Test Life is Strange: Double Exposure : Le retour de Max Caulfield, entre émotions et surprises

Nous avons parcouru les nouvelles aventures de Max Caulfield, narrées dans Life is Strange: Double Exposure. Voici toutes nos impressions sur ce nouvel opus de la franchise Life is Strange, qui est signé par Deck Nine.

Conditions de test

Version : PS5.

: PS5. Temps de jeu : Environ 12 heures.

: Environ 12 heures. Langue : VO (anglais avec sous-titres).

: VO (anglais avec sous-titres). Manette utilisée : DualSense.

: DualSense. Connaissance de la licence : Tous les jeux Life is Strange terminés une fois, voire plusieurs fois pour la plupart d'entre eux.

Une murder party versant dans le surnaturel

Bienvenue à Caledon, Max !

Un meurtre étrange et impossible à résoudre ?





Un périple entre deux mondes parallèles

Traverser et percevoir pour enquêter









Choisir a des conséquences





Cet opus, une avancée pour la licence ?

Des progrès techniques, mais non sans embûches





Un BO qui s'en sort avec les honneurs

Il y a quasiment 10 ans, DON'T NOD Entertainment sortait le tout premier opus de la licence, nommé Life is Strange (2015).. Cette dernière étant la protagoniste et possède le pouvoir de rembobiner le temps (« rewind » dans la langue de Shakespeare).Avec son histoire aussi bien écrite que prenante, qui se conclut d'ailleurs sur un choix cornélien, Life is Strange a marqué les esprits des joueurs. Depuis, nous avons eu le droit à plusieurs opus, dont certains ont été développés par Deck Nine (Life if Strange: Before the Storm et Life is Strange: True Colors), mettant en scène de nouveaux personnages.Les joueurs et les joueuses étaient donc loin de penser que Max Caulfield reviendrait. Néanmoins,Or, de l'eau a coulé sous les ponts entre Life is Strange et Life is Strange: Double Exposure, signifiant ainsi que Max a bien évolué., et a été récompensée par son talent.(dans le Vermont), et donne, de ce fait, quelques cours à des étudiants.Accordons-nous un petit rembobinage dans le temps, voulez-vous. À la suite des événements survenus à Arcadia Bay, Max a voyagé dans différents endroits du monde et a, par la suite, posé ses bagages dans le Vermont pour devenir artiste résidente à l'Université de Caledon. Étant parvenue à mettre son passé de côté,D'ailleurs,(décision lors du chapitre final ou encore le statut de la relation entre Max et Chloé). De fait, l'ouverture de Life is Strange: Double Exposure permet de contextualiser l'aventure et surtout aider le joueur à comprendre l'impact du drame à venir.Ainsi, alors que Max, Moses et Safi passent une bonne soirée ensemble, sous les étoiles, cette dernière s'éloigne intentionnellement du groupe. Inquiète du départ de sa nouvelle meilleure amie, Max décide de la chercher.: la faculté de voyager entre deux réalités (une où Safi est vivante, une où elle est morte) et de percevoir les deux en même temps (par superposition, en quelque sorte).Évidemment, ces quelques lignes ne résument pas tout le scénario de Life is Strange: Double Exposure. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu narratif, nous ne vous spoilerons pas le reste de l'aventure.. Comme tout bon jeu Life is Strange, Double Exposure aborde des thématiques sociétales importantes, qui sont traitées avec une belle justesse, et se révèle être très mature sur certains sujets. Certains passages sont assez sombres, mais à juste titre., surtout pour comprendre l'étendue de cette nouvelle entrée. Dans tous les cas,... si tant est qu'ils soient prêts à plonger dans deux mondes parallèles aux côtés de Max Caulfield.Bien qu'un certain inspecteur du nom d'Alderman soit sur l'affaire du meurtre de Safi,. Comme dit précédemment, cela se manifeste de deux façons, à savoir la traversée et la perception.En activant une touche,. D'ailleurs, et comme vous l'aurez sans doute compris à ce stade, Max peut, de ce fait, retrouver Safi dans le monde de la vie afin de potentiellement prévenir le meurtre et connaître les motivations du coupable.. Par exemple, dans l'une des deux réalités, un personnage refuse de donner un document capital à Max et le range, dès lors, dans un tiroir. En passant dans l'autre monde, où la personne en question est absente, nous pouvons récupérer ledit document. Une autre fois, il est nécessaire de passer