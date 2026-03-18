Life is Strange: Reunion sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 mars 2026 à 17h42
Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Life is Strange: Reunion. Nous vous dévoilons la réponse.
Life is Strange: Reunion sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, Life is Strange: Reunion arrive à la fin du mois de mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce propos et se demandent, dès lors, si Life is Strange: Reunion arrive sur la précédente génération de consoles, à savoir sur PS4 et Xbox One.

Life is Strange: Reunion sort-il sur PS4 et Xbox One ? 

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Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : Life is Strange: Reunion ne sortira pas sur PS4 et Xbox One. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Deck Nine Games et Square Enix ont toujours spécifié que Life is Strange: Reunion ne se rendrait disponible que sur PS5, Xbox Series et PC, le 26 mars 2026.

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En réalité, cela n'a rien d'exceptionnel et c'est tout à fait compréhensible. L'une des raisons est que l'ancienne génération de consoles, la PS4 et la Xbox One, est en fin de vie, et ce, depuis quelques années maintenant. Certains jeux sortent, effectivement, encore un peu sur ces plateformes, mais cela devient de plus en plus rare. Par ailleurs, la PS4 et la Xbox One sont moins puissantes et demandent donc plus d'efforts d'optimisations, voire des sacrifices qui peuvent réduire la qualité de l'expérience.

Miniature vidéo

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Life is Strange: Reunion sera jouable sur PS5, Xbox Series et PC, le 26 mars 2026. Si vous désirez découvrir les nouvelles aventures de Max Caulfield et Chloe Price, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose cet opus Life is Strange sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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