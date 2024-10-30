Life is Strange: Double Exposure : La liste complète des trophées et succès

Life is Strange: Double Exposure dispose de plusieurs trophées et succès qu'il faut débloquer pour décrocher le Platine/100 % du jeu narratif de Deck Nine. Nous vous dévoilons la liste complète.
Comme pour la plupart des jeux, Life is Strange: Double Exposure dispose, lui-aussi, d'une liste de trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien 100 % du nouvel opus de la licence Life is Strange devront naturellement la consulter et s'intéresser aux intitulés. C'est pourquoi, nous vous partageons, ci-dessous, la liste complète des trophées et succès de Life is Strange: Double Exposure.
Liste des trophées et succès de Life is Strange: Double Exposure
Le Platine de Life is Strange: Double Exposure est nommé « Photo parfaite ». Le titre propose 33 trophées/succès au total, et 2 en plus liés au contenu félin exclusif. Ainsi, pour décrocher le Platine ou bien 100 % de Life is Strange: Double Exposure, les joueurs et les joueuses doivent terminer tous les chapitres, faire des choix précis et effectuer des actions spécifiques. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète de tous les trophées et succès de Life is Strange: Double Exposure :
Bay ou Bae → Vous avez joué à Life is Strange: Double Exposure avec les deux conclusions de Life is Strange.
Projet photos → Prendre toutes les photos possibles.
Foire aux indices → Réunir tous les indices possibles dans la boîte de preuves.
Pro des OrnithorInfos → Lire tous les messages des OrnithorInfos.
Tempérament artistique → Interagir avec tous les projets exposés.
Images d'archive → Vous avez trouvé toutes les photos dans Life is Strange: Double Exposure.
Photographie → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 4.
J'aime les mauvais garçons → Séduire Vinh uniquement.
Bonbonnière → Trouvez tous les éléments de déco pour Hellerton.
Visée → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 5.
Cœur libre → Ne séduire ni Amanda ni Vinh.
C'est compliqué → Séduire à la fois Amanda et Vinh.
Selfies → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 3.
En guise de conclusion, rappelons que Life is Strange: Double Exposure, qui est sorti le 29 octobre 2024, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch arrivera plus tard. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Life is Strange Double Exposure sur :
PC
Édition Standard → 3,99 € au lieu de 50 €, soit 92 % de réduction.
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