'une des plus belles pièces de la collection Unlocked proposée par Riot Games (en toute honnêteté, seule Jinx peut vraiment rivaliser).

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Fabriquée en résine peinte à la main, elle met en valeur tout ce qui définit Akali dans l'univers K/DA : une présence marquée, un équilibre entre grâce et danger, et un outfit directement tiré de ses apparitions dans les clips du groupe.

Où l'acheter : Boutique officielle Riot Games
Prix : 89,50 €

Jinx Unlocked

Longtemps sous-cotée, Jinx a vu sa popularité exploser grâce à la série Arcane sur Netflix. Véritable coup de cœur pour les fans, cette statue lui rend hommage avec justesse et caractère. On y retrouve toute sa folie créative… et sa folie tout court. Son sourire démesuré, son lance-roquettes « Pow-Pow » et ses longues mèches bleues en bataille traduisent parfaitement l'énergie incontrôlable de la criminelle de Zaun.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Imposante par sa taille et riche en détails, cette pièce de collection s'impose naturellement dans un setup gaming ou sur une étagère dédiée. Un incontournable pour les amateurs d'univers Riot et les fans d'Arcane.

Où l'acheter : Boutique officielle Riot Games
Prix : 79,50 €

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Livres

Ruination – Édition collector

Disponible en deux versions à sa sortie, le roman Ruination se distingue d'abord par sa couverture emblématique, marquée par l'épée du roi déchu, que l'on retrouve également en bleu sur la tranche, et un élégant marquage doré. Il s'agit de l'un des premiers ouvrages à approfondir l'histoire des figures emblématiques de League of Legends, en posant les bases d'un pan narratif majeur de Runeterra.

Le récit explore la tragédie fondatrice de Camavor et la naissance de la Brume noire, à l'origine de l'un des arcs les plus sombres de l'univers. Écrit par Anthony Reynolds, scénariste chez Riot Games, Ruination retrace le destin funeste de Kalista et de la reine Isolde, prises dans un engrenage de loyauté, de trahison et de désespoir.

L'édition collector publiée par Mana Books propose une couverture rigide, un marquage doré et un papier épais de belle qualité. Une pièce incontournable pour les lecteurs passionnés de fantasy, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent approfondir le lore de League of Legends à travers un récit maîtrisé et poignant.

Preview du livre : Ruination
Où l'acheter : Mana BooksAmazon ReliéAmazon Broché
Prix : 29,90 € / 29,90 € / 13 €

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Arcane : L'art et la création

Plonger dans les coulisses d'Arcane, c'est redécouvrir tout le talent derrière la série Netflix de Fortiche Production. Ce superbe artbook officiel de Mana Books réunit concept arts, croquis de production, interviews et storyboards commentés.

On y découvre les inspirations graphiques de Piltover et Zaun, les premières esquisses de Vi et Jinx, ainsi que des commentaires exclusifs sur la mise en scène et la direction artistique. Un indispensable pour tout fan d'animation, de dessin ou simplement curieux de comprendre comment un univers aussi riche a pris vie.

Où l'acheter : Mana BooksAmazon Relié
Prix : 39,90 €

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Arcane : Ambessa, choisie par le loup

Ambessa : Choisie par les loups est un roman inédit qui met en lumière Ambessa Medarda, figure charismatique et redoutée révélée dans la série Arcane. Écrit par C. L. Clark, le récit revient sur son passé de guerrière noxienne, sa montée en puissance, ses ambitions et les choix difficiles qui ont façonné son destin.

On y découvre une femme tiraillée entre devoir, pouvoir et héritage, dans un contexte d'intrigues politiques, de conflits militaires et de tensions familiales, notamment avec sa fille Mel.

Le roman enrichit le lore de League of Legends en approfondissant l'histoire de Noxus tout en étoffant la mythologie de Runeterra avec une approche mature, dense et parfaitement cohérente avec l'univers d'Arcane.

