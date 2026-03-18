Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Life is Strange: Reunion. Nous vous dévoilons la réponse.

Life is Strange: Reunion sort-il sur PS4 et Xbox One ?

PC (Steam) Edition Standard → 31,69 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction. Edition Deluxe → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix,arrive à la fin du mois de mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce propos et se demandent, dès lors,Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative :. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Deck Nine Games et Square Enix ont toujours spécifié quene se rendrait disponible que sur PS5, Xbox Series et PC, le 26 mars 2026.En réalité, cela n'a rien d'exceptionnel et c'est tout à fait compréhensible. L'une des raisons est que l'ancienne génération de consoles,, est en fin de vie, et ce, depuis quelques années maintenant. Certains jeux sortent, effectivement, encore un peu sur ces plateformes, mais cela devient de plus en plus rare. Par ailleurs,sont moins puissantes et demandent donc plus d'efforts d'optimisations, voire des sacrifices qui peuvent réduire la qualité de l'expérience.De ce fait, et comme vous l'aurez compris,sera jouable sur PS5, Xbox Series et PC, le 26 mars 2026. Si vous désirez découvrir les nouvelles aventures de Max Caulfield et Chloe Price, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose cet opus Life is Strange sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :