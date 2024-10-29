Test Life is Strange: Double Exposure : Le retour de Max Caulfield, entre émotions et surprises

Nous avons parcouru les nouvelles aventures de Max Caulfield, narrées dans Life is Strange: Double Exposure. Voici toutes nos impressions sur ce nouvel opus de la franchise Life is Strange, qui est signé par Deck Nine.
Conditions de test
- Version : PS5.
- Temps de jeu : Environ 12 heures.
- Langue : VO (anglais avec sous-titres).
- Manette utilisée : DualSense.
- Connaissance de la licence : Tous les jeux Life is Strange terminés une fois, voire plusieurs fois pour la plupart d'entre eux.
Une murder party versant dans le surnaturel
Bienvenue à Caledon, Max !
Il y a quasiment 10 ans, DON'T NOD Entertainment sortait le tout premier opus de la licence, nommé Life is Strange (2015). Catégorisé comme un jeu narratif à choix, le titre a posé les jalons de la franchise, tout en introduisant deux personnages forts : Chloé Price et Max Caulfield
. Cette dernière étant la protagoniste et possède le pouvoir de rembobiner le temps (« rewind » dans la langue de Shakespeare).
Avec son histoire aussi bien écrite que prenante, qui se conclut d'ailleurs sur un choix cornélien, Life is Strange a marqué les esprits des joueurs. Depuis, nous avons eu le droit à plusieurs opus, dont certains ont été développés par Deck Nine (Life if Strange: Before the Storm et Life is Strange: True Colors), mettant en scène de nouveaux personnages.
Les joueurs et les joueuses étaient donc loin de penser que Max Caulfield reviendrait. Néanmoins, Square Enix et Deck Nine en ont décidé autrement et ont ainsi annoncé officiellement Life is Strange: Double Exposure en juin 2024, avec Max Caulfield en tant que protagoniste
.
Or, de l'eau a coulé sous les ponts entre Life is Strange et Life is Strange: Double Exposure, signifiant ainsi que Max a bien évolué. Sur l'opus Double Exposure, Max, qui est plus âgée, n'a pas abandonné sa passion, soit la photographie
, et a été récompensée par son talent. Elle est désormais artiste en résidence à l'Université de Caledon
(dans le Vermont), et donne, de ce fait, quelques cours à des étudiants. Toutefois, si tout semble lui sourire, Max Caulfield va, de nouveau, faire face à un drame, qui va grandement altérer son quotidien
.
Un meurtre étrange et impossible à résoudre ?
Accordons-nous un petit rembobinage dans le temps, voulez-vous. À la suite des événements survenus à Arcadia Bay, Max a voyagé dans différents endroits du monde et a, par la suite, posé ses bagages dans le Vermont pour devenir artiste résidente à l'Université de Caledon. Étant parvenue à mettre son passé de côté, Max s'est fait de nouveaux amis : Safi et Mooses
.
D'ailleurs, le premier chapitre de Life is Strange: Double Exposure est là pour que le joueur puisse énoncer les choix opérés dans le jeu de 2015
(décision lors du chapitre final ou encore le statut de la relation entre Max et Chloé) mais surtout pour que ce dernier puisse prendre la mesure des liens d'amitié forts de ce trio
. De fait, l'ouverture de Life is Strange: Double Exposure permet de contextualiser l'aventure et surtout aider le joueur à comprendre l'impact du drame à venir.
Ainsi, alors que Max, Moses et Safi passent une bonne soirée ensemble, sous les étoiles, cette dernière s'éloigne intentionnellement du groupe. Inquiète du départ de sa nouvelle meilleure amie, Max décide de la chercher. Malheureusement, notre chère héroïne découvre Safi morte et aucun indice sur la scène du crime
. S'étant interdit d'utiliser ses pouvoirs depuis Arcadia Bay, Max n'en reste pas moins bouleversée
. Un sentiment qui éveillera en elle de nouvelles capacités surnaturelles
: la faculté de voyager entre deux réalités (une où Safi est vivante, une où elle est morte) et de percevoir les deux en même temps (par superposition, en quelque sorte).
