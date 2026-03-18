Certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de Life is Strange: Reunion dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Life is Strange: Reunion est-il dans le Game Pass ?

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(Steam) PS5

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Développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix,, qui est considéré comme un jeu d'action-aventure narratif, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes,. Deck Nine Games et Square Enix n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment.Néanmoins, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que Deck Nine Games et Square Enix décident de proposer, à l'avenir. D'autant plus que certains opus de la franchise, comme Life is Strange: True Colors, ont été dans ledit catalogue pendant un temps. Évidemment, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article, si besoin.En attendant la possible arrivée de, et si vous souhaitez coûte que coûte découvrir les nouvelles aventures de Max Caulfield et Chloe Price, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :