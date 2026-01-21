Life is Strange: Reunion annoncé avec une date de sortie proche et un trailer

Deck Nine Games et Square Enix ont, récemment, dévoilé Life is Strange: Reunion avec un premier trailer, et surtout une date de sortie.

Life is Strange: Reunion marque le retour de Chloe Price

Mais voici que Chloe arrive à l'université Caledon. Hantée par des visions et d'impossibles souvenirs, Chloe est venue chercher de l'aide auprès de Max.



Mais celle-ci a sa propre crise à gérer : dans trois jours, un terrible incendie détruira le campus.



Le pouvoir de Max lui a fait gagner du temps, mais elle ne pourra pas empêcher la catastrophe à elle seule.



L'incendie va contraindre Max et Chloe à faire des choix déchirants. Pourront-elles se créer un avenir ensemble... avant que tout ne soit réduit en cendres ?

















Plusieurs éditions sont prévues pour Life is Strange: Reunion

Édition Deluxe de Life is Strange: Reunion : Mini bande originale numérique Artbook numérique Bande dessinée numérique Documentaire exclusif sur les coulisses du jeu avec les comédiennes de doublage Hannah Telle (Max) et Rhianna DeVries (Chloe)

Édition Collector de Life is Strange: Reunion (disponible exclusivement sur la boutique de Square Enix) : Coffre de produits et étui collector agrémentés d'illustrations exclusives signées Ilya Kushinov 12 chansons pressées sur un 33 tours Poster double-face de Drugstore Makeup (61 cm x 30,5 cm environ) Couvre-plateau en feutrine Rembobiner Trois médiators double-face personnalisés, avec six dessins originaux Trois cartes illustrées Polaroid avec Max et Chloe à l'honneur



Après avoir fuité, et comme prévu, Deck Nine Games et Square Enix, qui avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses, ont révéléEn effet,. Le studio de développement a profité de l'événement pour dévoilerSi les informations avaient déjà fuité quelques jours auparavant,. D'ailleurs, les développeurs ont précisé que. Les deux protagonistes devront, de nouveau, s'entraider. Le scénario de, qui est à retrouver sur la page Steam du titre, est le suivant :Du côté du gameplay, Deck Nine Games a indiqué que Max Caulfield sera, de nouveau, dotée de son pouvoir lui permettant de rembobiner le temps. Pour ce qui est de Chloe Price, les joueurs et les joueuses devront faire appel à leur ruse et leur esprit pour « démêler les secrets de ses visions ainsi que de ses doubles souvenirs ».En plus d'avoir révélé sa date de sortie, Deck Nine Games et Square Enix ont apporté. Les joueurs et les joueuses auront donc la possibilité de se procurer l'édition Standard (49,99 € - 39,99 € sur Steam), la Deluxe (59,99 € - 49,99 € sur Steam), un Pack Double comprenant Life is strange: Double Exposure (69,99 € - 59,99 € sur Steam) ou encore la Collector (119,99 € - 109,99 € via Steam). Voici, d'ailleurs, ce que les éditions Deluxe et Collector decontiennent :Celles et ceux qui précommanderont le titre obtiendront un pack de vêtements pour Max et Chloe. Rendez-vous donc le 26 mars 2026 pour découvrir, qui se rendra alors disponible sur PS5, Xbox Series et PC.