Évidemment, ces quelques lignes ne résument pas tout le scénario de Life is Strange: Double Exposure. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu narratif, nous ne vous spoilerons pas le reste de l'aventure. Toutefois, attendez-vous à de surprenants et bons rebondissements, qui, pour certains, nous ont laissés bouche bée
. Sur ce point, nous avons trouvé que le scénario de ce nouvel opus est vraiment accrocheur et bien pensé, à de petites exceptions près
. Comme tout bon jeu Life is Strange, Double Exposure aborde des thématiques sociétales importantes, qui sont traitées avec une belle justesse, et se révèle être très mature sur certains sujets. Certains passages sont assez sombres, mais à juste titre. Une vraie claque émotionnelle !Bien que les nouveaux venus puissent tout à fait entrer dans la licence via Life is Strange: Double Exposure, avoir fait le premier opus est absolument non négligeable
, surtout pour comprendre l'étendue de cette nouvelle entrée. Dans tous les cas, c'est une aventure d'environ 10-12 heures qui attendent les joueurs et les joueuses
... si tant est qu'ils soient prêts à plonger dans deux mondes parallèles aux côtés de Max Caulfield.
Un périple entre deux mondes parallèles
Traverser et percevoir pour enquêter
Bien qu'un certain inspecteur du nom d'Alderman soit sur l'affaire du meurtre de Safi, Max reste la seule et unique personne à pouvoir résoudre ce cas, et ce, grâce à ses nouvelles facultés
. Comme dit précédemment, cela se manifeste de deux façons, à savoir la traversée et la perception.
En activant une touche, Max est capable de voir l'autre réalité et donc percevoir, visuellement ainsi qu'auditivement, des choses ou bien des personnes
. En complément, la traversée, qui n'est accessible que via des points d'ancrage situés à des endroits précis, octroie à l'héroïne la possibilité de se rendre dans l'une des deux réalités
. D'ailleurs, et comme vous l'aurez sans doute compris à ce stade, Max peut, de ce fait, retrouver Safi dans le monde de la vie afin de potentiellement prévenir le meurtre et connaître les motivations du coupable.
Ces deux pouvoirs, qui ne sont qu'un seul, en réalité, et au cœur du gameplay, sont à utiliser pour résoudre des énigmes et progresser
. Par exemple, dans l'une des deux réalités, un personnage refuse de donner un document capital à Max et le range, dès lors, dans un tiroir. En passant dans l'autre monde, où la personne en question est absente, nous pouvons récupérer ledit document. Une autre fois, il est nécessaire de passer dans l'une des deux réalités pour obtenir un objet clé, à transmettre ensuite à Moses dans l'autre monde. Manette en main, le tout fonctionne très bien : en actionnant L1 ou bien R1 (sur PS5), nous sommes capables de profiter des pouvoirs de Max, en un rien de temps.
Que ce soit lors des dialogues ou traversées d'un monde à l'autre, le jeu ne manque pas de nous indiquer dans quelle timeline nous sommes. Ce qui permet de bien suivre et de ne pas être perdu, bien que nous vous conseillons tout de même d'écouter avec attention Max ou encore de scruter son téléphone pour vous remémorer l'objectif en cours.
En effet, en plus des pouvoirs de la protagoniste, nous avons accès à de nombreuses informations via le portable de Max
. Sur celui-ci, nous pouvons scroller le fil d'actualité, via Crosstalk, alimenté par les différents personnages, répondre aux messages, accéder au journal intime de l'héroïne et également publier les photos prises durant l'aventure. Une section portrait recense, quant à elle, les derniers détails connus à propos des personnages. Cet outil vient donc en renfort et est un ajout aussi bien pensé qu'agréable à utiliser
.
Pour le reste, Life is Strange: Double Exposure garde la même formule que tous les autres opus de la franchise, notamment en plaçant nos choix au premier plan
.
Choisir a des conséquences
Qui dit Life if Strange, dit, bien évidemment, des choix à faire
. Sur ce point précis, Life is Strange: Double Exposure n'est pas en reste et nous met, assez régulièrement, face à des décisions à prendre
. Celles-ci ont, comme vous vous en doutez, un impact sur la suite des événements. Certains nous ont, tout de même, semblé moins impactant que d'autres.Les choix sont tout de même conditionnés par la réalité dans laquelle nous sommes et donc l'état d'esprit des personnages, qui n'est pas le même en fonction
. Par exemple, sur Life is Strange: Double Exposure, deux love interests pour Max sont proposés : la barmaid Amanda et le secrétaire Vinh. Dans le monde des morts, Amanda laisse à Max le temps de se remettre de la mort de Safi, tandis que les deux s'étaient entendus pour un « date ». Ce qui met ainsi en suspens leur potentielle relation. Ce qui n'est absolument pas le cas dans la réalité où Safi est vivante. Et encore, il ne s'agit là que d'un exemple mineur. Nous vous laissons la surprise entière en ce qui concerne les choix « game changer ».
