Life is Strange: Double Exposure : La liste complète des trophées et succès

Life is Strange: Double Exposure dispose de plusieurs trophées et succès qu'il faut débloquer pour décrocher le Platine/100 % du jeu narratif de Deck Nine. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Life is Strange: Double Exposure

Bay ou Bae → Vous avez joué à Life is Strange: Double Exposure avec les deux conclusions de Life is Strange.

→ Vous avez joué à Life is Strange: Double Exposure avec les deux conclusions de Life is Strange. Projet photos → Prendre toutes les photos possibles.

→ Prendre toutes les photos possibles. Foire aux indices → Réunir tous les indices possibles dans la boîte de preuves.

→ Réunir tous les indices possibles dans la boîte de preuves. Pro des OrnithorInfos → Lire tous les messages des OrnithorInfos.

→ Lire tous les messages des OrnithorInfos. Tempérament artistique → Interagir avec tous les projets exposés.

→ Interagir avec tous les projets exposés. Images d'archive → Vous avez trouvé toutes les photos dans Life is Strange: Double Exposure.

→ Vous avez trouvé toutes les photos dans Life is Strange: Double Exposure. Photographie → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 4.

→ Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 4. J'aime les mauvais garçons → Séduire Vinh uniquement.

→ Séduire Vinh uniquement. Bonbonnière → Trouvez tous les éléments de déco pour Hellerton.

→ Trouvez tous les éléments de déco pour Hellerton. Visée → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 5.

→ Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 5. Cœur libre → Ne séduire ni Amanda ni Vinh.

→ Ne séduire ni Amanda ni Vinh. C'est compliqué → Séduire à la fois Amanda et Vinh.

→ Séduire à la fois Amanda et Vinh. Selfies → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 3.

→ Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 3. Pensée originale → Résoudre le casse-tête.

→ Résoudre le casse-tête. Le crime paie ! → Commettre des crimes.

→ Commettre des crimes. Tempestas Fugit → Vous avez terminé le chapitre 5 : Décohérence.

→ Vous avez terminé le chapitre 5 : Décohérence. Commencement → Vous avez terminé Life is Strange: Double Exposure.

→ Vous avez terminé Life is Strange: Double Exposure. Une gentille barmaid → Séduire Amanda uniquement.

→ Séduire Amanda uniquement. Fondu au blanc → Vous avez terminé le chapitre 4 : Diptyque.

→ Vous avez terminé le chapitre 4 : Diptyque. Doux foyer → Aider Moses à terminer la maison en pain d'épice.

→ Aider Moses à terminer la maison en pain d'épice. C'était moins une → Aider le garçon timide à accéder aux toilettes.

→ Aider le garçon timide à accéder aux toilettes. Développement continu → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 2.

→ Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 2. Face à façade → Vous avez terminé le chapitre 3 : Arrangements.

→ Vous avez terminé le chapitre 3 : Arrangements. Lecture assidue → lire tous les livres du personnel.

→ lire tous les livres du personnel. Fait soif → Arroser les deux plantes.

→ Arroser les deux plantes. Service rendu → Ne pas demander à Vinh de vous renvoyer l'ascenseur.

→ Ne pas demander à Vinh de vous renvoyer l'ascenseur. La preuve par balle → Vous avez terminé le chapitre 2 : Pénombre.

→ Vous avez terminé le chapitre 2 : Pénombre. Restauration d'œuvres d'art → Redresser tous les tableaux.

→ Redresser tous les tableaux. Capsule capable → Réussir à refiler la capsule à Safi.

→ Réussir à refiler la capsule à Safi. Jeu de lumière → Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 1.

→ Vous avez trouvé toutes les photos dans le chapitre 1. Fracture → Vous avez terminé le chapitre 1 : Nature morte.

→ Vous avez terminé le chapitre 1 : Nature morte. Un fameux paquet → Récupérer le colis de Vinh.

Trophées et succès du Contenu félin exclusif : Adieux félins → Trouver le propriétaire du chat. Caresses, tendresse → Caresser le chat.

→ Récupérer le colis de Vinh.

PC Édition Standard → 3,99 € au lieu de 50 €, soit 92 % de réduction. Édition Deluxe → 26,29 € au lieu de 60 €, soit 56 % de réduction. Édition Ultimate → 47,59 € au lieu de 70 €, soit 32 % de réduction.

PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Comme pour la plupart des jeux,dispose, lui-aussi, d'. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien 100 % du nouvel opus de la licence Life is Strange devront naturellement la consulter et s'intéresser aux intitulés. C'est pourquoi, nous vous partageons, ci-dessous,Le Platine deest nommé « Photo parfaite ». Le titre propose 33au total, et 2 en plus liés au contenu félin exclusif. Ainsi, pour décrocher le Platine ou bien 100 % de, les joueurs et les joueuses doivent terminer tous les chapitres, faire des choix précis et effectuer des actions spécifiques. Mais, sans plus attendre, voiciEn guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 29 octobre 2024, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch arrivera plus tard. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposesur :