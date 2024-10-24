Life is Strange: Double Exposure : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de Life is Strange: Double Exposure sur consoles et PC, afin de plonger dans ce nouvel opus dès son lancement.

À quelle heure sort Life is Strange: Double Exposure en France sur consoles et PC ?







PC Édition Standard → 3,99 € au lieu de 50 €, soit 92 % de réduction. Édition Deluxe → 26,29 € au lieu de 60 €, soit 56 % de réduction. Édition Ultimate → 47,59 € au lieu de 70 €, soit 32 % de réduction.

PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, la franchise Life is Strange va avoir le droit à un tout nouvel opus, baptisé. Développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, ce nouveau titre marque le retour de Max Caulfield en tant que protagoniste. De très nombreux joueurs et joueuses attendent, de ce fait, avec impatience de pouvoir poser les mains dessus.D'ailleurs, et si tel est votre cas, sachez que nous vous précisons, afin que vous puissiez découvrir les nouvelles aventures de Max Caulfield au plus vite.Il s'agit, effectivement, d'une question fréquemment posée, et ce, plus précisément à l'approche d'un jeu car une partie de la communauté souhaite toujours en profiter dès que possible. Remarquons qu'en règle générale, la sortie d'un titre se fait à minuit ou bien en fin de journée.Dans le cas de ce nouvel opus Life is Strange, remarquons que l'horaire est le même pour toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Ainsi, d'après les informations partagées par les équipes derrière le titre, notamment via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,Pour le moment, Deck Nine Games et Square Enix n'ont pas indiqué s'il sera possible de prétélécharger le titre ou non. Ce qui laisse penser que cela ne sera pas le cas. Cependant, nous vous tiendrons informés, si besoin.Rendez-vous donc le 29 octobre 2024 pour parcourir les nouvelles aventures de Max Caulfield narrées dans. À cette date, le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. La version Nintendo Switch arrivera plus tard. Si désirez l'acheter, sachez notre partenaire Instant Gaming vous proposesur :