Life is Strange: Reunion : Ashly Burch (voix de Chloe) n'a pas été contactée par Deck Nine Games

Ashly Burch a, récemment, expliqué que Deck Nine Games ne l'a pas contacté pour reprendre son rôle dans Life is Strange: Reunion.

Ashly Burch ne sera pas la voix de Chloe dans Life is Strange: Reunion

On ne m'a pas demandé de reprendre mon rôle de Chloé, donc je découvre [Life is Strange] Reunion en même temps que les fans.

Max et Chloe occuperont toujours une place particulière dans mon cœur.

Ashly Burch may not be returning for Life is Strange: Reunion, but "Max and Chloe will always have a special place" in her hearthttps://t.co/IXpQ3Fca32 pic.twitter.com/YTrEQnuW4R — Eurogamer (@eurogamer) January 26, 2026

Qui est la voix de Chloe Price dans Life is Strange: Reunion ?

Au cours du mois de janvier 2026, Deck Nine Games et Square Enix ont annoncé, qui doit arriver en mars prochain et qui marquera le retour de Chloe Price.En effet, dans une récente interview accordée aux journalistes d'Eurogamer, Ashly Burch, qui a prêté sa voix à Chloe Price dans Life is Strange et qui est connue pour être celle d'Aloy dans les jeux Horizon (Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West), s'est exprimé à propos de. Ainsi,Par la suite, Ashly Burch a précisé qu'elle était « reconnaissante que les gens s'intéressent encore à ces personnages » et que Chloe ainsi que Max ont une place importante dans son cœur :Ainsi,. Cette dernière est assez connue des joueurs et des joueuses puisqu'elle a prêté sa voix à la complice de Max dans la préquelle Life is Strange: Before the Storm. Cet opus est également développé par Deck Nine Games, ce qui signifie que les développeurs ont déjà travaillé avec Rhianna DeVries par le passé. En ce qui concerne Max, nous retrouvons, bien évidemment, Hannah Telle.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 26 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.