Life is Strange: Reunion : Faut-il avoir terminé les précédents jeux pour jouer à ce nouvel opus ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué aux précédents opus de la licence pour parcourir Life is Strange: Reunion. Nous vous donnons la réponse.

Faut-il avoir joué aux précédents opus de la licence pour faire Life is Strange: Reunion ?

PC (Steam) Edition Standard → 31,69 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction. Edition Deluxe → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



La licence Life is Strange doit, comme vous le savez probablement déjà, accueillir un tout nouvel opus, soit, qui est prévu pour la fin du mois de mars 2026. Le titre de Deck Nine Games et Square Enix est, d'ailleurs, plutôt attendu. Certaines personnes au sein de la communauté s'interrogent à son sujet et se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. D'après les informations dévoilées par Deck Nine Games et Square Enix, dans une FAQ,: « Life is Strange: Reunion accueille aussi bien les nouveaux joueurs que ceux qui reviennent ! ». D'ailleurs, le titre devrait proposer une vidéo récapitulative pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais joué à un titre Life is Strange avec Max et Chloe : « Une vidéo "Précédemment dans" présente Max Caulfield et Chloe Price et résume les moments forts de la saga jusqu'à présent ».Pour autant, sachez queest la suite de Life is Strange: Double Exposure. De ce fait, il peut être intéressant de parcourir l'opus Double Exposure avant de plonger dans. Cela pourrait vous permettre de mieux comprendre les personnages et surtout de saisir davantage les enjeux scénaristiques. De plus, étant donné quemet en scène Max Caulfield et Chloe Price, il peut être également pertinent de jouer à Life is Strange premier du nom. Ainsi, en parcourant Life is Strange: Double Exposure et Life is Strange, vous aurez toutes les clés en main pour. Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas obligatoire en soi, mais tout de même recommandé.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 26 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :