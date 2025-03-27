Lies of P : Le DLC Overture a une durée de vie conséquente, presque similaire à celle d'un jeu à part entière

Les développeurs de Lies of P ont dévoilé, il y a peu de temps, des détails à propos de la durée de vie du DLC Overture.
L'action-RPG de NEOWIZ, Lies of P
, va, comme vous le savez probablement déjà, se doter d'un DLC, baptisé « Overture ». Si ce contenu additionnel ne bénéficie pas encore de date de sortie précise, les développeurs de Lies of P ont déjà partagé des informations concernant la durée de vie du DLC Overture
.
La durée de vie du DLC Overture de Lies of P évoquée
En effet, il y a peu de temps, les journalistes de GamesRadar ont pu s'entretenir avec le directeur de Lies of P
, Jiwon Choi. Au cours de l'entretien, la durée de vie du DLC Overture a été mentionnée
. Ainsi, Jiwon Choi a expliqué que les joueurs et les joueuses qui connaissent Lies of P peuvent s'attendre à un périple de 15-20 heures sur le DLC Overture
:
Pour un vétéran expérimenté de Lies of P, nous estimons que [Overture] prendrait entre 15 et 20 heures. Cela pourrait être plus, cela dépend.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, le DLC Overture de Lies of P possède une bonne durée de vie
, qui est presque aussi conséquente que certains jeux à part entière. De plus, la fourchette donnée par Jiwon Choi s'adresse à celles et ceux qui ont déjà parcouru Lies of P
. Les nouveaux venus pourraient, de ce fait, y passer plus de temps, en complément de l'aventure principale dans le jeu de base qui demande environ 30-40 heures.
Rappelons, en guise de conclusion, que le DLC Overture de Lies of P
doit arriver au cours de cet été 2025. Le jeu de base, qui est sorti en septembre 2023, est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter Lies of P
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