Life is Strange: Reunion sera la conclusion de la saga de Max et Chloe

Deck Nine Games a prévu de mettre fin à la saga de Max et Chloe avec Life is Strange: Reunion.

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Life is Strange: Reunion est la conclusion de l'épopée de Max et Chloe

Max et Chloe nous donnent rendez-vous en mars

















Comme vous le savez probablement déjà,, qui a été révélé pour la première fois le 20 janvier 2026, est le prochain opus de la licence Life is Strange. Le titre marquera le retour de Chloe Price, mais aussi de Max Caulfield. Cependant, et selon les informations partagées,En effet, durant le livestream dédié, qui a eu lieu en début de soirée le 20 janvier dernier, et à travers les diverses communications officielles, Deck Nine Games a souligné le fait que. D'ailleurs, sur la page Steam du titre, nous pouvons lire les mots suivants, en dessous de la mention « Une conclusion épique » : « La saga de Max et Chloe et le destin de Caledon sont entre vos mains ! Incarnez Max et Chloe dans une histoire inédite au dénouement épique ».Cela signifie, donc, que, qui ont marqué la franchise il y a de cela plus de dix ans. Par la suite, il se peut que Deck Nine Games (si le studio est en charge du possible futur jeu Life is Strange) décide de créer de nouveaux héros et héroïnes, comme il avait pu le faire avec Life is Strange: True Colors mettant en scène Alex Chen, pour ne citer qu'un exemple.Pour découvrir la fin de l'histoire de Max Caulfield et Chloe Price, il va falloir patienter encore quelques semaines puisqueest attendu pour le 26 mars 2026. Ce nouvel opus Life is Strange se rendra, dès lors, disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, celle de Microsoft ainsi que sur PC. Nous ne savons pas encore si Deck Nine Games et Square Enix ont prévu une version Nintendo Switch et/ou Nintendo Switch 2, comme ce fut le cas pour Life is Strange: Double Exposure.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver le 26 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.