Little Witch in the Woods : Les configurations PC

Les configurations PC de Little Witch in the Woods

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit Processeur → Dual Core i5 2.5 GHz

Dual Core i5 2.5 GHz Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 560

NVIDIA GeForce GTX 560 DirectX → Version 11

Version 11 Espace disque → 2 Go d'espace libre nécessaire

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit Processeur → Quad Core 3.0 GHz

Quad Core 3.0 GHz Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 4 Go d'espace libre nécessaire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Little Witch in the Woods était attendu par les joueurs et les joueuses, amateurs de « wholesome games ». D'ailleurs, certains d'entre eux désirant se lancer dans cette nouvelle aventure Pixel Art se demandentComme vous allez pouvoir le voir ci-dessous, les configurations PC de Little Witch in the Woods sont très correctes. La bonne nouvelle est qu'il ne faut pas nécessairement posséder une très très bonne machine pour faire tourner le soft. Ainsi, de nombreux joueurs pourront très probablement s'essayer au jeu, malgré une configuration plus modeste.Si vous souhaitez vous faire un avis sur, vous pouvez retrouver, ci-dessous, le trailer diffusé lors du lancement en accès anticipé du soft.Sachez queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC, via la plateforme Steam et via le Game Pass. Les développeurs ont prévu d'ajouter du nouveau contenu, dans les prochains mois, et de corriger les problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses.À l'heure actuelle, la version 1.0 dene dispose pas de date de sortie précise.