Où l'acheter : Mana BooksAmazon Broché 
Prix : 13 €

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

In Game et produits dérivés

Cartes prépayées Riot Points

Que vous soyez joueur ou que vous souhaitiez simplement faire plaisir à un fan de League of Legends, la carte prépayée Riot Points reste une valeur sûre. Pratique et sans risque, elle permet d'offrir du contenu in-game sans avoir à deviner les préférences de la personne. Skins, passes d'événement, chromas… le bénéficiaire choisit lui-même ce qui lui plaît dans la boutique des jeux Riot.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Disponibles en plusieurs montants, ces cartes sont utilisables sur League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics et Legends of Runeterra. Un format simple mais toujours apprécié, facile à glisser dans une enveloppe ou à associer à un autre petit cadeau pour faire mouche à coup sûr.

Où les trouver : Amazon, Fnac, Micromania, grandes surfaces

Collection K/DA – Mode et accessoires

La ligne K/DA de Riot Games s'étend bien au-delà des figurines. T-shirts, hoodies, casquettes et accessoires reprennent l'esthétique pop et futuriste du groupe virtuel qui a marqué la scène musicale du jeu. Riot ne fait généralement pas dans le « cheap » et propose donc des vêtements de bonne qualité, faciles à porter et parfaits pour afficher sa passion sans tomber dans le cliché gamer.

Où l'acheter : Collection K/DA

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Carte cadeau Riot Merch

Pour les indécis, la carte cadeau digitale Riot Merch est le compromis idéal. Elle permet à son bénéficiaire de choisir lui-même entre les statues, les vêtements ou les objets déco disponibles sur la boutique officielle.

Un moyen simple d'offrir l'univers LoL tout en laissant le plaisir du choix.

Où l'acheter : Boutique Riot Merch

chrome_LaBZSAKdWj

Les jeux League of Legends à (re)découvrir sur Steam

Si offrir une figurine ou un roman est toujours une bonne idée, on peut aussi prolonger le plaisir directement sur PC avec les jeux inspirés de l'univers de League of Legends.

Développés sous le label Riot Forge, ces titres solo permettent d'explorer Runeterra autrement, à travers des expériences narratives et artistiques très différentes. 

steamwebhelper_nNNmjaBYoU

Song of Nunu : A League of Legends Story

Développé par Tequila Works, ce jeu d'aventure poétique suit le jeune Nunu et son fidèle compagnon Willump dans un voyage à travers les terres glacées du Freljord.

Mélange d'exploration, d'énigmes et d'émotions, l'histoire met en avant la force de l'amitié et la beauté du monde de Runeterra. Le titre est disponible sur Steam, Switch, PlayStation et Xbox.

Miniature vidéo

The Mageseeker : A League of Legends Story

Plus sombre et intense, The Mageseeker suit Sylas dans sa quête de liberté contre l'oppression magique de Demacia. Avec son gameplay d'action en 2D et son pixel art somptueux, il mêle combats nerveux, thématiques politiques et moments de révolte dignes des plus grandes sagas.

Disponible sur Steam, Epic Games Store et consoles.

Miniature vidéo

CONVERGENCE : A League of Legends Story

Changement d'ambiance avec Ekko, le génie du temps venu de Zaun. Ce jeu de plateforme et de combat mise sur un gameplay dynamique fondé sur la manipulation temporelle. Une aventure visuellement superbe, portée par une narration centrée sur les choix et leurs conséquences.

Disponible sur Steam et toutes les consoles majeures.

Miniature vidéo
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

LoL : Le chat vocal d'équipe arrive, Riot Games dévoile les nouveautés de l'Acte 2 de la saison 3
League of Legends 09 septembre 2026

LoL : Le chat vocal d'équipe arrive, Riot Games dévoile les nouveautés de l'Acte 2 de la saison 3

Riot Games a communiqué à propos des grandes nouveautés à venir sur LoL lors du second acte de la saison 3 de 2026. Retrouvez un aperçu de ces ajouts dans cet article.
LoL : Rotation des Champions gratuits
League of Legends 08 septembre 2026

LoL : Rotation des Champions gratuits

Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
Riot Games donne des nouvelles de son MMO : « C'est la quête du Graal »
League of Legends 07 septembre 2026

Riot Games donne des nouvelles de son MMO : « C'est la quête du Graal »

Riot Games a profité de la PAX West de septembre 2026 pour donner un nouveau signe de vie concernant son projet de MMO, qui s'inspirera de l'univers de LoL.

commentaire (1)

Avatar
Thx (invité) Le 25/11/2025 à 17:53

Merci pour ces idées!