dans l'une des deux réalités pour obtenir un objet clé, à transmettre ensuite à Moses dans l'autre monde. Manette en main, le tout fonctionne très bien : en actionnant L1 ou bien R1 (sur PS5), nous sommes capables de profiter des pouvoirs de Max, en un rien de temps.Que ce soit lors des dialogues ou traversées d'un monde à l'autre, le jeu ne manque pas de nous indiquer dans quelle timeline nous sommes. Ce qui permet de bien suivre et de ne pas être perdu, bien que nous vous conseillons tout de même d'écouter avec attention Max ou encore de scruter son téléphone pour vous remémorer l'objectif en cours.En effet,. Sur celui-ci, nous pouvons scroller le fil d'actualité, via Crosstalk, alimenté par les différents personnages, répondre aux messages, accéder au journal intime de l'héroïne et également publier les photos prises durant l'aventure. Une section portrait recense, quant à elle, les derniers détails connus à propos des personnages.Pour le reste,. Sur ce point précis,. Celles-ci ont, comme vous vous en doutez, un impact sur la suite des événements. Certains nous ont, tout de même, semblé moins impactant que d'autres.. Par exemple, sur Life is Strange: Double Exposure, deux love interests pour Max sont proposés : la barmaid Amanda et le secrétaire Vinh. Dans le monde des morts, Amanda laisse à Max le temps de se remettre de la mort de Safi, tandis que les deux s'étaient entendus pour un « date ». Ce qui met ainsi en suspens leur potentielle relation. Ce qui n'est absolument pas le cas dans la réalité où Safi est vivante. Et encore, il ne s'agit là que d'un exemple mineur. Nous vous laissons la surprise entière en ce qui concerne les choix « game changer ».Remarquons tout de même que(une fois ceux-ci terminés), afin que ces derniers puissent modifier leurs choix et ainsi prendre connaissance des autres embranchements scénaristiques. De plus,pour rechercher les collectibles (photos au format polaroïd, par exemple) et glaner les trophées/succès manquants. Ce qui ravira, à coup sûr, les chasseurs et chasseurs de Platines/100 %.Avec son gameplay bien pensé et qui fait tout à fait sens, Life is Strange: Double Exposure offre une nouvelle expérience vidéoludique pour les fans de Max Caulfield ou bien de la franchise.Comme nous l'avions déjà remarqué dans notre preview,. De même, la synchronisation labiale (nous avons joué en VO), est réussie.. Si le monde de la mort propose des couleurs assez ternes et une atmosphère bleutée, le monde de la vie se veut plus éclatant et chaleureux. Des détails ci et là diffèrent également de lieux et en lieux, et ce, d'une réalité à une autre. Le bar de l'Université de Caledon, baptisé Snapping Turtle, en est un très bon exemple : les étudiants et professeurs s'apprêtent à célébrer le Krampus (sorte de Noël halloweenesque) si Safi est vivante, tandis que les festivités ont été annulées dans le monde des morts. En fonction, le bar n'est donc pas décoré de la même manière et l'ambiance générale qui s'en dégage s'en voit donc altérée.. Lors d'une séquence spécifique, le jeu n'a pas chargé les dialogues, nous laissant ainsi avec des personnages muets malgré le défilement des sous-titres en bas de l'écran. Un bug qui nous a obligé de recharger la scène. À un autre moment, nous avons eu un personnage en T-poste, mais celui-ci a repris sa position après avoir interagi avec lui. Hormis cela, durant toutes nos sessions effectuées sur une version PS5, nous n'avons pas été témoins d'autres problèmes majeurs ou bien victimes de ralentissements importants. Cette mouture étant, de ce fait, très correcte, bien qu'un petit patch correctif soit nécessaire.L'une des composantes majeures de la licence Life is Strange est (et sera toujours - espérons-le, en tout cas) sa soundtrack. Pour le coup,. D'autres parviennent également à tirer leur épingle du jeu : nous pensons notamment à « Illusions » et « Wake » de Tessa Rose Jackson ou encore à « Someone was Listening » de Dodie. Ainsi,. Pour autant, celle-ci manque d'un petit quelque chose pour égaler la puissance et portée de la soundtrack de Life is Strange: Before the Storm, selon nous (mais les goûts et les couleurs, vous savez...).Même si cela n'est pas le sujet principal ici,. Mention, d'ailleurs, spéciale à Olivia AbiAssi, qui prête sa voix à Safi, et Rachel Crowl à Gwen Hunter.