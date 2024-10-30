Life is Strange: Double Exposure : La liste complète des trophées et succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2024 à 11h00
Life is Strange: Double Exposure dispose de plusieurs trophées et succès qu'il faut débloquer pour décrocher le Platine/100 % du jeu narratif de Deck Nine. Nous vous dévoilons la liste complète.
Life is Strange: Double Exposure : La liste complète des trophées et succès
Comme pour la plupart des jeux, Life is Strange: Double Exposure dispose, lui-aussi, d'une liste de trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien 100 % du nouvel opus de la licence Life is Strange devront naturellement la consulter et s'intéresser aux intitulés. C'est pourquoi, nous vous partageons, ci-dessous, la liste complète des trophées et succès de Life is Strange: Double Exposure.

Liste des trophées et succès de Life is Strange: Double Exposure

Le Platine de Life is Strange: Double Exposure est nommé « Photo parfaite ». Le titre propose 33 trophées/succès au total, et 2 en plus liés au contenu félin exclusif. Ainsi, pour décrocher le Platine ou bien 100 % de Life is Strange: Double Exposure, les joueurs et les joueuses doivent terminer tous les chapitres, faire des choix précis et effectuer des actions spécifiques. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète de tous les trophées et succès de Life is Strange: Double Exposure :
  • Bay ou Bae → Vous avez joué à Life is Strange: Double Exposure avec les deux conclusions de Life is Strange.
  • Projet photos → Prendre toutes les photos possibles.
  • Foire aux indices → Réunir tous les indices possibles dans la boîte de preuves.
  • Pro des OrnithorInfos → Lire tous les messages des OrnithorInfos.
  • Tempérament artistique → Interagir avec tous les projets exposés.
  • Images d'archive → Vous avez trouvé toutes les photos dans Life is Strange: Double Exposure.
  • Photographie → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 4.
  • J'aime les mauvais garçons → Séduire Vinh uniquement.
  • Bonbonnière → Trouvez tous les éléments de déco pour Hellerton.
  • Visée → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 5.
  • Cœur libre → Ne séduire ni Amanda ni Vinh.
  • C'est compliqué → Séduire à la fois Amanda et Vinh.
  • Selfies → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 3.
  • Pensée originale → Résoudre le casse-tête.
  • Le crime paie ! → Commettre des crimes.
  • Tempestas Fugit → Vous avez terminé le chapitre 5 : Décohérence.
  • Commencement → Vous avez terminé Life is Strange: Double Exposure.
  • Une gentille barmaid → Séduire Amanda uniquement.
  • Fondu au blanc → Vous avez terminé le chapitre 4 : Diptyque.
  • Doux foyer → Aider Moses à terminer la maison en pain d'épice.
  • C'était moins une → Aider le garçon timide à accéder aux toilettes.
  • Développement continu → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 2.
  • Face à façade → Vous avez terminé le chapitre 3 : Arrangements.
  • Lecture assidue → lire tous les livres du personnel.
  • Fait soif → Arroser les deux plantes.
  • Service rendu → Ne pas demander à Vinh de vous renvoyer l'ascenseur.
  • La preuve par balle → Vous avez terminé le chapitre 2 : Pénombre.
  • Restauration d'œuvres d'art → Redresser tous les tableaux.
  • Capsule capable → Réussir à refiler la capsule à Safi.
  • Jeu de lumière → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 1.
  • Fracture → Vous avez terminé le chapitre 1 : Nature morte. 
  • Un fameux paquet → Récupérer le colis de Vinh.
    • Trophées et succès du Contenu félin exclusif
      • Adieux félins → Trouver le propriétaire du chat.
      • Caresses, tendresse → Caresser le chat.
Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que Life is Strange: Double Exposure, qui est sorti le 29 octobre 2024, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch arrivera plus tard. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Life is Strange Double Exposure sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 3,99 € au lieu de 50 €, soit 92 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 26,29 € au lieu de 60 €, soit 56 % de réduction.
    • Édition Ultimate → 47,59 € au lieu de 70 €, soit 32 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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