Life is Strange: Reunion accès anticipé : Est-il possible d'y jouer en avance ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Life is Strange: Reunion propose un accès anticipé, et donc si cet opus est jouable quelques jours avant son lancement.
À compter de la fin du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses pourront retrouver Max Caulfield et Chloe Price dans un tout nouvel opus Life is Strange, soit Life is Strange: Reunion
. Alors que sa sortie approche à grand pas, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Life is Strange: Reunion dispose d'un accès anticipé, et donc si le titre est jouable en avance
. Nous vous apportons la réponse.
Life is Strange: Reunion possède t-il un accès anticipé ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse à cette question est négative : Life is Strange: Reunion ne propose pas d'accès anticipé
, et ne peut donc pas être découvert en avance. Ainsi, contrairement à son aîné, soit Life is Strange: Double Exposure
, ce nouvel opus ne dispose pas d'accès anticipé
et sera disponible au même moment, et ce, pour toutes les joueurs et tous les joueurs.
Cette information a notamment été partagée par les équipes de Square Enix et Deck Nine Games dans une FAQ, à retrouver sur le site officiel de l'éditeur
. À cet endroit, et à la suite de la question « Le jeu Life is Strange: Reunion propose-t-il une période d'accès anticipé ?
», les développeurs ont répondu :
Non, Life is Strange: Reunion ne propose pas de période d'accès anticipé. En précommandant ou en achetant n'importe quelle édition, vous aurez accès au jeu complet dès sa sortie, le 26 mars.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, il ne sera pas possible de découvrir les nouvelles aventures de Max Caulfield et Chloe Price, narrées dans Life is Strange: Reunion, avec quelques jours d'avance
. D'ailleurs, et comme précisé par les développeurs, notons que Life is Strange: Reunion
n'est pas un jeu épisodique et sera donc complet dès son lancement.
Rappelons, en guise de conclusion, que Life is Strange: Reunion
arrive le 26 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :
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