Life is Strange: Reunion est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 mars 2026 à 16h55
Certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de Life is Strange: Reunion dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Life is Strange: Reunion est-il dans le Game Pass ?
Développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, Life is Strange: Reunion, qui est considéré comme un jeu d'action-aventure narratif, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos de l'arrivée de Life is Strange: Reunion dans le Game Pass.

Life is Strange: Reunion est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu que Life is Strange: Reunion entre dans le catalogue du Game Pass. Deck Nine Games et Square Enix n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment.

Néanmoins, il y a des chances que Life is Strange: Reunion intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que Deck Nine Games et Square Enix décident de proposer Life is Strange: Reunion dans le Game Pass, à l'avenir. D'autant plus que certains opus de la franchise, comme Life is Strange: True Colors, ont été dans ledit catalogue pendant un temps. Évidemment, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article, si besoin.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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