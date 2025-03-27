Lies of P : Le DLC Overture a une durée de vie conséquente, presque similaire à celle d'un jeu à part entière

Les développeurs de Lies of P ont dévoilé, il y a peu de temps, des détails à propos de la durée de vie du DLC Overture.

La durée de vie du DLC Overture de Lies of P évoquée

Pour un vétéran expérimenté de Lies of P, nous estimons que [Overture] prendrait entre 15 et 20 heures. Cela pourrait être plus, cela dépend.

Lies of P Overture almost sounds like the final third of the game https://t.co/qbY4a5Nh4b — GamesRadar+ (@GamesRadar) March 26, 2025

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L'action-RPG de NEOWIZ,, va, comme vous le savez probablement déjà, se doter d'un DLC, baptisé « Overture ». Si ce contenu additionnel ne bénéficie pas encore de date de sortie précise,En effet, il y a peu de temps, les journalistes de GamesRadar ont pu s'entretenir avec le directeur de, Jiwon Choi. Au cours de l'entretien,. Ainsi, Jiwon Choi a expliqué queAinsi, comme vous l'aurez compris,, qui est presque aussi conséquente que certains jeux à part entière. De plus, la fourchette donnée par Jiwon Choi s'adresse à celles et ceux qui ont déjà parcouru. Les nouveaux venus pourraient, de ce fait, y passer plus de temps, en complément de l'aventure principale dans le jeu de base qui demande environ 30-40 heures.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver au cours de cet été 2025. Le jeu de base, qui est sorti en septembre 2023, est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon plusieurs éditions :