Remarquons tout de même que Life is Strange: Double Exposure donne aux joueurs l'opportunité de recommencer les différentes scènes de chaque chapitre
(une fois ceux-ci terminés), afin que ces derniers puissent modifier leurs choix et ainsi prendre connaissance des autres embranchements scénaristiques. De plus, il est possible d'explorer les scènes
pour rechercher les collectibles (photos au format polaroïd, par exemple) et glaner les trophées/succès manquants. Ce qui ravira, à coup sûr, les chasseurs et chasseurs de Platines/100 %.
Avec son gameplay bien pensé et qui fait tout à fait sens, Life is Strange: Double Exposure offre une nouvelle expérience vidéoludique pour les fans de Max Caulfield ou bien de la franchise. Ce titre est, d'ailleurs, plutôt réussi d'un point de vue technique et musical
.
Cet opus, une avancée pour la licence ?
Des progrès techniques, mais non sans embûches
Comme nous l'avions déjà remarqué dans notre preview, Life is Strange: Double Exposure continue de faire évoluer l'aspect technique de la licence
. Là où Life is Strange: True Colors était déjà saisissant de réalisme et de détails, l'opus Double Exposure pousse le curseur un peu plus loin
. Nous avons été assez étonnés du rendu des diverses textures, qui sont très bien travaillées, mais surtout des expressions des visages, qui sont d'une belle justesse
. De même, la synchronisation labiale (nous avons joué en VO), est réussie.
L'ambiance Life is Strange est, bien évidemment, au rendez-vous et est, ici, travaillée de deux manières différentes, soit en fonction de la réalité explorée
. Si le monde de la mort propose des couleurs assez ternes et une atmosphère bleutée, le monde de la vie se veut plus éclatant et chaleureux. Des détails ci et là diffèrent également de lieux et en lieux, et ce, d'une réalité à une autre. Le bar de l'Université de Caledon, baptisé Snapping Turtle, en est un très bon exemple : les étudiants et professeurs s'apprêtent à célébrer le Krampus (sorte de Noël halloweenesque) si Safi est vivante, tandis que les festivités ont été annulées dans le monde des morts. En fonction, le bar n'est donc pas décoré de la même manière et l'ambiance générale qui s'en dégage s'en voit donc altérée. L'Université de Caledron est, ainsi, un théâtre assez vivant et surtout adaptatif, qui fonctionne très bien de chapitre en chapitre
.Cependant, Life is Strange: Double Exposure n'est pas exempté de problèmes/bugs
. Lors d'une séquence spécifique, le jeu n'a pas chargé les dialogues, nous laissant ainsi avec des personnages muets malgré le défilement des sous-titres en bas de l'écran. Un bug qui nous a obligé de recharger la scène. À un autre moment, nous avons eu un personnage en T-poste, mais celui-ci a repris sa position après avoir interagi avec lui. Hormis cela, durant toutes nos sessions effectuées sur une version PS5, nous n'avons pas été témoins d'autres problèmes majeurs ou bien victimes de ralentissements importants. Cette mouture étant, de ce fait, très correcte, bien qu'un petit patch correctif soit nécessaire.
Un BO qui s'en sort avec les honneurs
L'une des composantes majeures de la licence Life is Strange est (et sera toujours - espérons-le, en tout cas) sa soundtrack. Pour le coup, Life is Strange: Double Exposure fait honneur aux racines musicales de la franchise, en proposant des musiques très orientées Pop-rock
.La musique phare de ce nouvel opus, soit « September » de Chloé Moriondo, restera très certainement dans les annales
. D'autres parviennent également à tirer leur épingle du jeu : nous pensons notamment à « Illusions » et « Wake » de Tessa Rose Jackson ou encore à « Someone was Listening » de Dodie. Ainsi, sur Life is Strange: Double Exposure, nous avons le droit à une très bonne BO, qui saura plaire aux joueurs et aux joueuses
. Pour autant, celle-ci manque d'un petit quelque chose pour égaler la puissance et portée de la soundtrack de Life is Strange: Before the Storm, selon nous (mais les goûts et les couleurs, vous savez...).
Même si cela n'est pas le sujet principal ici, profitons de ce paragraphe pour saluer la prestation d'Hannah Telle, la voix anglaise de Max Caulfield, qui livre, de nouveau, une très belle interprétation
. Le reste du casting est tout autant convaincant
. Mention, d'ailleurs, spéciale à Olivia AbiAssi, qui prête sa voix à Safi, et Rachel Crowl à Gwen Hunter.
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